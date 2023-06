Orbán Viktor a dél-koreai parlament elnökét fogadta

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban tárgyalt Kim Dzsin Phjóval, a Koreai Köztársaság nemzetgyűlésének elnökével és az általa vezetett parlamenti delegációval – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor méltatta a koreai-magyar barátságot, és felelevenítette, hogy már egészen korán, a kommunizmus összeomlása után Dél-Korea bizalmat szavazott a magyar gazdaságnak; hittek abban, hogy Magyarország egy sikertörténet lesz.

Mi mindig is támogattuk és a továbbiakban is nagy örömmel fogadjuk a koreai gazdaság szereplőit, ennek is köszönhető, hogy az utóbbi néhány évben már Dél-Korea volt a legjelentősebb külföldi befektető Magyarországon – mondta Orbán Viktor.

Kiemelt képünk: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Kim Dzsin Phjót, a Koreai Köztársaság nemzetgyűlésének elnökét (b) a Karmelita kolostorban 2023. június 5-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)