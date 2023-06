Fidesz: Gyurcsányék az idősekre háborút és megszorításokat hoznának

Azok a Gyurcsányék beszélnek a nyugdíjasok biztonságáról, akik háborúba és totális háborús válságba akarják sodorni az országot – reagált a Fidesz a DK-s Gy. Németh Erzsébet (DK) nyilatkozatára, aki csütörtöki sajtótájékoztatóján negyedévenkénti nyugdíjkorrekció bevezetését sürgette.

A nagyobbik kormánypárt közleményében azt írta: a baloldalnak a válságban az volt az első, hogy elvettek az idősektől egyhavi nyugdíjat és az „egekbe emelték” a rezsit.

Gyurcsányék most is megszorításokat akarnak és a rezsicsökkentés eltörlését követelik – tették hozzá. Hangsúlyozták: a nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a kormánypártokra, a mostani háborús időkben is garantálják az inflációkövető nyugdíjemelést, a 13. havi nyugdíjat és a rezsicsökkentett árakat.