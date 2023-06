Az Országgyűlés gazdasági bizottsága is tárgyalta a földadóval kapcsolatos törvénymódosító javaslatot – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda csütörtökön az MTI-vel.

Május 19-én Nagy István agrárminiszter, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, valamint Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke közösen nyújtották be a Magyar Országgyűlés számára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításáról szóló javaslatukat. A törvénymódosítás kezdeményezéséhez Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója is csatlakozott – emlékeztettek a közleményben.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs szerint az földadó eltörlésével kapcsolatban indított petíció eredményesnek tekinthető. Magyarország kormánya figyelembe vette a több mint 120 ezer aláírást és ahogyan eddig is, a gazdák oldalán áll. Fontos mérföldkőnek tekinti, hogy már a gazdasági bizottság előtt is tárgyalhattak a földadó eltörléséről.

Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdák a háború, a szankciós energiaválság és az aszály mellett is folyamatosan helyt állnak, a magyar lakosságot folyamatosan jó minőségű, biztonságos élelmiszerrel látják el, ezért nem plusz teherrel kell nehezíteni munkájukat, hanem segítséget kell nyújtani számukra és köszönettel lenni feléjük. A kormány elkötelezett amellett, hogy a termőföld nem képezheti adó alapját, és ennek jogszabályban is érvényt szerez, ezt szolgálja a parlamentnek benyújtott javaslat is – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke tájékoztatott, hogy a tavaly decemberben indított petícióban azt kérték: „Soha többet földadót”! Magyarország kormánya a gazdaszervezetekkel együttműködve dolgozta ki a törvénymódosító javaslatot, amelyet úgy alkottak meg, hogy a jövőben semmilyen módon ne lehessen megadóztatni a gazdák által művelt és használt földet.

Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szerint a földadó az élelmiszerek drágulását vonja magával, így annak következményei mindenkit érintenek. Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje, Hódmezővásárhely polgármestere megtette, hogy földadót vetett ki saját településén. A gazdák félelme, hogy a baloldali önkormányzatok és polgármesterek máshol is követik példáját, ezzel is terhelve a földtulajdonosokat, ezért rendkívül fontos, hogy a földadó lehetőségét teljes mértékben eltöröljék – hangsúlyozta a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

