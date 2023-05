Orbán Viktor: A népakarat a progresszív erők legfőbb gyengesége

A népakarat, vagyis maga a demokrácia a progresszív erők legfőbb gyengesége, „itt lehet megfogni őket” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Konzervatív Politikai Akció Konferencián (CPAC) csütörtökön Budapesten.

A kormányfő hangsúlyozta, a progresszív vírus ellenszere itt van Magyarországon, mindenki számára hozzáférhető, minden variáns ellen véd, szabadon vihető, egy „kis lokális hangolással” bárhol működik és mellékhatása sincs.

„Annyi az egész, hogy választás előtt hatalmas betűkkel és jól láthatóan fel kell írni a zászlóra: no migration, no gender, no war” (nem a migrációra, nem a genderre, nem a háborúra)” – fogalmazott Orbán Viktor.

Emlékeztetett, a magyarok megállították a migrációt a határnál, betiltották az iskolai genderpropagandát és megalkuvás nélkül dolgoznak a békéért, ”és a dolog működik„.

A miniszterelnök hozzátette, az emberek érzik, hogy a „bőrükre megy a játék”, azt a politikai erőt támogatják, amely az egész nemzetet védi és érdekeiket képviseli.

Kiemelt képünk: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a CPAC Magyarország kétnapos konzervatív konferencián a Bálna Budapestben 2023. május 4-én. A Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) a jobboldal egyik legnagyobb nemzetközi tanácskozása. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)