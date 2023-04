Rétvári Bence: A pedagógusok fizetése három év alatt 75 százalékkal növekedhet

Az akkumulátorgyárak telepítéséről, valamint az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban elfogadott országgyűlési határozatról beszéltek képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt.

LMP: Káosz alakult ki az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban

Keresztes László Lóránt (LMP) azt kérdezte: mi lesz a sorsa Magyarországon egy olyan vízügyi vezetőnek, aki feltárja a valóságot az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kormány kevéssé szeret beszélni az akkumulátorgyárakról, pedig káosz alakult ki ebben a kérdésben, az engedélyek kiadásában – mondta. Hozzátette: a kormány szereti elhallgatni, milyen árat akar megfizettetni az országgal az akkumulátorgyárakért.

Azt is firtatta, hogy a kormány készen áll-e egy gyár bezárásra, ha az figyelmen kívül hagyja a szabályokat. Meg kellene kérdezni a magyarokat az akkumulátorgyárak telepítéséről – jelentette ki.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára úgy válaszolt, azt várta a képviselő felszólalásától, hogy abból az derül ki, az ellenzék meggondolta magát és mégis támogatja a kormánypártok béketörekvéseit, de úgy tűnik, az ellenzék továbbra sem támogatja a békepárti határozatot.

Azt mondta:

a baloldal nem akar akkumulátorgyárakat, pedig az egész világ versenyben van ezekért.

Ez egy viszonylag új iparág, így adott esetben indokoltak lehetnek a kérdések, de Magyarországon minden beruházónak a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírásokat kell betartania, és ez igaz az akkumulátorgyárakra is – hangsúlyozta. Hozzátette: megvannak az illetékes hatóságok, amelyek ezt felügyelik.

Megjegyezte: Európában döntés született az átállásról az elektromos autók gyártására, és Magyarország gazdaságának elemi érdeke, hogy a nyugati autógyárak és a keleti akkumulátorgyárak az országban találkozzanak.

Párbeszéd: A jobboldalról is kritizálják az akkumulátorgyárak telepítését

Szabó Tímea (Párbeszéd) kifejtette: nemcsak a baloldal kritizálja az akkumulátorgyárak telepítését, hanem jobboldali és a kormánynak dolgozó, ahhoz lojális szakértők, szervezetek is. Szakértők és a Magyar Mérnöki Kamara is kifogásokat emelt az akkumulátorgyárak engedélyeztetése miatt, folyamatosak a lakossági panaszok, de a kormány folyton csak arra hivatkozik, hogy ez a jövő iparága és ez egy zöld ágazat – közölte.

Kifogásolta, hogy nincs önálló környezetvédelmi tárca Magyarországon, szerinte ez mindent elmond arról, hogy a kormány mennyire tekinti fontos területnek a környezetvédelmet. A kormány hagyja, hogy az akkumulátorgyárak pusztítsák az országot, az ivóvízkészletet, a termőföldeket – jelentette ki.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára erre azt mondta, hogy korábban az akkumulátorgyártás legnagyobb támogatói az ellenzéki képviselők voltak, és érthetetlen, miért változott meg ilyen hirtelen az álláspontjuk.

Hihetetlen verseny zajlik a világban az akkumulátorgyárakért, és európai zöld politikusok szerint ebben a versenyben Európának is részt kell vennie

– közölte. Hozzátette: más közép-európai országok is hasonló akkumulátorgyártási beruházásokat terveznek.

Kiemelte: az ország érdeke, hogy részt vegyen ebben a versenyben, ez a munkahelyteremtés miatt is nagyon lényeges. Az ország fontos exportcikke az akkumulátor, ez az ágazat fontos része a magyar gazdaságnak – mutatott rá.

Mi Hazánk: A magyar kormány támogatja a háborút

Novák Előd (Mi Hazánk) arról beszélt, miért nem támogatta frakciója a kormánypártok által benyújtott, az Országgyűlés által múlt héten elfogadott, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos országgyűlési határozatot.

Elmondta, azért nem támogatta a békepártinak nevezett határozatot, mert az csak Oroszországot ítéli el, ami nem a békét szolgálja.

Számos érvet felsorolt, amely szerinte bizonyítja, hogy a magyar kormány támogatja a háborút. Ezek között említette azt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megszavazta a szankciókat, a magyar kormány pénzzel, üzemanyaggal támogatja Ukrajnát, idegen felvonulási területté tették az országot a NATO-harccsoportok beengedésével. A legnagyobb szégyennek azt nevezte, hogy a háborúban a magyar véráldozat a legnagyobb az orosz és az ukrán után.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára rögzítette, a kormány azt nézi, mi az ország érdeke, a Országgyűlés által elfogadott határozat pedig azért fontos, mert rögzítette a parlament békepárti álláspontját. Beszélt arról, hogy az elmúlt hetek eseményei nem arról szóltak, hogy közelebb kerültek volna a felek a békekötéshez, és aggasztó, hogy kevesen beszélnek a békéről.

Vízválasztónak nevezte a parlamenti szavazást. Elmondta, csak a kormánypártok támogatták a határozatot,

pedig annak egyetlen olyan pontja sincs, amely ne lenne támogatható akkor, ha egy képviselő békét szeretne.

Azon véleményét is hangoztatta, hogy egy évvel a választások után az ellenzék álláspontja nem változott, közelebb vinnék az országot a háborúhoz. Ha valaki békét szeretne, akkor csakis a kormánypártokra számíthat – mondta.

A Jobbik elutasítja a pedagógusok tervezett státusztörvényét

Ander Balázs (Jobbik) jelezte, elutasítják a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak kitalált új státusztörvényt, az szerintük katasztrófa, merénylet a közoktatás, a magyar nemzet jövője ellen. Úgy fogalmazott, lehet ugyan a nemzet napszámosait a kormány cselédjeivé nyilvánítani, de a bajok csak növekedni fognak, azokat „belügyminiszteri gumibottal sem lehet majd a szőnyeg alá söpörni”.

Klebelsbergi fordulatot, a pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülését sürgette. Elmondta, a kormánypártok korábban azt ígérték, nem vezetnek be a pedagógusok munkaterheit növelő, a szakmai autonómiát korlátozó szabályokat a szakszervezetekkel történt egyeztetés nélkül.

A pedagógusbér-emelésre fordítandó brüsszeli forrásokról azt mondta, a trianoni katasztrófát követően Klebelsberg nem Párizsban kilincselt azért, hogy források érkezzenek az oktatás rendbetételére, hanem hazai forrásokat teremtett.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arra mutatott rá, milyen intézkedéseket utasít el a Jobbik azzal, hogy nem támogatja a törvénymódosítást.

Közölte, a módosításban szerepel az elmúlt 33 év legmagasabb pedagógusbér-emelése, ami a pedagógusok fizetését három év alatt 75 százalékkal növeli. Hozzátette:

szerepel benne az, hogy a pedagógusok bérét a teljesítményhez kell kötni, ez ad lehetőséget arra is, hogy a pályakezdők bérét nagyobb mértékben emeljék.

Elmondta, az a céljuk, hogy aki többet tanít, aki több programot szervez a gyerekeknek, többet viszi őket versenyre, nyáron több időt tölt velük, többet keressen. Jelezte azt is, hogy a mostani javaslatról általános egyeztetés volt az érdekképviseletekkel, arról tárgyaltak a köznevelési kerekasztalon is.

MSZP: A kormány gyűlöletet kelt az LMBTQ-közösség ellen

Gurmai Zita (MSZP) azzal vádolta a kormányoldalt, hogy a gyűlöletkeltés „szerves része” az eszköztárának, „már-már goebbelsi” propagandagépezet hergeli a népet, és gyűlöletbeszéddel támadják mindazokat, akik nem a kormánypártok szájaíze szerint akarnak élni.

Szerinte most az LMBTQ-közösség a gyűlöletkeltés legfőbb célpontja, a kormány szándékosan összemossa a pedofíliát és a homoszexualitást. A kormánypárti képviselőktől azt kérte: Ne legyenek részesei ennek a folyamatnak.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára válaszában arra hívta fel a figyelmet: éppen egy éve volt LMBTQ-ügyben népszavazás, amelyen 3,6 millió ember állt ki a gyermekek és a családok védelme mellett, illetve utasította el a genderideológiát.

Hangsúlyozta:

3,6 millió ember egy irányba szavazott, ami jóval nagyobb a Fidesz-KDNP szavazótáboránál.

Ez azt mutatja, hogy a gyermekek védelme pártok felett álló ügy – mondta, hozzátéve: e 3,6 millió ember nevében elutasítják azt az állítást, hogy a népszavazás eredménye idegengyűlölet lenne.

DK: A Fidesz-KDNP megbukott hazafiságból

Arató Gergely (DK) a kormány felelőtlen politikájával magyarázta, hogy Magyarország még mindig nem kapta meg a neki járó uniós forrásokat. A kormány miatt minden magyar állampolgár 1,5 millió forintnyi uniós forrástól esik el, amiből többek között az egészségügy és az oktatás helyzetén is javítani lehetne – mondta.

A kormányoldal ismét megbukott hazafiságból, hiszen ha teljesítik a jogállamisági feltételeket, akkor le kellett volna mondani a korlátlan hatalom egy részéről és a „korlátlan lopás lehetőségéről”, azonban kiderült, hogy Orbán Viktornak, a Fidesznek és a KDNP-nek fontosabb a saját zsebe és a hatalma, mint a haza sorsa – fogalmazott.

Arra szólította fel a kormányoldalt, hogy támogassa a parlamentben a DK törvénycsomagját, amely az uniós források folyósítása érdekében – mint mondta – helyreállítja az igazságszolgáltatás függetlenségét, kitiltja az egyetemi kuratóriumokból a politikusokat, megteremti az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit és könnyíti a korrupciós bűncselekmények felderítését.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta: Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke nyíltan beszélt arról, hogy pártja az EU-ban azért dolgozik, hogy meggyengítse „Orbán világát”, azaz, hogy ne adják oda a Magyarországnak járó forrásokat.

Ezt botrányosnak és antidemokratikusnak nevezte,

szerinte a DK és Brüsszel is arra törekszik, hogy felülírja a választási eredményeket.

Így már érthető, hogy Brüsszelből miért állnak elő újabb és a újabb feltételekkel – jegyezte meg, hozzátéve, hogy az unióban irányváltásra akarják bírni Magyarországot az ukrajnai háborúval kapcsolatban is.

Az ellenzéki pártoknak külföldről juttatott támogatás és az ukrajnai háború kérdése is szóba került hétfőn, a napirend előtti felszólalások során az Országgyűlésben, majd a képviselők áttértek a kérdésekre.

KDNP: megvették a dollárbaloldalt

Vejkey Imre (KDNP) arról beszélt: külföldről megpróbálták az egy évvel ezelőtti országgyűlési választás kimenetelét befolyásolni, “a dollárbaloldalt, sőt a véleményüket is megvették” mintegy négymilliárd forint támogatással.

Hozzátette, a “dollárbaloldal minderről némasági fogadalmat tett” vagy hazudott, amikor “a guruló dollárokról” kérdezték őket, a botrány kirobbanása után pedig mindent letagadtak, holott korábban igényt tartottak volna a kampány után megmaradt pénzre is.

A dollárbaloldalnak a pénzért a külföldi megbízóik érdekét kell képviselni – fogalmazott a képviselő, megjegyezve, mindez szöges ellentétben áll a magyar érdekkel, így a magyar kormány politikájával is; “ők szemben állnak velünk azért, mert mi a béke pártján vagyunk”, hiszen megbízóik szankció- és háborúpártiak.

Vejkey Imre megjegyezte: a Soros-hálózat már több környékbeli államban gyakorolt érdemi befolyást a belpolitikára, “semmilyen eszköztől nem riadnak vissza”. Az ügy erkölcsi és politikai felelőseinek megtalálását, felelősségre vonását sürgette.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára reagálásában jelezte: régóta fennálló törvényi tilalmat sértettek, amikor “Márki-Zay Péter elfogadta azokat a milliárdokat”, múlt heti meghallgatásán pedig az Állami Számvevőszék elnöke elmondta, alapos a tiltott pártfinanszírozás gyanúja.

Ez elsősorban a volt miniszterelnök-jelölt pártját illeti, de mivel számos másik, szövetséges szervezet kampányát is támogatták ebből az összegből, az szintén tiltott pártfinanszírozásnak minősül – mutatott rá az államtitkár.

Hangsúlyozta: a felelősök megtalálása és felelősségre vonása nem csupán erkölcsi, hanem törvényi okokból is elvárható. Teljesen világos, hogy az a közel négymilliárd forint eljutott a baloldali kampányba – mondta Répássy Róbert.

Fidesz: a kormány békepárti, az ellenzék nem

Az Ukrajnában 14 hónapja dúló háború állt Halász János (Fidesz) napirend előtti felszólalásának fókuszában. Azonnali tűzszünetet és tárgyalásokat sürgetünk – hangsúlyozta a politikus, megemlítve, a nyugati hatalmak ennek kikényszerítése helyett egyre nagyobb hatásfokú és mind erősebb fegyverek szállításával egyre inkább belecsúsznak a konfliktusba.

Szerinte “Európa a háborúba sodródás napjait éli”, márpedig, “ha világháború lesz, akkor az minden bizonnyal atomháború lesz”.

Jelezte: az Európai Unióval szemben az az elvárásuk, hogy legyen részese a tartós béke megteremtésének és őrizze meg az elért jólétet, ezzel szemben “az unió egy sajátos, háborúpárti intézményrendszerré vált”.

Halász János hangsúlyozta: pártja az utolsó lehetőségig küzdeni fog a béketárgyalásokért. A magyar baloldal a nemzeti érdekekkel szemben áll, háborúpárti, mert ezt a feladatot kapta “a dollárokért cserébe” – tette hozzá, hangsúlyozva: a háborúból ki kell maradni.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára reagálásában azt emelte ki: a helyzet egyre súlyosabb, mind többen beszélnek nukleáris eszkalációról és a harmadik világháború esélyéről, “ami önmagában dermesztő és rendkívül ijesztő”.

Hangsúlyozta: a kormány szerint ennek a háborúnak nincsen győztese, csak vesztese, egy atomháború pedig jó eséllyel mindannyiunk pusztulását jelentené.

Az államtitkár kiemelte: amelyik ország elindul a fegyverszállítás felé, “az ezen az úton nem tud megállni”. Hozzátette: aki a béketárgyalásokhoz feltételeket támaszt, “az a háború folytatását akarja”, vagyis háborúpárti.

Mi sem fegyvereket, sem katonákat nem küldünk ebbe a háborús konfliktusba – erősítette meg a kormány kezdettől fogva hangoztatott álláspontját Menczer Tamás, aki megemlítette: a nap folyamán a parlamentben egyetlen baloldali felszólaló sem jelezte, hogy azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akar a pártja.

Kérdések

Független: lett-e eredményük a roma felzárkóztatási mentorprogram ügyében indított vizsgálatoknak?

Varga Ferenc (független) közölte: a kormány roma mentorprogramja eredménytelenül zárult, a visszaélések miatt a NAV is nyomozást indított. A kampányban rengeteg jelzés érkezett, hogy a mentorok nem a romák felzárkóztatásával, hanem a szavazataik megszerzésével foglalkoztak – mondta.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy az elmúlt években növekedett a foglalkoztatás aránya és csökkent a munkanélküliség a romák körében is, és a kormány a nehéz sorban élőknek nem segélyt, hanem munkalehetőséget biztosít. Több programot is indítottak az elhelyezkedés támogatására, ilyen volt a képviselő által is említett program – tette hozzá.

A járóbeteg-szakellátásról, a vendáglátósok adatszolgáltatási kötelezettségéről, az oktatási fejlesztésekről, és a tűzifaprogramról is kérdeztek képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén.

MSZP: elveszik-e a járóbeteg-szakellátás intézményeit az önkormányzatoktól?

Vajda Zoltán (MSZP) kifejtette: a járóbeteg-szakellátás államosítására készül a kormány, holott az önkormányzatok jó gazdái a járóbeteg-szakellátásnak, jelentős eredményeket értek el például a várólisták csökkentésében. Az államosított egészségügyi ellátórendszer viszont folyamatos problémákkal küszködik – jelentette ki.

Hangsúlyozta: a gondoskodás a helyi lakosokról az önkormányzatiság lényege.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: jelenleg is vannak olyan járóbeteg rendelők, amelyeket önkormányzatok tartanak fenn, másokat viszont az állam, és nem helytálló az a leegyszerűsítő logika, hogy ami az önkormányzatoknál van, az működik, és ami az államnál, az nem.

Közölte: jelenleg felmérik, milyen hatékonysággal működnek a járóbeteg rendelők, utána lehet megnézni, hogy a betegeknek melyik a legelőnyösebb modell.

Jobbik: meghosszabbítja-e a kormány az adatszolgáltatási kötelezettség határidejét?

Lukács László György (Jobbik) közölte: a vállalkozásoknak a vendéglátóiparban az adatszolgáltatási kötelezettsége komoly terhet és költséget jelent, és jelenleg is fennállnak azok a körülmények, amelyek miatt ennek a kötelezettségnek a bevezetését korábban elhalasztották. Az áremelkedés, a magas rezsidíjak, valamint az infláció komoly terhet jelent a vendéglátó egységeknek is – mondta.

Hozzátette: a legkisebb vállalkozásokat támogatva ennek az adatszolgáltatási kötelezettségnek a bevezetését el kellene halasztani vagy el kellene törölni.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy válaszolt, hogy már jelenleg is rengeteg szálláshely adatai érkeznek be a rendszerbe, ami segíti egyebek mellett a döntéshozatalt és a támogatások célozottabb megítélését. A rendszer hozzájárult ahhoz, hogy a hazai turizmus már tavaly nyáron jó eredményeket ért el, a rendszer sikeresen vizsgázott – vélekedett.

Kiemelte: szeretnék a turisztikai szektort digitalizálni, ezért fontos az adatok összevont elemzése. Minden szükséges segítséget megadnak az érintett vállalkozásoknak – tette hozzá.

Mi Hazánk: mikor biztosítják a méltó körülményeket a gyömrői Fekete István Általános Iskolában?

Dúró Dóra (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy nagyon rossz körülmények uralkodnak a gyömrői Fekete István Általános Iskolában, amelynek régóta halogatják a felújítását. Rengeteg ígéret volt már az ügyben, de nem történt semmi, most pedig a háborúra hivatkozva már ígéret sincs – fogalmazott.

Hangsúlyozta: méltó körülményeket kellene biztosítani a tanuláshoz a gyömrői iskolásoknak.

Rétvári Bence azt mondta: az elmúlt években rengeteg iskolában és óvodában valósultak meg fejlesztések, a kormány jelentős összeget biztosított erre a célra. A gyömrői iskola esetében az a helyzet, hogy egyre nagyobb a lakosság a településen, egyre több, nagyobb iskolákra van szükség – magyarázta az államtitkár.

Kiemelte: a kormány közös programot dolgozott ki a hasonló helyzetben lévő településeknek, megindult a tervezés, és remélhetőleg a jövőben jelentős kapacitásbővítés valósulhat meg az érintett településeken. Párbeszéd: miért nem emelték a tűzifatámogatás összegét? Berki Sándor (Párbeszéd) azt tudakolta, miért nem emelték a tűzifatámogatás összegét. Emlékeztetett arra, hogy a kormány évente százmilliárdokat költ a gázzal fűtők rezsitámogatására, a fával fűtőkére azonban csak évi ötmilliárd forintot, miközben tavaly nyár óta a tűzifa ára megduplázódott.

Rétvári Bence államtitkár válaszában elmondta, a szociális tűzifatámogatást folyamatosan emelte a kormány, kezdetben 858 millió forint volt a keret, most már ötmilliárd forint, hogy a magasabb árak is kifizethetők legyenek és több családhoz is eljusson a támogatás.

Hozzátette: tavaly 2379 önkormányzat élt ezzel a támogatással; az idén előrébb hozták a pályázatok kiírását, májusban várható az eredményhirdetés. Emlékeztetett arra, hogy a program “két lábon áll”, a fa mellett a barnakőszénre is vonatkozik.

LMP: hogyan segítik a dányi illegális hulladéklerakó felszámolását?

Kanász-Nagy Máté (LMP) emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2020-ban azt ígérte, felszámolják az illegális hulladéklerakókat, de ez nem történt meg. A Pest vármegyei Dány közelében lévő, “elképesztő méretű” illegális hulladéklerakóra hívta fel a figyelmet, amelynek felszámolásához szerinte hatósági segítségre van szükség. Azt firtatta, hogyan segíti a kormány a hulladéklerakó felszámolását.

Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára közölte, a 2020-ban indult klíma- és természetvédelmi akcióterv keretében elindult a Tisztítsuk meg az országot program. A program révén közel 500 ezer tonna szemetet gyűjtöttek össze – jegyezte meg.

A dányi illegális hulladékról közölte, a helyi jegyző januári bejelentését követően a kormányhivatal megállapította, hogy több mint ezer köbméter hulladékot helyeztek el az ingatlanon. A hatóság felszólította a tulajdonost a hulladék elszállítására, ennek határideje április 16., ha az elszállítás nem történik meg, akkor a hatóságnak kötelessége erről gondoskodni – részletezte. Közölte, az ügy miatt rendőrségi nyomozás is folyik.

Az önkormányzati megszorításokról, a munkahelyvédelemről, a rokkantnyugdíjasokról, az útfelújításokról és a betegek utazási költségtérítéséről is szó volt hétfőn az Országgyűlésben a kérdések között.

Fidesz: az ellenzék miért sarcolja a lakosságot?

Pócs János (Fidesz) véleménye szerint a baloldali településvezetők alkalmatlanságuk miatt vagy talán pénztárcájuk hízlalása érdekében, a kormány szolidaritási hozzájárulására hivatkozva, soha nem látott megszorításokat hajtanak végre. Szerinte a jászberényi városvezetők “sarcolják” a civil, a kulturális, a sport- és a médiaszervezeteket, holott a kormány támogatásai révén nőtt a jászsági vállalkozások bevétele, aminek nyomán a város adóbevételei is nőttek.

Hozzátette: a város rezsitámogatást is kapott, az állam átvette az oktatási feladatokat és az egészségügyi ellátást. Jelezte, a város költségvetése egymilliárd forinttal meghaladja a 2022-est.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára a baloldali válságkezelést hasonlította össze a Fidesz-KDNP válságkezelésével, amely szerinte a családok és a munkahelyek védelméről, a rezsitámogatásról, a 13. havi nyugdíj visszaépítéséről, a gyármentő programról, az alacsony adókról szól.

Úgy fogalmazott, szomorú azt tapasztalni, hogy Jászberény baloldali vezetése ugyanabból a receptből főz, amelyből a Gyurcsány-kormányok és egy ilyen helyzetben a leginkább rászorulóktól, az idősektől és a családoktól von el támogatásokat. A kormány szemben a városvezetéssel nem fogja cserbenhagyni a jászberényieket – hangoztatta. KDNP: hogyan védi meg a kormány a munkahelyeket?

Harrach Péter (KDNP) azt tudakolta, miként biztosítja a kormány a munkahelyek megvédését és új munkahelyek teremtését Magyarországon. Elmondta, az orosz-ukrán háború Európában gazdasági és energiaválságot okozott, ezért alapvető követelmény a munkahelyek megvédése.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszámolt arról, hogy a foglalkoztatottak száma több mint fél éve 4,7 millió körül alakul, amely egymillióval több, mint 2010-ben, a munkanélküliségi ráta pedig messze az uniós átlag alatt van.

Közölte, a kormány célja a teljes foglalkoztatottság, a munkahelyek számának növelése. A munkaerő létszámát a következő időszakban – a folyamatban lévő és a tervezett beruházások miatt – további félmillióval szükséges növelni, ez elengedhetetlen a gazdaság növekedéshez – részletezte.

Hozzátette: a kormány elsősorban a magyar lakosság aktivitásának növelésével, az inaktívak munkaerőpiacra történő bevonásával tervezi ezt a keresletet kielégíteni.

DK: mikorra várhatják a rokkantnyugdíjasok, hogy végre megkapják a nekik járó támogatást?

Varga Zoltán (DK) a rokkantnyugdíjasok helyzetét tette szóvá egy konkrét esetet ismertetve. Elmondta, miután a hatóság megállapított egy bizonyos összeget a megváltozott munkaképességűek ellátására, a döntést követően mindössze öt évig lehet újraszámolni és növelni a támogatás mértékét. Hozzátette: egy levélíró 2017-ben adott be felülvizsgálati kérelmet, de a Belügyminisztérium ez év elejéig halogatta a döntést, így kicsúszott a határidőből, nem emelték a támogatását.

A képviselő szerint a törvényt szándékosan úgy alakították ki, hogy ne kelljen megemelni a támogatások összegét. Mikorra várhatják a rokkantnyugdíjasok, hogy végre megkapják a nekik járó támogatást? – kérdezte.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a kormány arra törekedett, hogy mindenkinek méltányos juttatás járjon, akár rehabilitációs, akár rokkantsági ellátásként. Hozzátette: a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatottságát 18 százalékról 44 százalékra emelték.

Közölte, egy hatósági döntés ellen rendes és rendkívüli jogorvoslattal lehet élni. Ha a hatóság saját hatáskörében módosítja a határozatot, arra egy éve van, de felügyeleti eljárás esetén nincs határidő – magyarázta.

Jobbik: mikor lesznek járhatóak heves vármegye útjai?

Dudás Róbert (Jobbik) az útfelújításra szánt forrásokat hiányolta és azt kérdezte, hogy mikor lesznek járhatóak Heves vármegye útjai.

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára azt mondta: a megyében az elmúlt 12 évben 446 km utat újítottak fel 158 milliárd forint értékben és jelenleg is több beruházás van folyamatban a régióban, valamint döntöttek az egri elkerülőút megépítéséről is, ami 90 milliárd forintos fejlesztés.

Mi Hazánk: miért nem emelik meg a betegek utazási költségtérítési támogatását?

Szabadi István (Mi Hazánk) azt kérdezte: a többségi társadalomhoz képest eleve hátrányos helyzetben lévő betegek és sajátos nevelési igényű gyermekek utazása után miért nem jár 30 forint/km-es támogatás, tervezik-e esetükben a költségtérítés összegének megemelését. Felhívta a figyelmet arra: a betegek és az SNI-s gyerekek esetében az utazási támogatás összege a Gyurcsány-kormány óta nem változott, továbbra is 21 forint/km. A Mi Hazánk ezt az összeget 40 forintra emelné.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára közölte: a tavalyi költségvetésben 3,3 milliárd forintot fordítottak a betegek és SNI-s gyerekek utazási támogatására, ebből 3,1 milliárd forint ment a gépkocsival történő utazás támogatására.

Közölte: a kormány igyekezett az elmúlt években is emelni ezt a forrást, és amennyiben erre több lehetőség mutatkozik, akkor “a továbbiakban is azt a politikát fogjuk követni, mint eddig”.

A vasúti közlekedésről, a gyűlöletbeszédről, a magyar gazdák támogatásáról, a tiltott kampányfinanszírozásról és a demográfiai trendekről is szó volt hétfőn a kérdések között az Országgyűlésben.

Fidesz: milyen pozitív változások vannak és várhatók az északkelet-magyarországi zóna vasúti közlekedésében?

Szabó Tünde (Fidesz) örömtelinek nevezte, hogy az elmúlt időszakban jelentős előrelépés történt az északkelet-magyarországi zónát is érintő miskolci vasúti fővonal elővárosi szakaszának rekonstrukciójában. Hozzátette: az IC-k megállnak Hatvanban is, és sűrűbb lett a közlekedés, hiszen például óránként indulnak a vonatok Budapest és Debrecen között.

Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár közölte: a régióban jelenleg is 84 milliárd forint értékben zajlanak vasúti beruházások, Budapest és Debrecen vonatkozásában pedig egy gyorsvasút kiépítésének a tervét is vizsgálják, amely két óra alá vinné az utazási időt.

DK: támogatja a kormány, hogy ne lehessen gyűlöletbeszédet folytatni a szexuális kisebbségek ellen?

Sebián-Petrovszki László (DK) azt kérdezte, támogatja-e a kormány, hogy ne lehessen gyűlöletbeszédet folytatni a szexuális kisebbségek ellen, vagy inkább folytatja a “halál a melegekre” kampányát. Arra hivatkozott: a “fideszes HírTV-ben” Bencsik András nemrég jó hírként számolt be arról, hogy Ugandában a parlament olyan törvényt hozott, amely kivégzéssel bünteti azokat a melegeket, akik összeházasodnak. Bencsik András “a Fidesz egyik legrégebbi véleményformálója”, a Békemenet szervezője, így ha melegek kivégzése szerinte jó hír, akkor az azt jelenti, hogy a

Fidesz szerint is az – mondta, jelezve, a DK a polgári törvénykönyv módosítását kezdeményezi, hogy a gyűlöletbeszéd ellen a magyar LMBTQ-közösség is védve legyen.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára azt mondta: a büntető törvénykönyv jelenleg is bünteti a gyűlöletbeszédet, hiszen kimondja, hogy aki nagy nyilvánosság előtt a lakosság egyes csoportjai, illetve azok tagjai ellen – különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szexuális irányultságra tekintettel – erőszakra vagy gyűlöletre uszít, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Arra hívta fel a figyelmet: ezt a törvénymódosítást 2016-ban a kormánypártok szavazataival fogadta el az Országgyűlés, az ellenzéki pártok nem és tartózkodó szavazatai mellett, vagyis ha ők lettek volna többségben, ma nem lenne büntethető a gyűlöletbeszéd.

Jobbik: mikor kap valódi védelmet a hazai méhészet?

Bencze János (Jobbik) az agrárminisztertől arra várt választ, mikor kap valódi védelmet a hazai méhészet, mondván, “folyamatos támadás éri, veszély fenyegeti” a magyar gazdákat, legyen szó a nagy tételben beáramló ukrán gabonáról vagy az Ukrajnából és a Távol-Keletről érkező nagy mennyiségű, kétes minőségű mézről, amely lenyomja a hazai felvásárlási árakat.

Farkas Sándor, az agrártárca parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta, mind az Európai Unió, mind Magyarország számára létfontosságú az ágazat jó működése, ezért is akadályozzák a gyanús termékek beáramlását és kezdeményezték a termékjelölést, ezen belül is azt, hogy fel kelljen tüntetni, arányaiban honnan is származnak a termék összetevői.

Ez a módosítás mind a hazai termelők, mind a fogyasztók érdekeit szolgálja – jelentette ki Farkas Sándor, hozzátéve, az unió szerte tartott ellenőrzések során az importőrök jelentős hányadánál találtak gyanús terméket, eközben Magyarországon nem bukkantak ilyenre.

Mi Hazánk: miért nem vizsgálják a tiltott amerikai pártfinanszírozás momentumos szálát?

Novák Előd (Mi Hazánk) a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztertől érdeklődött, miért nem vizsgálja a titkosszolgálat “a tiltott amerikai pártfinanszírozás momentumos médiabirodalmát”.

Dömötör Csaba, a kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában hangsúlyozta: a magyar hatóságok feladata, hogy minden olyan törekvést felderítsenek, ami megvalósítja a külföldi befolyást, legyen szó a választások befolyásolásáról vagy arról, hogy a választások között kérnek valamit a korábban támogatottaktól.

Baloldali pártokhoz köthető szervezetek jelentős támogatást kaptak – mondta, hangsúlyozva, hogy ez a legalább négymilliárd forint nem mikroadomány volt, a pénzt kampányra küldték.

Hozzátette, egyáltalán nem lepődne meg, ha a Momentumhoz is érkezett volna ilyen pénzt, hiszen “fúrtak már meg olimpiai pályázatot, kampányoltak román és szlovák pártoknak, húztak volna bele folyamatosan a háborúba”.

A baloldali pártok hiába bújnak a civil paraván mögé, felelősséget kell vállalni, ha pénzt fogadnak el a kampányukhoz külföldről, vagy a tevékenységükhöz, és ez megjelenik bizonyos döntésekben, meghatározó ügyekben – fogalmazott az államtitkár. DK: hogyan emelnék a születésszámot?

Gréczy Zsolt (DK) a kultúráért és innovációért felelős minisztertől kérdezte, mit kíván tenni a kormányzat, hogy több magyar gyermek szülessen. Arról beszélt, tragikusan visszaesett a születések száma, “a Gyurcsány-kormány legrosszabb évében is több gyermek született, mint az Orbán-kormány legjobb évében”, 2010 óta pedig 4 évben is 90 ezernél kevesebb gyerek született.

Válaszában Vitályos Eszter azt emelte ki: a megszorító politika miatt 2010-re 1,23-re esett a termékenységi arányszám, ami az unióban a legalacsonyabb volt, ezt 2011 és 2021 között sikerült 1,59-re, azaz mintegy 30 százalékkal emelni, ami 136 ezerrel több születést jelent ahhoz képest, mintha változatlan maradt volna a korábbi trend.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kormányzat elkötelezett a családpolitikai intézkedések fenntartása mellett, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon.