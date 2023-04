A baloldal továbbra is tagadja, hogy a fegyverszállítások világháborúhoz vezethetnek

A baloldal továbbra is tagadja, hogy a fegyverszállítások a harmadik világháború kitöréséhez vezethetnek. Az 1 százalékos támogatottságú Párbeszéd még fel is jelentette Orbán Viktort, amiért a kormányfő világháborús veszélyről beszélt. A baloldali pártok ugyanazt a sémát követik, mint az elmúlt években: a migrációt is kezdetben álproblémának nevezték és a koronavírus járvány idején bevezetett rendkívüli jogrendet is felesleges intézkedésnek minősítették.

Százezrek vesztették életüket eddig az orosz-ukrán háborúban. Települések néptelenedtek el és a konfliktus vége még mindig nem látszik. Elemzők szerint a nyugati világ háborús lázban ég, és vannak, akik azon dolgoznak, hogy a pusztítás ne is érjen véget egyhamar. Kapcsolódó tartalom Továbbra sem változtatott háborúpárti álláspontján a magyar baloldal A kormánypártok kezdetektől fogva azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmaznak, Gyurcsányék belesodornák a háborúba hazánkat. A Nyugat egyre korszerűbb és egyre pusztítóbb eszközöket ad az ukránoknak, ami fokozza a harmadik világháború veszélyét – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. A kormányfő kiemelte: a fegyverszállítások a háború kiterjedésével fenyegetnek. „Meggyőződésem, hogy a világháború veszélye nem irodalmi túlzás. Mikor azt mondják európai meg amerikai vezetők, hogy ha ez így megy tovább, akkor megérkezhetünk a harmadik világháborúba, ez első hallásra hihetetlenül túlzónak tűnő mondat, de ott ahol én dolgozom, és ott ahol én látom az eseményeket ez reális veszély ebben a pillanatban” – fogalmazott a kormányfő. Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: A baloldal továbbra is háborúpárti A baloldal továbbra is háborúpárti – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában péntek reggel. A miniszterelnök nyugtalanságot és zavart kelt az emberekben, ezért feljelentik – közölte Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője. Az egyszázalékos támogatottságú párt társelnöke Tordai Bence pedig azt mondta: Nincs mitől félni, mert azok az országok sem sodródtak bele a háborúba, amelyek már szállítanak fegyvert Ukrajnába. „Az, hogy kiállunk Ukrajna mellett, az a legkevésbé sem fenyeget azzal se minket se más országokat, se a NATO, se az EU tagjait, hogy belesodródnának Oroszország agressziójába” – mondta Tordai. Kísérteties a hasonlóság a Párbeszéd mostani és az MSZP 2015-ös szavai között. Lassan nyolc éve annak, hogy Kunhalmi Ágnes azt mondta: a migráció egy kitalált probléma. Az idő viszont megmutatta, hogy nagyon is valódi: évek óta özönlenek az illegális bevándorlók Európába, sőt egyre több a migrációs hátterű bűnöző is a kontinensen. Kapcsolódó tartalom Hollik István: A dollárbaloldal nemet mondott a békére A dollárbaloldal nemet mondott a békére, mert a finanszírozójuk ezt várja a dollármilliókért cserébe. Feljelentésekben pedig úgy tűnik kettős mércét alkalmaz Szabó Tímea és Tordai Bence. Látványosan hallgattak ugyanis, amikor Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára azzal riogatott, hogy a kormány nem hívja le a Magyarországnak járó uniós vakcinákat. Ahogy akkor sem szólalt meg, és nem tett feljelentést az 1 százalékos Párbeszéd, amikor a koronavírus járvány kellős közepén Korózs Lajos szocialista politikus terjesztett rémhíreket, egy kuruzslás miatt elítélt, magát mentősnek kiadó asszonyra hivatkozva.