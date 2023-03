Hollik István: Cseh Katalin Magyarország és a gyermekvédelmi törvény ellen szervezkedik az Európai Parlamentben

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Cseh Katalin, a Momentum európai parlamenti (EP) képviselője ismét Magyarország ellen „szervezkedik” az EP-ben a magyar gyermekvédelmi törvény visszavonása érdekében.

Hollik István keddi, MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában arra hivatkozott: meghökkentő levelezés jelent meg a sajtóban, amelyből kiderül, hogy a dollárbaloldal Magyarország és a magyar emberek akarata ellen szervezkedik.

Kapcsolódó tartalom

Cseh Katalin európai parlamenti képviselő ugyanis levélben kéri képviselőtársait arra, hogy győzzék meg a tagországaikat, csatlakozzanak az Európai Bizottság és Magyarország közötti perhez a bizottság oldalán, és Brüsszellel közösen érjék el a magyar gyermekvédelmi törvény visszavonását – fejtette ki a kormánypárti politikus.

A Fidesz kommunikációs igazgatója leszögezte: ez azt jelenti, hogy Cseh Katalin és a dollárbaloldal nem csak, hogy maga is a gyermekvédelmi törvény eltörléséért dolgozik, de most ehhez még szövetségeseket is keresnek az Európai Parlamentben, arról győzködve őket, hogy támadják meg az Európai Bíróság előtt Magyarországot.

Ezzel Cseh Katalin és a dollárbaloldal semmibe veszi annak a több millió embernek a véleményét, akik részt vettek a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazáson, és egyértelművé tették, hogy a gyermekeket meg kell védeni.

Hollik István hangsúlyozta: Cseh Katalin leveléből az is kiderül, hogy nyíltan támogatja az LMBTQ-szervezetek törekvéseit, és a támogatásukkal akarja elérni a gyermekvédelmi törvény visszavonását.

„Azt üzenjük Cseh Katalinnak: meg fogjuk védeni a gyermekeinket a genderpropagandától, és nem fogjuk megengedni, hogy LMBTQ-propagandisták manipulálják a magyar gyermekeket; a gyermekek szexuális nevelése (…) a szüleikre tartozik és senki másra” – jelentette ki.