Fidesz: Gyurcsányék bejelentése azt jelenti, hogy háborúpártiak

Gyurcsányék csütörtöki bejelentése azt jelenti, hogy háborúpártiak – írta közleményében a Fidesz Arató Gergely (DK) nyilatkozatára reagálva.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmaztak: „Gyurcsányék mai bejelentése, ha jól értjük, azt jelenti, hogy nem támogatják, hogy a Magyar Országgyűlés elfogadja a békepárti határozatot”.

A határozati javaslatban az áll, hogy az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét a béke mellett, elítél minden olyan megnyilvánulást, amely Magyarország háborúba sodródását eredményezheti és kimondja, hogy fegyverszállítások és további szankciók helyett mielőbbi béketárgyalásokra van szükség – hangsúlyozta a nagyobbik kormánypárt.

A „dollárbaloldal tehát továbbra is csinálja, amit gazdáik várnak tőlük”: háborúpártiak, fegyverszállításpártiak és szankciópártiak – áll a közleményben. Előzőleg Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese közölte, a kormánypártokhoz hasonlóan ők is hétpontos határozati javaslatot nyújtottak be az Országgyűlésnek.

