Orbán Viktor: A hatóságoknak az összes gyermekpornográf esetet fel kell deríteniük

A kormány világos utasításokat adott a magyar hatóságoknak az összes gyermekpornográf eset felderítésére – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlés előtt elmondott napirend előtti felszólalásában.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy erőteljesen nő a gyermekpornográf esetek száma, ami azt mutatja, hogy a genderpropagandát nem szabad félvállról venni – tette hozzá.

Kijelentette: elvárjuk, én magam is elvárom a tankerületi vezetőktől és az iskolaigazgatóktól, hogy minden ilyen esetnek azonnal legyen következménye.

Kapcsolódó tartalom

Emlékeztetett: tavaly 3,7 millió magyar ember mondott nemet a genderpropagandára. „Ha az egész világ meg is bolondul, ha Brüsszel mentegeti is a menthetetlent, Magyarország akkor is maradjon normális, olyan sziget Európában, ahol a családok biztonságban küldhetik el gyermekeiket az iskolába”.

A miniszterelnök az Országgyűlés valamennyi frakcióját együttműködésre kérte a gyermekek védelmében.

Kapcsolódó tartalom