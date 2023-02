Fidesz: A dollárbaloldal még most is támogatja a szankciós inflációt okozó háborúpárti politikát

A dollárbaloldal még most is támogatja a szankciós inflációt okozó háborúpárti politikát - közölte a Fidesz pénteken az MTI-vel, Varju László, a Demokratikus Koalíció politikusának nyilatkozatát kommentálva.

A nagyobbik kormánypárt közleményében úgy fogalmaztak: a Gyurcsány vezette dollárbaloldal még most is támogatja a szankciós inflációt okozó háborúpárti politikát, amitől egész Európa, köztük Magyarország is szenved.

Kapcsolódó tartalom

Mindemellett még el is akarnak törölni minden olyan intézkedést, amivel a szankciós infláció ellen védi a kormány a magyar családokat, a munkahelyeket és a nyugdíjasokat – tették hozzá.

A Fidesz szerint a dollárbaloldal csak azzal van elfoglalva, hogy a külföldi megrendelők utasításait teljesítsék a guruló dollárokért cserébe. Ezért akarják az országot belerángatni a háborúba, és ezért támogatják az elhibázott brüsszeli szankciókat – hangsúlyozták.