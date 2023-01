Orbán Viktor izraeli konzervatív politikai vezetővel tárgyalt

A konzervatív politikus az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség meghívására érkezett Magyarországra, de látogatásának célja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) munkájának megismerése, valamint a magyar-izraeli jobboldali kapcsolatok erősítése is oktatási és publikációs területen.

Earlier today, @PM_ViktorOrban met @AmiadCohen, CEO of @tikvahfund Israel, a nonprofit foundation engaged in conservative education and bringing up the next generation of conservative leaders around the world. pic.twitter.com/cMH1bnkWFa

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 19, 2023