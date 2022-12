Wintermantel Zsolt: Újra kellene tárgyalni a Horn Gyula-sétány ügyét

A városvezetésnek újra a Fővárosi Közgyűlés elé kellett volna hoznia a Horn Gyuláról elnevezett közterület ügyét, hogy a képviselők felülvizsgálhassák azt – mondta Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülésén.

A politikus napirend előtti hozzászólásában arról beszélt, a sajtóban megjelent információk szerint nagy valószínűséggel a főpolgármester, a hivatala és a közgyűlés többsége hibát követett el, amikor a közgyűlés nyáron sétányt nevezett el a XIII. kerületben Horn Gyuláról.

Wintermantel Zsolt emlékeztetett, az önkényuralmi rendszerben jelentős szerepet vállaló személyekről nem lehet közterületet elnevezni és az önkormányzati törvény szerint amennyiben kétely merül fel, úgy a városvezetésnek kötelessége kikérni a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.

A politikus kiemelte, már a közterület elnevezéséről szóló vitában is jelezték aggályaikat, de a városvezetés nem kérte ki az MTA állásfoglalását, és erre hívta most fel a városvezetés figyelmét hivatalosan is. Sajtóhírek szerint egy civil szervezet kezdeményezésére az MTA állásfoglalást adott ki arról, hogy Horn Gyula részt vett, sőt vezető szerepet vitt a XX. századi önkényuralmi rendszer kiépítésében és fenntartásában. A fővárosi kormányhivatal pedig levelet írt a városvezetésnek és felszólította a közgyűlést, hogy kérje az MTA állásfoglalását a közterület elnevezésével kapcsolatban.

Wintermantel Zsolt szerint a következő, tehát a mostani ülésre be kellett volna terjeszteni a kérdést, de azt nem tették meg.

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, a kormányhivataltól kedden érkezett a levél, de az nem vitatta a közgyűlés döntésének jogszerűségét, csak „bizonyos kételyeket vázol fel” azzal kapcsolatban. A főpolgármester kiállt amellett, hogy jó döntés volt sétányt elnevezni Horn Gyuláról, annak ellenére, hogy – mint fogalmazott – a családja a kommunizmus által erősen üldözött család volt.

Karácsony Gergely válaszában megismételte: Horn Gyula demokratikusan megválasztott miniszterelnök volt, aki részt vett a demokrácia építésében, ezért megérdemli, hogy közterületet nevezzenek el róla.

Horváth Csaba, a fővárosi MSZP frakcióvezetője azt kérte, mindenki adja meg a kellő tiszteletet Horn Gyulának, aki munkásságával hitvallásával kiérdemelte azt. Mint mondta, Horn Gyula „vitán felül álló történelmi személyiség”, nem egyszerűen politikus volt, hanem államférfivá vált, és azt kérte, a fővárosi Fidesz-KDNP frakciója „vegye le ezt a témát”, mert az – véleménye szerint – nem méltó a Fővárosi Közgyűléshez.

Kiemelt kép: MTI/Soós Lajos