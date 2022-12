Hollik István: Egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesz a baloldal a kampánytámogatási ügyben

A Fidesz szerint a „dollárbaloldal” politikusai egymásnak homlokegyenest ellenkező állításokat tesznek a kampánytámogatási ügyben.

„Egyre mélyebbre süllyed a dollárbaloldal a guruló dollárok ügyében. Az biztos, hogy valaki ebben az ügyben hazudik, hiszen a dollárbaloldal politikusai egymásnak homlokegyenest ellenkező állításokat tesznek” — mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója keddi videónyilatkozatában.

Kifejtette: míg Korányi Dávid, Karácsony Gergely tanácsadója és az „Action for Democracy ügyintézője” azt mondta, hogy kizárólag magyar emberek adhattak támogatást „ennek az álcivil szervezetnek”, addig a Márki-Zay Péter, a „dollárbaloldal miniszterelnök-jelöltje” egy kedden megjelent sajtóhír szerint azt hangoztatta, hogy nem csak a magyarok körében gyűjtöttek adományokat. Korányi Dávid azt is állította, hogy az adományozóknak meg kellett adniuk az útlevélszámukat, így igazolhatták az állampolgárságukat, azonban kiderült, hogy ilyen ellenőrzési lehetőség a honlapjukon az adománykérés esetében nem volt, sőt azóta már azt is „kikotyogták”, hogy voltak intézményi támogatóik is — tette hozzá Hollik István.

A kérdés az, hogy a guruló dollárokkal kapcsolatban ki nem mond igazat, miért titkolózik még mindig a dollárbaloldal arról, hogy valójában kik dobták össze ezt a hárommilliárd forintos támogatást és miért tesznek egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat akkor, amikor Márki-Zay Péter folyamatosan azt hangoztatja, hogy ebben az ügyben nincs takargatnivalójuk — hangsúlyozta a Fidesz kommunikációs vezetője.