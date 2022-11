Nacsa Lőrinc: A baloldal hazudott a külföldi finanszírozásával kapcsolatban

A baloldal hazudott a külföldi finanszírozásával kapcsolatban – jelentette ki a KDNP frakciószóvivője a kormánypártok nevében nyilatkozva az MTI-hez hétfőn eljuttatott videóüzenetében.

Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott: minél több információ kerül napvilágra a dollárbaloldal külföldi támogatásáról, annál durvább az ügy. Ugyanakkor minél több információt ismer meg a közvélemény, annál kevésbé látni világosan a botrányos ügyben, hiszen a lebukásuk óta össze-vissza beszélnek a szereplők – tette hozzá

Azt állították, hogy átlátható a finanszírozásuk és a kampányuk, miközben kiderült, hogy mégsem. Azt is mondták, hogy 1,8 milliárd forintot kaptak, miközben minimum hárommilliárd forintot, és azt is, hogy csak az amerikai szervezet honlapján gyűjtöttek adományt, de kiderült, hogy ez sem így volt. Arról is szó volt, hogy útlevél alapján ellenőriztek, de ez sem igaz – sorolta Nacsa Lőrinc.

Egy dolog viszont teljesen biztos: a baloldal hazudott a külföldi finanszírozásával kapcsolatban – hangsúlyozta a KDNP frakciószóvivője.

Nacsa Lőrinc szerint éppen ideje volna, hogy a baloldal vezetője, Gyurcsány Ferenc válaszoljon nyíltan a kampányba érkező dollárokkal kapcsolatos kérdésekre.