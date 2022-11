Deák Dániel cáfolta Korányi állításait: Az internet nem felejt!

A Korányi által megnevezett weboldalt törölték, de az internet archív mentéseiből kiderül, hogy a honlapon sehol nincs adományozási lehetőség – mutatott rá Deák Dániel. Az elemző megállapította: az Action for Democracy vezetője újabb hazugságokba menekült.

Leleplező videóval reagált Korányi Dávid mentegetőzésére Facebook-oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a Megafon tagja. Hangsúlyozta: a Telex mentőövet dobott Korányinak a dollárbotrány témájában, de ő újabb hazugságokba menekült. Azt állította, hogy az Action for Democracy weboldalán kívül – ahol a Márki-Zay által állított több tízezer támogató helyett 11 főt mutat a számláló – többek között a „magyartavasz.hu nevű nyugat-európai diaszpórát célzó magyar nyelvű oldalon keresztül is sokan iratkoztak fel és küldtek adományt”, valamint a közösségi médiában is gyűjtötték a pénzt.

Csakhogy mindkét állítás hamis. „Meddig fog hazudni még a baloldal a kampánydollárokról? Napról napra mélyebbre ássák magukat” – fogalmazott Deák.

Amint a videóban is látható, a weboldalt ugyan törölték, de az internet archív mentéseiből kiderül, hogy a honlapon sehol nincs adományozási lehetőség. „Törölték a weboldalt, hogy utólag hazudhassanak róla” – állapította meg az elemző. Korányi azon állítását is ellenőrizte, miszerint az Action for Democracy „direktben ért el támogatókat emailben és a közösségi médián keresztül”. Ehhez képest a szervezet Facebook-oldalán azt látni, hogy mindössze hét bejegyzésük született indulásuk óta, és egyik sem adománygyűjtő jellegű.

Kapcsolódó tartalom

„Három milliárd forintnyi dollár a baloldal kampányára, tizenegy embertől. Szép mese” – zárja videóját Deák Dániel.