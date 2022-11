LMP: Ne sózzanak selejtet az emberekre!

„Ne sózzanak selejtet az emberekre! ” – hangsúlyozza az LMP frakcióvezető-helyettese azt szorgalmazva, hogy csak hosszabb jótállású és bármikor javítható termékeket lehessen értékesíteni.

Kanász-Nagy Máté pénteki online sajtótájékoztatóján az emberiség fekete napjának nevezte a mai napot, a Black Friday-t, amely szerinte a „fogyassz gondolkodás nélkül” mentalitást reklámozza egy véges erőforrásokkal rendelkező világban. Annak ellenére, hogy idén már július 28-a óta használja túl a Földet az emberiség – mutatott rá.

A válság időszakában ugyanakkor sokan nem is tudnak új termékeket vásárolni. Rájuk tekintettel, valamint a hulladék csökkentése érdekében is szorgalmazza az LMP, hogy ne lehessen hamar tönkremenő termékeket értékesíteni – közölte. Ezért a párt bizonyos értékhatár felett tíz évre növelné a garancia idejét, de azt is előírnák, hogy a termékek javítását a garanciális idő lejárta után is biztosítani kell.

