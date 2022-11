Fürjes Balázs: A szankciók nem érték el céljukat, nekünk viszont ártanak

Az energiapolitika átalakításáról, a munkavállalók helyzetéről és a szankciókról beszéltek ellenzéki képviselők napirend előtt az Országgyűlés keddi ülésén.

LMP: zöld fordulat kellene az energiapolitikában

Bakos Bernadett (LMP) arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben kisebb kormányválság volt, mert a Fidesznek öt napig tartott kitalálni, mihez kezdjen egy miniszter lemondásakor. Palkovics László lemondásához szerinte nagyban hozzájárultak a súlyos viták az energiapolitikával kapcsolatban.

Úgy vélte, a kormány is tudja, hogy az ország nagyon kitett a fosszilis energiáknak.

A jelenlegi energiaválságra a megoldást az jelentené, ha elszakadnánk a fosszilis energiáktól, ehhez pedig zöld fordulatra lenne szükség,

de a kormány nem ennek megfelelően cselekszik – értékelt, hozzátéve: a mostani kormányátalakítás azt mutatja, hogy a kormány energiapolitikájában súlyos zavar van, nagy viták vannak erről a kormányon belül.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, jó lenne, ha az ellenzék megengedné, hogy Lantos Csaba kifejthesse az elképzeléseit, mielőtt következtetéseket vonnak le az energiapolitika alakulásáról.

Májusig nem lehetett látni, hogy az EU ilyen komoly szankciós politikát indít el az energiaszektorban – hívta fel a figyelmet.

Kiemelte: nem igaz, hogy a kormány ne tenne erőfeszítéseket az energiadiverzifikáció irányába, fontos lépéseket tett, hogy minél több forrásból jusson energiához az ország.

A kormány jelentős eredményeket ért el az elmúlt időben a klímapolitikával kapcsolatos célkitűzések elérésében

– jelentette ki az államtitkár.

Mi Hazánk: nem megfelelő a munkavállalók helyzete

Novák Előd (Mi Hazánk) kifejtette: az elmúlt években a miniszterelnök gyakran beszélt munkaalapú társadalomról, ennek ellenére nem megfelelő a magyar munkavállalók helyzete, az elmúlt évtizedekben a kormányok pedig kiszolgálták a multinacionális vállalatok érdekeit. A munkavállalók fizetése egyre jobban elértéktelenedik a jelenlegi helyzetben, rosszak a munkakörülmények, és ellehetetlenítik a szakszervezeteket; a helyzetet az is rontja, hogy az oltatlan munkavállalókat diszkriminálták – bírált.

Megjegyezte: mindeközben elárasztják a munkaerőpiacot a külföldi munkavállalók.

Úgy fogalmazott, a multik és a globális nagytőke kiszolgálása jellemzi a kormány működését, eközben pedig zajlik a dolgozók kizsigerelése a minél nagyobb profit érdekében.

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár szerint valóban folyamatosan oda kell figyelni erre a területre, azonban nem szabad engedni a demagógiának. A kormány fokozott figyelmet fordít a munkaalapú társadalomra, ami azért fontos, mert minden tapasztalat, vizsgálat arra az eredményre jut, hogy a magyarok leginkább a munkahelyek elvesztésétől tartanak – mutatott rá. Hozzátette: ezért lényeges, hogy Magyarországon egymillióval több ember dolgozik, mint tíz éve.

Az államtitkár azt mondta:

Magyarországon alacsony a munkanélküliség, és a mai háborús helyzetben is eredményes a kormány ezen a téren, a gazdaság élénkítésével olyan helyzetet teremt, hogy a magyar dolgozók létbiztonsága, munkahelye biztosított.

Párbeszéd: Magyarország ne legyen csatlós!

Mellár Tamás (Párbeszéd) kijelentette, a kormányfő pénteki rádióinterjújában azt mondta, hogy Magyarország sosem szavazta meg a szankciókat, de ez nem így van.

A kormány gyakran hivatkozik elhibázott brüsszeli szankciókra, arra, hogy a szankciók nem ártanak Oroszországnak, de károsak az európai gazdaságnak – mondta. Kifejtette: orosz adatok szerint azonban csökken az orosz GDP, és más orosz gazdasági adatok is súlyos recessziót jeleznek. Nem lehet a tényeket elhazudni, a valóság előbb-utóbb itt is kiderül – mondta. Hozzáfűzte: külföldön már látják, milyen politikát folytat valójában a magyar kormány, ezért is mondták le a V4-es házelnöki találkozót.

„Mi leszünk Putyin utolsó csatlósa?” – kérdezte, majd azt mondta, remélhetőleg nem így lesz, ezt meg kell akadályozni.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára úgy reagált, hogy a képviselő ne sértegesse a magyarokat, mert ez az ország senkinek sem csatlósa. Azonban

a Párbeszéd csak azért van itt a parlamentben, mert Gyurcsány Ferenc szövetségese, aki pedig a saját házába hívta meg Putyint

– tette hozzá.

Elmondta: a szankciók nem érték el azt a hatást, amelyet az EU remélt, a szankciókkal az a baj, hogy a kiszolgáltatott vevő akarja megregulázni az erőfölényben lévő eladót. Láthatóan Oroszország nem retten vissza a háborútól, és nekünk jelen pillanatban többet ártanak a szankciók – jelentette ki az államtitkár. Hozzátette:

senki nem kérdezte meg a szankciókról a magyarokat, azonban a nemzeti konzultáció keretében elmondhatják a véleményüket az emberek.

Jobbik: segíteni kell a kis posták nyitva tartását

Dudás Róbert (Jobbik) a posták bezárásáról azt mondta: mindenki a megoldást keresi, kivéve a magyar kormányt.

Emlékeztetett: már két javaslattal is élt a kis posták megtartása érdekében, ám a kormányoldal mindkettőt lesöpörte. Azt is, hogy a posta köteles legyen hivatalt üzemeltetni minden 500 főnél nagyobb településen, de azt is, hogy a Szerencsejáték Zrt. nyújtson támogatást a postáknak.

Felszólalásában az ellenzéki képviselő egy harmadik javaslattal is élt: az önkormányzatok számos helyen vennék át a posták üzemeltetését, ennek költségeit azonban csak kevesen tudják átvállalni. Ha a magyar állam nem tudja támogatni a veszteséges állami postát, az önkormányzatokat kötelessége támogatni – jelentette ki.

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár kijelentette: másban látják a magyar postával kapcsolatos teendőket. A posta előtt szerinte két fő feladat van: a korszerűsítés, valamint egy háborús infláció okozta helyzet miatti jelentős energiaáremelkedés.

A Magyar Posta a kezdetekkor nem egy önálló rendszer volt, hanem a Kárpát-medencére kiterjedő hálózat csonka töredéke – elevenítette fel. A kis posták bezárásáról szólva azt mondta: jelenleg csaknem 1250 településen működik mobilposta, nagy részük beváltotta a hozzá fűzött reményeket, ahogy a postapartneri kapcsolatok is.

Mintegy 20 milliárd forintnyi energiatöbbletköltséget kell kezelni – ismertette az államtitkár. Amíg nem látható a háborús infláció mérséklődése és az energiaárrobbanás következménye, tavaszig 366 posta működését szüneteltetni kell. Ha azonban az önkormányzatok átvállalják a költségek felét, lehetőség lesz ezek üzemeltetésére – közölte.

Momentum: szemfényvesztés a Fidesz-csoda

Lőcsei Lajos (Momentum) szerint a kormányoldal próbálja elhitetni a családokkal, hogy amit tizenkét év alatt elértek, az a Fidesz-csoda, hogy kánaánt teremtettek. Valóban vannak pozitív intézkedések, például a családtámogatási rendszer egyes elemei, ugyanakkor szemfényvesztésnek nevezte azt állítani, hogy egy család tizenkét év alatt egyről a kettőre tudott lépni.

Arról már nem beszélnek, hogy történelmi lehetőségek álltak a kezükben; nem említik, hogy meg volt a lehetőség arra, hogy a családok akár háromra, négyre juthassanak – értékelt.

Szerinte a kabinet felélte a magyarok jövőjét, amikor többet költött focira, mint oktatásra. Azt mondta: a kormány nem nemzeti, de nem is keresztény. Jelenleg ugyanis családok ezrei gondolkodnak az ünnepek előtt, hogy fűtsenek vagy egyenek, mert mindkettőre nem telik a rossz gazdaságpolitika, a Fidesz-felár miatt – fogalmazott.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára azt válaszolta: az elmúlt évtizedben a nélkülözők száma Magyarországon csökkent a negyedik legnagyobb mértékben az unióban.

Ennek oka, hogy a kormány munkára, adócsökkentésre és beruházásra épülő politikát hirdetett a korábbi, segélyezésen alapuló politika helyett. Sorolta a családpolitikai intézkedéseket, a többi között a szociális támogatások megháromszorozását említette.

Nincs olyan ország Európában, amely az átlagbérhez képest nagyobb arányú rezsitámogatást nyújt, mint Magyarország – folytatta, és rámutatott: jelenleg minden országban a rezsiszámlák kifizetése a legnehezebb feladat jelenleg. Emlékeztetett, hogy az ellenzék korábban szemfényvesztésnek minősítette a rezsicsökkentést.

Azt is felrótta a politikusnak, hogy párttársai még szigorúbb szankciókat követeltek, valamint fegyverfelajánlást Ukrajna számára. Pedig a háborúnak az vethet véget, ha kevesebb fegyver ropog és kevesebb szankció lesz. A háború és a szankciók miatt ugyanis ma minden európai szegényebb, mint egy éve – jelentette ki az államtitkár.

MSZP: az egészségügy összeomlott

Gurmai Zita (MSZP) a magyar közoktatás napján a többi között arról beszélt, hogy válságban van a jelenlegi oktatási rendszer. Azonnal emelni kell a pedagógusok bérét, az alaptantervet hatályon kívül kell helyezni, nagyobb szakmai önállóságot kell biztosítani a tanároknak, és csökkenteni kell a bürokratikus terheket – sorolta a követeléseket.

Szerinte az egészségügy is összeomlott, ezt bizonyítja egy nemrég benyújtott törvényjavaslat. A szerint ugyanis a betegeket a hozzátartozók ápolhatják, ha nincs elég pénzük. Feltette a kérdést: mire szedik be az adókat és járulékokat?

Az ellenzéki képviselő azt mondta, elüldözték az orvosokat és ápolókat, az egészségügyre szánt pénzt pedig ellopták. Mindezek vesztesei a betegek és családtagjai lesznek, ennek pedig tragédiák sora lesz a következménye. Betegek sokaságát akarják kitenni a kórházak ápolási osztályáról – hangoztatta.

Rétvári Bence szerint a képviselő a kamuvideós Korózs Lajos babérjaira tör, amikor azt mondja: a magyar kórházakban az orvosok olyan döntéseket hoznak, hogy hazaküldenek ápolásra szoruló betegeket.

Ennél alaptalanabb vádaskodás a járvány alatt sem hangzott el, de az élet akkor is cáfolta őket, ahogy most is – hangsúlyozta.

Akinek orvosi ellátásra van szüksége, kórházban fog gyógyuli, akinek szociális gondoskodásra, az szociális intézményekben – jelentette ki az államtitkár.

Emlékeztetett, hogy a szocialista kormányok kórházakat zártak be. Szerinte ez a programjuk továbbra is megvan. Vizitdíjat, kórházi napidíjat vezettek be, és piacosították volna az egészségügyet – rótta fel.

DK: romokban hever a közoktatás

Barkóczi Balázs (DK) szerint a kormány az elmúlt 12 évben lepusztította, népbutítássá alakította a közoktatást. Romokban hever a közoktatás, korszerűtlen a tanagyag, a tanárok és a diákok leterheltek, nincs tanszabadság – értékelt. Szerinte 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, a tanárok fizetése pedig szégyenteljesen alacsony.

Úgy vélte: a kormány állításával ellentétben nem az Európai Uniónak kellene gondoskodnia a tanárok fizetéséről.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára azt válaszolta: a kormány célja, hogy minden idők legmagasabb pedagógus béremelését valósítsa meg magyar és uniós források bevonásával. Szerinte azonban a baloldal ezt az Európai Unióban és itthon is akadályozza, sőt a DK büszke is arra hogy nem szavazza meg az Országgyűlésben azokat a törvénymódosításokat, amelyek azt célozzák, hogy Magyarország megkapja a neki járó uniós forrásokat.

Azzal vádolta a baloldalt, hogy rátelepszik a pedagógusok jószándékú tüntetéseire. Hozzátette: a kormány egyetért a tanárok béremelésre vonatkozó követeléseivel, célja, hogy a pedagógusok nagyobb anyagi megbecsültséget kapjanak.

KDNP: fontos a nemzeti konzultáció

Harrach Péter (KDNP) a brüsszeli szankciókról szóló nemzeti konzultáció fontosságát hangsúlyozta. Szerinte a konzultációra azért van szükség, hogy a kormány nagy társadalmi támogatottsággal tudja képviselni a válaszokban megfogalmazott véleményt. Úgy vélte: Magyarországnak keskeny ösvényen kell haladnia az Oroszországot érintő uniós szankciókkal kapcsolatban, hiszen az EU tagja, ugyanakkor a nemzeti érdeket is képviselnie kell.

Hangsúlyozta: Magyarország az olaj és a gáz esetében kivételt harcolt ki a szankciók alól és reményeik szerint az atomenergiára is ehhez hasonló mentességet kaphat.

Értékelése szerint a szankció hatékony eszköz lehet, ha jól célzott, de a Brüsszeli szankciók az EU-nak ártanak, magas energiaárakat, inflációt és gazdasági válságot okoznak.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt mondta: a baloldali pártok nyilatkozataiban, kampányában tetten érhető a külföldről kapott dollárkupac, hiszen fegyvereket és katonákat küldtek volna a hadszíntérre, szankciókat és globális minimáladót követeltek, kampányoltak azért, hogy Magyarország ne jusson hozzá a neki járó uniós forrásokhoz. Mindent követeltek, ami szem, száj és a nagyhatalmak ingere, de a Magyarországnak nem érdeke – fogalmazott.

Hangsúlyozta: a szankciók az Európai Bizottság állításával ellentétében nem működnek, Európát azonban recesszióba taszítják. Arra figyelmezett: a tervezett kilencedik uniós szankciós csomag nukleáris energiát célzó része nemcsak a paksi bővítést, hanem a jelenlegi blokkok működését is érintené, ezért Magyarország mentességet akar elérni.

Szerinte a magyar és az európai emberek megélhetése a tét, ezért mindenkit arra bíztatott, hogy vegyen részt a nemzeti konzultációban.

Fidesz: a válság ellenszere a gazdasági növekedés

Dunai Mónika (Fidesz) mielőbbi tűzszünetet és béketárgyalásokat szorgalmazott az orosz-ukrán háborúban, mert szerinte minél később lesz béke, annál nagyobb lesz a béke ára. Úgy vélte: Brüsszel szankciós politikája az energiaárakat az egekbe lökte, és magas inflációt eredményezett, a magyar kormány azonban azon dolgozik, hogy ettől megvédje a családokat.

A kormány mindent megtesz az elhibázott szankciók inflációs hatásainak mérséklésére, a munkahelyek megőrzése és a recesszió elkerülése érdekében, megvédi a rezsicsökkentést, árstopokat és kamatstopot vezetett be – hangsúlyozta.

Kiemelte: a válság ellenszere a gazdasági növekedés, ezért ösztönözni kell a beruházásokat, és meg kell őrizni a teljes foglalkoztatottságot. Arra kérte a baloldalt, hogy ne akadályozza az eddig politikai okokból visszatartott uniós pénzek Magyarországra jutását, hiszen azokat fontos célokra, munkabérekre és inflációellenes intézkedésekre akarja fordítani a kormány.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára felidézte: 2010 előtt a baloldal úgy kezelte a válságot, hogy adót emelt, elvette a 13. havi nyugdíjat, megszüntette a családi adókedvezményt, aminek következtében jelentősen nőtt munkanélküliség és csökkent a versenyképesség is. A nemzeti kormány ezzel szemben más utat választott, a családok védelmét helyezte középpontba – hangsúlyozta.

A válság ellen a legbiztosabb módszer a gazdasági növekedés megtartása – erősítette meg, hozzátéve, hogy a kormány célja 2023-ban is ez.