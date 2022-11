Agrárminiszter: A vízkészlet és a termőföld alaptörvényi védelmet élvez, rendezni kell vízmegtartást is

A mindennapokban nyújt a gazdáknak segítséget az egyes földügyi tárgyú törvények módosítása - mondta az agrárminiszter pénteken az Országgyűlésben.

Miniszter: a mindennapokban nyújt segítséget a törvényjavaslat

Az előterjesztő Nagy István agrárminiszter közlése szerint a 11 jogszabályt módosító törvényjavaslat a mindennapokban nyújt segítséget az érintett gazdáknak vagy vállalkozásoknak.

A részleteket ismertetve elmondta, napjaink kritikus kérdése a vizek, vízkészletek megóvása.

A vízkészlet és a termőföld egyaránt alaptörvényi védelmet élvez, ezért törvényi szinten kell rendezni a vízmegtartást – mondta.

Közölte, a termőföld más célú hasznosítása mentes lesz az ingatlanügyi hatóság utólagos hozzájárulása alól, ha a termőföldön természetes módon megjelenő víz olyan állandó vízborítottságot eredményez, amelynek megtartása vízgazdálkodási szempontból szükséges és indokolt. Ilyenkor a gazdálkodó a földjén megjelenő belvizet döntése szerint megőrizheti és azt a későbbi öntözés céljára visszatarthatja anélkül, hogy ezzel a földvédelmi szabályok ellen vétene – fejtette ki.

Az erdőgazdálkodásról szóló törvény módosításáról azt mondta, az ingatlannyilvántartásban ezentúl fel lehet majd tünteni azokat az állami tulajdonú erdei épületeket, amelyek sok évtizede állnak az adott területen, de a dokumentációi már nincsnek meg.

Nagy István azt mondta, az állami vagyonnal történő észszerű gazdálkodásra és a helyi gazdálkodói igényekre figyelemmel lehetőséget adnak a tíz hektárt meg nem haladó, nem összefüggő, foltszerű vagy vonalas erdősávok magánosítására.

A Nemzeti Földalappal összefüggő változtatásokról közölte, új hasznosítási módszert vezetnének be a természetvédelmi oltalom alatt álló legelőre, gyepre. Az ilyen földekre a nemzeti parki igazgatóság természetvédelmi kijelölés útján is köthet haszonbérleti szerződést a korábbi földhasználóval – részletezte. Megjegyezte, az új szerződés 25 évre köthető, de a természetvédelmi jellegre tekintettel az általánosnál szigorúbb feltételekkel is megszüntethető.

Szólt arról, hogy változnak az elővásárlás szabályai a tíz hektár feletti földrészletek árverésen történő értékesítése esetén az eljárás gyorsítása érdekében.

Nagy István ismertette:

törvényben rögzítenék, hogy a hegyközség területén legalább egy borászati üzemnek működnie kell, ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a hegyközségnek be kell olvadnia egy másikba.

Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány hatással volt a hegyközségek tisztújítására, ez nehezíti a döntéshozatalt. A módosítással egységesen ötéves választási ciklust vezetnének be , amely stabilizálja a hegyközségi tanácsok, a borrégiós hegyközségi tanácsok és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának küldötti rendszerét.

Hozzátette: a hegyközségi szervezetek 2023-ban tartanak általános választást.

A miniszter a változó szabályok között említette a helyben lakó és a helyben lakó szomszéd definícióját, a vételár arányosságára vonatkozó rendelkezéseket.

Az Alkotmánybíróság döntésével magyarázta, hogy végrehajtási árverésen az vehet részt, akinek életvitelszerű lakóhelye a legfeljebb 20 kilométeres távolságra vonatkozó feltételnek megfelel.

Nagy István elmondta, osztatlan közös tulajdon esetén lehetővé válna a felépítménnyel rendelkező zártkerti ingatlanok megosztása akkor, ha az teljeskörű egyezséggel történik.

Fidesz: jó irányba módosulhat a földjogi szabályozás

Czerván György, a Fidesz vezérszónoka úgy értékelt: a törvényjavaslattal jó irányba módosíthatja az Országgyűlés a földjogi szabályozást, ami a magyar mezőgazdaság fejlődését szolgálhatja.

Szerinte az idei év időjárása súlyos tanulságot adott a gazdálkodóknak, ezért üdvözölte, hogy a kormány a törvényjavaslatban figyelemmel volt a vízháztartással kapcsolatos problémákra, illetve az öntözéses gazdálkodás feltételeinek megkönnyítésére.

Hangsúlyozta: korábban a belvízre szükségtelen rosszként tekintett a szabályozás, és kötelezte a földhasználót a megszüntetésre, azonban az előterjesztés ebben fordulatot javasol, és bizonyos feltételek mellett a gazda döntésére bízná, hogy a hasznosnak tartja-e a földterületen megjelenő belvizet.

Szintén üdvözölte a hegyközségi tisztújítás szabályainak egyszerűsítését, a zártkeri ingatlanok megosztására vonatkozó módosítást, és a helyben lakó, illetve a helyben lakó szomszéd fogalmának pontosítását, ami szerinte sok helyi vitát előz majd meg. Az elővásárlási joggal kapcsolatban a 60 napos kifüggesztési időszak 30 napra rövidítését javasolta.

DK: a gazdáknak kézzel fogható segítségre van szükségük

Barkóczi Balázs, a DK vezérszónoka szerint a törvényjavaslat egyes pontjai előremutatóak és megszavazhatók, ugyanakkor azt szorgalmazta, hogy a kormány ne csak jogszabályi szinten, hanem érezhető, kézzel fogható módon is segítsen a gazdálkodóknak. Ha a gazdáknak segítenek, akkor a családoknak is segítenek – hangsúlyozta.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a gazdák továbbra sem hatósági áron tankolnak, és azt is kifogásolta, hogy a kormány nem töltötte fel a kárenyhítési alapot.

Úgy értékelt: a 40 százalékos élemiszerár-emelkedésre az újabb élelmiszerek esetében bevezetett árstop csak sebtapasz, sőt bizonyos termékeknél – például a sajt esetében – inkább generálja, mint visszafogja az inflációt. Szerinte az is kérdéses, hogy az árstop miatt lesz-e elegendő burgonya, hiszen a hazai igények felét importból kell kielégíteni.

A képviselő a törvényjavaslat részletszabályaival kapcsolatban több módosítást javasolt.

A KDNP támogatja a javaslatot

Mihálffy Béla (KDNP) arról beszélt, hogy napjainkra kritikus kérdéssé vált a vízkészletek megóvása, ezért is fontos a javaslat. A magyar vízgazdálkodás kiemelt célja, hogy növelje az országban visszatartott vízmennyiséget – emlékeztetett.

Közölte: az előterjesztés kitér az erdő védelmére, az erdőgazdálkodásra is, célja, hogy az erdészeti hatóság hivatalos tudomásában álló felépítmények tulajdonjoga végre rendeződjön. Emellett a javaslat a Nemzeti Földalapba tartozó földek hatékonyabb hasznosítására irányuló rendelkezéseket is tartalmaz – mutatott rá.

Elmondta: fontos, hogy a javaslat kitér továbbá a hegyközségekre, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmára, a földeken fennálló osztatlan közös tulajdonra, valamint az agrárgazdaságok átadására.

A képviselő szerint a javaslat támogatható kezdeményezéseket tartalmaz, ezért frakciója támogatja azt.

MSZP: fontos megóvni a vízkészleteket

Szabó Sándor (MSZP) elsősorban a vízkészletek megóvására irányuló részt emelte ki a javaslat pontjai közül, ugyanis ez – mondta – napjainkra aggasztó kérdéssé vált. A vízkészletek megvédése mellett a vízpótlás is egyre fontosabb feladat – tette hozzá.

Elmondta: több más területen is rendezni kívánja a felmerült problémákat a javaslat, így a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolására is kitér. Az indítványban foglalt kényszerintézkedések helyett azonban inkább támogatásra lenne szükség a cél érdekében – vélekedett.

Kiemelte: a javaslat jelentős mértékben támogatható, de erre a részre – szakmai szervezetekkel egyeztetve – módosító javaslatot adtak be. Azt kérik, hogy a kormány fontolja meg módosítást, és ha támogatja azt, az MSZP is teljes egészében támogatja a javaslatot – mondta.

Jobbik: meg kell akadályozni az elsivatagosodást!

Bencze János (Jobbik) arra kérte a jogalkotókat, hogy egy következő, a vízmegtartással foglalkozó indítvánnyal tegyenek lépéseket a vízszintemelés érdekében. Hozzátette, hogy meg kell akadályozni az elsivatagosodást.

A képviselő külön örült annak, hogy az erdőkben, erdészeti területeken található, akár 100-200 évvel ezelőtt felhúzott épületek földhivatali bejegyzését megkönnyítik.

A politikus segítséget kért az elaprózódott, kisméretű birtoktestek ügyében. Hozzátette, rendezni kell azoknak a birtokoknak az ügyét is, amelyek tulajdonosai a születési adataik alapján már biztosan több évtizede elhunytak.

A törvényjavaslat alkalmazkodik a 21. századhoz, a kihívásokhoz, ezért a Jobbik támogatandónak tartja – foglalta össze véleményét.

A vízmegtartás fontosságát hangsúlyozta a Párbeszéd

Szabó Rebeka (Párbeszéd) azt mondta, hogy a javaslat vegyes érzelmeket ébreszt benne. A belvizek ügyében pozitív lépést tesz az indítvány, de fontos lenne arról is hallani, hogy a kormányzat hogyan tervezi a tavaszi árvizeket szétteríteni a tájban és ott megtartani – indokolta kijelentését.

Szintén fontos kérdés, hogy az agrártárca hogyan tudja befolyásolni azt a keretrendszert, amelynek alapján a vízügyi igazgatóságok véleményt alkotnak – emelte ki.

A Nemzeti Földalapról szóló módosításról azt mondta, semmit nem támogatna, ami csökkenti az átláthatóságot.

Mi Hazánk: meg kell őrizni a termőföldet!

Dócs Dávid (Mi Hazánk) a legégetőbb problémának nevezte, hogy amíg papíron a vízkészlet és a termőföld alaptörvényi védelmet élvez, addig elsivatagosodunk, illetve a magyar földek külföldi állampolgárok kezébe kerülnek.

Helyes a vízkészletek megóvására törekvés, a természetes vízmegtartás, a talaj vízszintjének emelése és a vízgazdálkodás helyreállítása – jelentette ki.

Az élelmiszerellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld, amit meg kellene őrizni és a gazdákat helyzetbe kellene hozni – foglalta össze véleményét. LMP: a legfontosabb kérdés a víz biztosítása

Keresztes László Lóránt (LMP) egyetértett azzal, hogy a természeti kincsek megőrzése, a víz és a föld védelme biztosíthatja a nemzet jövőjét.

A törvénycsomag legfontosabb kérdése az, hogy hogyan lehet biztosítani a vizet Magyarországon – érvelt. A vezérszónok kulcsfeladatnak nevezte a helyes vízgazdálkodás irányának a megtalálását.

Az ország lecsapolásáról és kiszárításáról beszélő politikus bírálta, hogy a vízgazdálkodás során még mindig az a szemlélet érvényesül, hogy gyorsan el kell vezetni a vizet.

Nemzetiségi képviselő Ritter Imre német nemzetiségi képviselő a Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működésével összefüggésben beszélt arról, hogy a kárpótlásra várók egykori svábok és leszármazottaik Solymáron, Pilisszentivánon és Nagykovácsiban.

A földbeni kárpótlásuk folytatása érdekében egyebek mellett változtatást javasolt a nemzeti földügyi központ állami földekről szóló nyilvántartásában, illetve kezdeményezte az idejét múlt bányajogok törlését. Zárszó Nagy István agrárminiszter a kármentesítésről közölte, november végégi kell összegezni a károkat és azt követően tesz javaslatot a kormánynak az alap kiegészítésére.

Az ársapkákkal kapcsolatban elmondta, lesz tojás is és burgonya is; az intézkedés meghozásakor figyelembe vették a lengyel burgonya árfekvését is.

A vízvisszatartással kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy később módosítják a vízgazdálkodási törvényt.

Az ingatlannyilvántartás anomáliáival kapcsolatban megjegyezte, a visegrádi vár sem szerepel a nyilvántartásban.

Kijelentette azt is, mindent elkövetnek azért, hogy termőföldet a magyar gazdák kezében tartsák.