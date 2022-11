Kunhalmi „tájékozatlan, nyelveket nem beszélő” embereknek tartja a magyarokat

Ungár Péter a baloldal amerikai kampánypénzeiről: Dermesztő ez a pénz, és dermesztő, hogy sokan nem érzik problémának

Dermesztő az amerikai pénz, és dermesztő, hogy sokan nem érzik problémának – erről az LMP társelnöke beszélt a 24.hu-nak. Ungár Péter azt is mondta, „ezzel a pénzzel valaki vagy elsétált, vagy a jóisten tudja, mire költötte, de eredményes kampány nem lett belőle”. Ungár Péter szerint az amerikai pénzeket Márki-Zay Péter elhallgatta a pártja elől, ráadásul mindez szembement a kampánytörvénnyel is – számolt be az M1 Híradója.

