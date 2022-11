Nem látja tisztán az MSZP jövőjét Komjáthi Imre

Ellentmondásos nyilatkozatokat tesz a szocialista párt jövőjéről az új társelnök, Komjáthi Imre: egyszer elismeri, hogy az MSZP a puszta létéért küzd, másszor tagadja azt. Mindenesetre leszögezte: nem hagyja, hogy az MSZP „akkumulátorpárt” legyen, úgy mint a kampányban, amikor infrastruktúrájukat és aktivistáikat kihasználták Márki-Zayék, jelöltjeik viszont nem kellettek az ellenzéki összefogásnak.

Az immár „Az igazi baloldal” szlogent használó MSZP októberben megválasztott társelnöke, Komjáthi Imre a Spirit FM Harcosok klubja című műsorában arra a kérdésre, miért vallottak kudarcot szerinte a párt korábbi vezetőinek kísérletei, amikor vissza akartak térni a baloldali politikához, úgy válaszolt, elődei néppártnak tekintették az MSZP-t, ezért nem mertek választani a munkáltatók és munkavállalók, a liberális és baloldali politika között.

Komjáthi beszélt arról is, hogy a kampányban rendkívül jó programjuk volt, de azt Márki-Zay Péterék „legallyazták”, ezért eltűntek a hatpárti összefogásban. Ennek ellenére nem ért egyet Gyurcsány Ferenc DK-elnök korábbi kijelentésével, miszerint április 3-án nem az ellenzék, hanem Márki-Zay Péter szenvedett történelmi vereséget.

Az MSZP-társelnök megjegyezte, minden erőfeszítésüket beletették a kampányba, a DK aktivistáinál viszont nem látta ugyanezt az elszántságot.

A párt jövőjével kapcsolatban felidézte:

amikor Tóth Bertalan felkérte őt, hogy induljon a társelnöki tisztségért, azt mondta neki, az MSZP számára már nem az a kérdés, hogy harmincszázalékos néppárt lesz-e valaha, hanem hogy lesz-e egyáltalán.

Az új pártvezető véleménye tehát meglehetősen változékony, hiszen a kongresszusra készülve a Népszavának úgy nyilatkozott, nem ért egyet az elemzőkkel, akik temetik az MSZP-t.

Megválasztása után tartott beszédében egyébként Komjáthi leszögezte: azt akarja, hogy az MSZP a dolgozó emberek hangja legyen, és ahhoz, hogy ismerjék az emberek akaratát, köztük kell élni, cselekvésre van szükség, nem dumára. Az MSZP az egyetlen tisztán baloldali párt – hangoztatta az új társelnök. Kitért arra is: céljuk a kormányváltás, „nincsenek B és C terveink a többi ellenzéki párt ellen, nincsenek kimondatlan, sunyi tervei”. Kezdeményezi, hogy az ellenzéki pártok az önkormányzati választáson 2019-hez hasonlóan helyben működjenek együtt, az európai parlamenti választáson pedig közös listán induljanak – közölte. Most a Spirit FM-ben leszögezte:

nem fogja hagyni, hogy újra kihasználják a szocialistákat. Úgy véli ugyanis, hogy a választási kampányban ez történt az MSZP-vel, hiszen a párt adta az irodát, a plakátokat, az aktivistákat, addig mások a jelölteket. Azon lesz, hogy az MSZP ne legyen még egyszer „akkumulátorpárt”.

„Az MSZP társadalmi támogatottsága beszakadt, önállóan a mandátumszerzési küszöböt sem tudná átlépni. A szocialisták katasztrofális kormányzásuk után ellenzékben is rendkívül gyenge politikai teljesítményt nyújtottak, így mostanra a baloldalon belül is háttérbe szorultak, visszatérésük, lényeges megerősödésük valószínűsége elenyésző, egyértelműen az MSZP haláltusája tárul a szemünk elé” – fejtette ki Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője nemrég a Magyar Nemzetnek.

Hozzátette: a párt gyengesége Gyurcsány malmára hajtja a vizet, hiszen a bukott kormányfő az árnyékkormány létrehozásával azon fáradozik, hogy a többi párt politikusait és erőforrásait magához vonzza. Mára a baloldali pártok szinte kivétel nélkül teljesen kiszolgáltatottá váltak a DK első számú vezetőjének – mutatott rá Zila.

