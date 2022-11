Koncz Zsófia: Felelőtlen kérés a paksi bővítés leállítása

A zöldpolitikáról, a koronavírus elleni oltásokról és a védett területek eladásáról volt szó szerdán napirend előtt az Országgyűlésben.

LMP: zöldmegoldások vezetnek ki a válságokból

Kanász-Nagy Máté (LMP) szerint válságok időszakát éli a világ és ezekből a kiutat a zöldmegoldások jelentik, ezért is indított az LMP zöldkonzultációt.

Hozzátette: bár a kormánynak az elmúlt tíz évben bőven lett volna ideje megszabadulni az orosz szénhidrogénfüggéstől, nem tett ezért semmit. A tücsök és a hangya meséjéhez hasonlította a történteket, szerinte a kormány a tücsök szerepét játszotta, ezért most télen sokaknak felkophat az álla.

Elmondta, az LMP zöldkonzultációjában valódi megoldásokkal lehet találkozni, például a szélenergia tiltásának feloldásával, az országos szigetelési programmal, az atomenergia kivezetésével. A napenergia kapcsán azt firtatta, miért nem fejlesztette a kormány a villamosenergia-hálózatot.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára szerint senki nem tett annyit az energiafüggetlenségért és -diverzifikációért, mint az Orbán-kormány. Hozzátette: 2010 előtt a baloldali kormányok eladták az energetikai cégeket és a földgáztározókat, és a szankciók miatti kiemelten rossz energiahelyzetben fontos, hogy ezek ismét magyar kézben vannak.

Rossz és felelőtlen kérésnek nevezte a paksi bővítés leállítását, szerinte ugyanis a villamosenergia-termelés növelése a mostani helyzetben kulcskérdés.

A napenergiával összefüggésben fontosnak tartotta a villamosenergia-hálózat fejlesztését, rugalmasabbá tételét.

Mi Hazánk: kártalanítsák azokat, akik nem olttatták be magukat és felmondtak nekik

Toroczkai László (Mi Hazánk) a New York-i legfelsőbb bíróság azon döntésére hívta fel a figyelmet, amely szerinte kimondta, jogtalan volt a munkavállalók elbocsátása azért, mert nem olttatták be magukat a koronavírus ellen. Szerinte a Pfizer gyógyszercég egyik képviselője is beszélt arról, soha nem tesztelték, hogy a vakcinák képesek-e a fertőzés átadását megakadályozni. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány is kötelezővé tette egyes területeken a koronavírus elleni oltást.

A képviselő jogtalannak tartotta azok elbocsátását Magyarországon, akik nem olttatták be magukat. Azt kérdezte, mikor lép az ügyben a magyar kormány. Jelezte, országgyűlési határozati javaslatot nyújtanak be annak érdekében, hogy helyezzék vissza állásukba azokat, akiket kirúgtak, illetve akik nem akarnak visszamenni, azokat három havi fizetésükkel kártalanítsák. Azt is javasolta, hogy a kártalanítást ne az adófizetők pénzéből biztosítsák, hanem a koronavírus haszonélvezői fizessék azt meg, például a digitális adón keresztül.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az ellenzéki oldalon roppant veszélyes politikát folytatnak a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban. A Mi Hazánk álláspontját oltásellenesnek nevezte, szerinte ha az ellenzéki párton múlt volna, lehet, hogy hat helyett nulla oltás lett volna elérhető Magyarországon. Ugyancsak bírálta a baloldalt, amely a keleti vakcinákat támadta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány elleni védekezésben az ember nemcsak a saját, hanem embertársaiért is felelős, ezért a koronavírus-járvány idején mindent meg kellett tenni azért, hogy az idősek, a betegek meg ne fertőződjenek. Ezért is veszélyes a Mi Hazánk álláspontja – hangoztatta, hozzátéve, a vakcináknál jobb védekezést nem találtak.

Párbeszéd: a természetvédelem az állam dolga

Szabó Rebeka (Párbeszéd) az állami vagyonról szóló törvénymódosítást bírálta, szerinte a nemzeti vagyon széthordása továbbra is a Fidesz-kormány prioritásai közé tartozik, most az ország természeti kincseit akarják kiárusítani. Hozzátette: a törvényjavaslattal megpróbálják „kicselezni” az Alkotmánybíróság (Ab) korábbi határozatait és védett területeket kótyavetyélnek el pályáztatás és verseny nélkül.

Hangsúlyozta, a természetvédelem az állam dolga, nem szolgál semmilyen közérdeket, ha az állam most nekiáll versenyeztetés nélkül magánkézbe átjátszani a védett területeket. Közölte, Párbeszéd az Ab-n támadja meg, ha a jelenlegi formájában fogadják el az előterjesztést.

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár kijelentette: a vagyontörvény módosítása a természetvédelmi értékeket semmilyen mértékben nem veszélyezteti.

Kifejtette, a törvénymódosításra azért volt szükség, mert a nemzeti parkok létesítéséről szóló egyes miniszteri rendeletek mellékletei a természetvédelemmel érintett településeken a település egészét – bel- és külterületét is – védelem alá vonják. A módosítás kizárólag a művelés alól kivett belterületi földekre vonatkozik, példaként a foghíjak beépítését, járdák létesítését említette.

Ezekben az esetekben is maradéktalanul érvényesíteni kell a természetvédelmi szabályokat

– rögzítette. Hozzátette: a módosítás megfelel az alaptörvény által támasztott követelményeknek, mert az eladáshoz a terület természetvédelmi kezelésért felelős szerv jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást csak akkor lehet megadni, ha a védettség szintje az eladást követően is biztosítható – magyarázta.

Jobbik: Rögzítsék célként az alaptörvényben a forint vásárlóerejének megőrzését

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) arról beszélt: a magyar kisvállalkozások és a családok vagyona, megtakarításai folyamatosan leértékelődnek, ennek oka pedig a forint „brutális vesszőfutása”. Felidézte: 2010-ben 266 forintos euróárfolyammal vette át a kormányzást a Fidesz, az orosz-ukrán háború kirobbanásakor 367 forint volt egy euró, azóta pedig már 410 forint körül van az árfolyam.

Azt javasolta, módosítsák a jegybankról szóló törvényt, hogy az MNB-nek legyen árfolyamcélja, valamint rögzítsék célként az alaptörvényben a nemzeti fizetőeszköz vásárlóerejének megőrzését.

Azt is szorgalmazta: évente egyszer lehessen csak adóváltoztatást végrehajtani.

Z. Kárpát Dániel kezdeményezésére a képviselők néma felállással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulójáról, és azokról a kárpátaljai magyarokról, akik – mint a jobbikos képviselő mondta – „most egy másik háborúban áldozzák a vérüket”.

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár azt mondta: Magyarország továbbra is rezsicsökkentéssel védi a lakosságot a kiugró költségek ellen, ez minden magyar háztartásnak havi 181 ezer forintos támogatást jelent.

Emellett – folytatta – a kormány benzinárstopot, élelmiszerárstopot és kamatstopot vezetett be,

valamint a szankciós infláció elleni fellépés érdekében a vállalkozói szektort is segíti, szintén kamatstoppal, a Széchenyi Kártya Program meghosszabbításával és gyármentő program indításával.

Ezzel szemben – tette hozzá – a baloldal eltörölné a rezsicsökkentést és rázúdítaná a piaci árakat a családokra.

Momentum: A kormány enyhítse a megélhetési válságot!

Lőcsei Lajos (Momentum) azzal vádolta a kormányt, hogy az egyre erősödő megélhetési válság idején akarja felülírni a szociális biztonsághoz való jogot, és hagyja magára a bajba kerülő embereket. Szerinte már nemcsak a legszegényebbeket, hanem a középosztályt is érinti a válság, a legnehezebb helyzetben a kisvárosokban, vidéken élők vannak.

Bírálta a kormányt azért is, mert az ígéretek ellenére mégsem kap extra villanykvótát az a másfél millió ember, akik gázt vagy távfűtést nem használó háztartásban lakik. Szerinte a „milliárdosokból álló kormányt” hidegen hagyják ezek a problémák, elhárítanak maguktól mindent felelősséget, a szankciókat és Brüsszelt hibáztatják.

Azt követelte, hogy azonnal döntsön a kormány a megélhetési válságot enyhítő intézkedésekről, figyelembe véve az ellenzék, a szakszervezetek és az önkormányzatok javaslatait.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára úgy reagált: az elmúlt 12 évben mindenki tudott egyet-kettőt-hármat előre lépni, csökkent a szegénység Magyarországon ahhoz képest, mint amikor a baloldal kormányzott.

A baloldali kormányzás ideje alatt sokan vesztették el a munkájukat, a rezsiköltségek magasak voltak, elvettek az emberektől egyhavi bért és nyugdíjat – sorolta, hozzátéve, hogy

2010 után folyamatosan csökkent a munkanélküliség, nőttek a bérek és a nyugdíjak, és rezsicsökkentést vezettek be.

Jelezte azt is: az emberek védelme érdekében a kormány árstopokat vezetett be a benzinre és az alapvető élelmiszerekre, most pedig ezek kiterjesztésén gondolkodik.

Az MSZP azonnali béremelést sürget a tanároknak

Komjáthi Imre (MSZP) arról beszélt: ha ma is igaz Szentgyörgyi Albert gondolata, miszerint olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája, akkor Magyarország jövője „sötét, fűtetlen és omladozó” lesz, benne „megfélemlített alattvalókkal”.

Szerinte a NER csak saját gyermekeinek, a „fizetőképes arisztokraták csemetéinek” tartja fenn a minőségi oktatást, a többiek osztályrésze a „fapados közoktatás”, és onnan átlépve a “gyári munkapadhoz kötött kiszolgáltatott élet”.

Azonnali, az inflációt meghaladó béremelést, a sztrájkjog visszaállítását, valamint valódi életpályamodellt, és sokkal több pihenőidőt követelt a tanároknak. Szerinte a pedagógusokat be kell vonni az alaptanterv kialakításába, a tankönyvpiacot pedig fel kell szabadítani.

Azt követelte: a kormány kérjen bocsánatot a tanároktól az elmúlt 12 évért, és az elmúlt hónapokért is. Induljon el párbeszéd az oktatásról, mentsük, ami menthető! – szólított fel.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a korábbi baloldali kormányok intézkedéseit idézte fel válaszában. Hangsúlyozta:

a baloldali kormányok válságkezelése során elvettek egyhavi nyugdíjat, emelték az áfát, 1300 milliárd forintos adósságot hagytak örökül az önkormányzatoknak, és megszüntették a családi adókedvezményt.

Ez szolgálta a szociális biztonságot? – tette fel a kérdést.

Elutasította a tankönyvpiac felszabadítására vonatkozó javaslatot, szerinte ez a baloldali kormányok 8 éve alatt 70 százalékos áremelkedést jelentett.

DK: Orbán-infláció van

Oláh Lajos (DK) szerint Orbán-infláció van, a környező országokban ugyanis az élelmiszerinfláció fele akkora, mint nálunk. Cáfolta, hogy Brüsszel és a szankciók lennének a problémák okozói, és emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megszavazta a szankciókat.

Bírálta a kormányt azért is, mert a Covid alatt információkat tartott vissza az önkormányzatoktól, emellett újabb és újabb pénzügyi elvonásokat hajt végre. Arra várt választ: hogyan fér össze, hogy az MVM a sokszorosáért adja az energiát az ellenzéki Szentendrének a fideszes Debrecenhez képest?

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a szankciókról azt mondta: bár megállapodott az unió, hogy a szankció nem terjed ki az energetikára, ezt megváltoztatták.

A magyar miniszterelnök ugyanakkor elérte, hogy az olajembargó vagy a gázársapka ne vonatkozzon Magyarországra, a közös beszerzés pedig csupán önkéntes legyen. Vagyis azt érte el, hogy ezen döntések ránk ne vonatkozzanak – nyomatékosította, és félrevezetőnek ítélte az ellenzék állításait.

Az önkormányzatokról szólva közölte:

a szankciós politika óriási áremelkedést hozott, amelyet minden európai családnak el kell viselnie, nemcsak az önkormányzatoknak.

Kijelentette azt is, hogy a kormány továbbra is rezsitámogatást nyújt minden családnak, a baloldal ugyanakkor eltörölné azt.

A kormány változást kíván a szankciós politikában és fontosnak tartja a munkahelyek megvédését is. Az ellenzék ugyanakkor fellazítaná a munka alapú támogatások alapelveit – sorolta az ellentéteket.

A kormány alacsony szinten tartaná a személyi jövedelemadót, az ellenzék viszont többkulcsossá tenné azt, és nyíltan azért kampányoltak Brüsszelben, hogy az ország ne kapja meg a támogatásokat.

KDNP: Józan észre és békére van szükség

Juhász Hajnalka (KDNP) rámutatott, hogy a kormány szerint a szankciós politika sürgős felülvizsgálatára van szükség. Brüsszel geopolitikai szerencsejátékot játszik – fogalmazott –, Oroszország azonban továbbra is „jól van”.

Ideológiavezéreltnek nevezte, hogy az unió a támogatások folyósítását a jogállamisági előírások végrehajtásához köti. Az uniós források nem méltányosságból nyújtott adományok, azok járnak a magyar embereknek – szögezte le.

Úgy fogalmazott: az uniót azért hozták létre, hogy egységben hatékonyan képviselje tagállamai politikai és gazdasági érdekeit, ehhez azonban figyelembe kell venni az emberek véleményét. Ezért is van kiemelt jelentősége a nemzeti konzultációnak – mondat. Azért is fontos a nemzeti konzultáció, hogy mindenki rájöjjön: mindannyian veszélyben vagyunk – mondta.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára a jogállamisági aggályokról szólva azt mondta: a tizenhét korrekciós intézkedésben tett vállalások képesek orvosolni azokat, így az uniós eljárást okafogyottság miatt meg kell szüntetni.

A teljesítésről november 19-ig kell beszámolnia a kormánynak – mutatott rá és sajnálatát fejezte ki, hogy az ellenzék még a végrehajtást biztosító törvényeket is vitatta, vagyis szerinte a Magyarországgal szembeni szankciókért dolgozik.

A kormány a törvényalkotás körén kívül eső vállalásait is megfelelő ütemben teljesítette,

és dolgozik a további vállalások maradéktalan teljesítésén. Továbbra is folyamatosak az egyeztetések Brüsszellel, mivel az unió számos olyan új követeléssel is előállt, amelyek túlmutatnak a megállapodáson – ismertette.

Szerinte az Európai Parlament a több mint négy éve indított, ideológiai alapon zajló eljárásában egy újabb meghallgatással ismét hangulatkeltést folytat Magyarországgal szemben.

Fidesz: Magyarország békét akar

Zsigó Róbert (Fidesz) kijelentette: Magyarország békét akar, minden más forgatókönyv további emberáldozatot követel. Egy kutatás eredményére hivatkozva elmondta, hogy a magyarok 92 százaléka a kezdetektől a béke mellett áll, ezek a hangok több uniós országban is erősödnek.

Szólt arról a brüsszeli ígéretről is, hogy a szankciók térdre kényszerítik Oroszországot. Ehhez képest egész Európában vágtat az infláció – fogalmazott –, és az egész kontinenst válság fenyegeti a háború elhúzódásával. A magyarok ugyanakkor továbbra is a legvédettebbek az európai energiaáremelkedésektől – jelentette ki.

Ma kevesebb áram és gáz jön az unióba, mint a fogyasztás – sorolta a problémákat –, az Egyesült Államok ugyanakkor a cseppfolyós gázt négyszer olyan drágán adja, mint amennyiért otthon, vagyis szerinte mindenki próbálja kihasználni Európa szorult helyzetét. De Magyarországot védik a hosszú távú szerződések. „Gyurcsányék árnyékkormánya a kanyarba sem lenne, ha mindez rajtuk múlna” – jelentette ki.

Dömötör Csaba úgy felelt: a szankciós politikában nincs nyoma irányváltásnak, pedig az európai gazdasági kilátások romlanak.

Szerinte érdemes fenntartásokkal kezelni Brüsszel javaslatait, például az ársapkát, amely valójában gázembargót jelent.

Annak látszólagos célja az árnövekedés korlátozása, következtében azonban Oroszország el fogja zárni a gázcsapokat, így az árak magasabbak lesznek. Ugyancsak szólt a gázbeszerzés összehangolásáról.

Szerinte már a vakcinabeszerzéskor bebizonyosodott, hogy együtt drágábban szerzett be vakcinát az unió, mint más országok.

Bírálta a szolidaritási mechanizmust is, aminek a következtében Magyarországtól elvennének gázt, ami szerinte nem fair.

Ezért is fontos, hogy a miniszterelnök mentességet harcolt ki – hangsúlyozta, és irányváltást sürgetett a brüsszeli gazdaság- és szankciós politikában.

