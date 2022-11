Gulyás Gergely a DatAdat-botrányról: Az ország szuverenitását érte támadás

Egy nyilvánvalóan jogellenesen adott és elfogadott támogatásról van szó, amit tovább súlyosbít annak gyanúja, hogy a DatAdathoz is pénz került, amelyet az személyes adattal való visszaélésre használt fel – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az azonnali kérdések órájában, az Országgyűlésben a baloldal külföldi kampánytámogatásával kapcsolatban.

Zsigmond Barna Pál fideszes képviselő az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Az összefogás ellenére a baloldal történelmi vereséget szenvedett a választáson, pedig külföldről a „hozzávalókat” is biztosították a számukra – fogalmazott Zsigmond Barna Pál az Országgyűlésben A baloldal dollárért árulja Magyarországot? címmel feltett kérdésében.

A fideszes képviselő felidézte:

Márki-Zay Péter elszólásának köszönhetően tudjuk, hogy kétmilliárd forint körüli összegből gazdálkodott a baloldal a kampányban, és még a nyáron is több száz millió forint érkezett Amerikából Márki-Zay mozgalma számlájára. A pénzből nemcsak Márki-Zayékhoz jutott, hanem a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdathoz is, amely illegálisan, lopott adatokkal dolgozhatott a választási eredmény befolyásolásán

– figyelmeztetett Zsigmond Barna Pál. Hozzátette: a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöke a tanártüntetések szervezőinek is felajánlott olyan pénzt, ami az Egyesült Államokból jött. Mindez bizonyítja, hogy politikai előnyök reményében, külföldi érdekeket szolgál a magyar baloldal – jelentette ki a kormánypárti politikus.

Kapcsolódó tartalom

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszában leszögezte: a helyzet teljesen világos, 1990 óta hatályos törvény tiltja, hogy külföldi szervezettől párt politikai célra pénzt fogadjon el, és azt, hogy a MMM státusza mi volt a választásokon, bizonyítja, hogy a plakátokon az ellenzéki pártok mellett a mozgalom logója is szerepelt. Tehát egy nyilvánvalóan jogellenesen adott és elfogadott támogatásról van szó, amit tovább súlyosbít annak gyanúja, hogy a DatAdathoz is pénz került, ráadásul a DatAdat személyes adattal való visszaélésre használta fel az egyébként is jogellenesen, külföldről hozzá eljutott támogatásokat – fejtette ki Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Ez tehát egy súlyos ügy, az ország szuverenitását érte támadás

– hangsúlyozta a miniszter. Emlékeztetett arra, hogy a parlament nemzetbiztonsági bizottsága vizsgálatot rendelt el, és a személyes adattal való visszaélés kapcsán is születtek feljelentések. Az az érdeke mindenkinek, hogy a tények teljes körű feltárása megtörténjen, és ha szükséges, akkor büntetőeljárások lefolytatására is sor kerüljön – húzta alá Gulyás.

Kapcsolódó tartalom

Viszonválaszában Zsigmond Barna Pál arról beszélt: a kampányban a baloldal csalással vádolta a kormánypártokat, majd kiderült, hogy éppen a baloldali pártok csaltak, ráadásul a levélszavazás intézményét is próbálták lejáratni, szintén csalásokkal.