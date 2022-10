Rétvári Bence: Szükségessé vált a határvédelmet ellátó személyi állomány megerősítése

A Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló javaslat megvitatásával vette kezdetét az Országgyűlés szerdai ülésnapja.

Kormány: a magyarok biztonságát szolgálja a javaslat

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára kifejtette: a javaslat több olyan belügyi érintettségű módosítást tartalmaz, amelyek a magyar állampolgárok fizikai és szociális biztonságát szolgálják. A háború, az elhibázott szankciók és a déli határon erősödő migrációs nyomás teszik szükségessé a javaslat elfogadását – magyarázta. Hozzátette: a kormánynak továbbra is a magyarok biztonsága az első, ennek szellemében született meg a javaslat.

Közölte: a biztonság garantálása miatt szükségessé vált a határvédelmet ellátó személyi állomány megerősítése, ezért rendezik a szerződéses határvadász jogviszonyt.

Megjegyezte: a javaslat a büntetés-végrehajtási szervezet korszerűsítését is szolgálja.

Közölte: a javaslat kitér a szociális ellátásra, de nem érinti a szociális szolgáltatások tartalmát, igénybevételének feltételeit, viszont egységesebb lesz a juttatások megállapítása.

Rétvári Bence kitért rá: a javaslat érinti továbbá a gyermekvédelem ügyét, az alapvető jogok biztosának intézményét, a kártalanítási eljárásokat, valamint a járványügyi védekezést is.

Kapcsolódó tartalom

Fidesz: az ország biztonságát erősíti a javaslat

Fazekas Sándor, a Fidesz vezérszónoka kijelentette: több területet érintő javaslatról tárgyalnak most, az érintett témák többsége a rendészet tárgykörébe tartozik. Ezen kérdések rendezése az ország biztonságát növeli, és talán a legfontosabb közülük a határvadász jogviszony rendezése – vélekedett.

Úgy látja, helyes lépés volt a határvadász egységek felállítása és a rendőrség jól áll ezek szervezésében, van elég alkalmas jelentkező, a képzések folyamatosak.

Közölte: a javaslat elfogadása elsősorban a közbiztonsághoz és a rendvédelemhez tartozó törvények technikai módosítása vagy a gyakorlati alkalmazás miatt felmerült igények rendezése miatt szükséges. Sokrétű a szöveg, de a biztonság szempontjából fontos javaslatokat fog össze, többek között olyan kérdéseket, amelyeket nem volna indokolt önállóan tárgyalni – mondta.

A képviselő arról is beszélt, hogy fontosak a szociális és gyermekvédelmi területet érintő részei is a javaslatnak.

Kiemelte: ez a terjedelmes törvényjavaslat sok területen igyekszik fontos módosításokat tenni, és a frakciója támogatja.

DK: kutyuléktörvény a javaslat

Arató Gergely (DK) kutyuléktörvénynek nevezte a javaslatot, szerinte a beérkezett ötleteket beadták minden összefüggés és logika nélkül. A rendvédelmi szerveket érintő passzusokat úgy értékelte, hogy az alapvető problémákat nem orvosolják.

A határvadász szolgálat rendőrségi törvénybe integrálása indokolt és támogatható, de szerinte a kormány ezt sem képes normálisan megcsinálni. Nincs szó arról sem, hogy határvadász ezred lenne, legfeljebb egy fél ezredet sikerült összehozni.

Kritizálta a büntetésvégrehajtás átszervezését is, amire szerinte nincs szükség. Rámutatott: a valódi probléma az, hogy kevés a végrehajtó, rosszak a munkakörülmények, és bár a bérek némileg javultak, de az életpálya összességében továbbra sem vonzó.

Nem felszíni módosítgatásokra van szükség, hanem arra, hogy a honvédelmi alapilletményhez igazodva emeljék a béreket – közölte.

Szavai szerint tovább folytatódik a Big Brother építése, újabb jogköröket kap a nemzeti információs központ. Épül a központosított megfigyelő rendszer, aminek célja, minél több információ megszerzése, és az, hogyan élhetnek vissza ezekkel az információkkal. Összegzése szerint érdemben nem javul a rendvédelem, a közbiztonság, a nemzetbiztonsággal összefüggő intézkedések pedig kifejezetten károsak.

A szociális területet érintő pontokról Gy. Németh Erzsébet azt mondta: a magyar állam kivonul a szociális ellátásból, pedig az az állam kötelessége lenne.

KDNP: igen a javaslatra

Hollik István (KDNP) azt mondta, örül, hogy a DK támogatja a határvadászatot érintő változtatásokat, ugyanakkor a migráció megítélésében továbbra is elvi egyet nem értés van közöttük és az európai baloldal között.

Idézte Gyurcsány Ferenc korábbi szavait, miszerint a migráció lehetőség Európa számára.A kormánypártok szerint ugyanakkor a migráció veszélyt jelent Európa biztonságára és a keresztény kultúrára, ami működteti Európát. Ebből következően a határokat meg kell védeni és ennek jelentősége egyre inkább nő.

Kitért a Frontex adataira, miszerint az év első hónapjában 250 ezer illegális határátlépés történt, ami 70 százalékos növekedést jelent, és a magyar arányok még ennél is rosszabbak.

A legnagyobb migrációs nyomás továbbra is a nyugat-balkáni útvonalon van – fűzte hozzá, kiemelve: támogatják, hogy a szerződéses határvadász jogviszony az általános jogrend része legyen.

A gondoskodási sorrendet illetően szerinte a DK félreértett valamit, a javaslat világosan leírja, hogy a módosítás nem érinti a szociális szolgáltatás tartalmát és igénybe vételének feltételeit. Az állami kötelezettség tehát továbbra is fennáll – rögzítette a KDNP-s politikus.

Úgy fogalmazott: azzal mélyen egyetért, hogy az egyén felelősségét rögzítsék és hozzáigazítsák a törvényeket az emberi természet törvényeihez.

Az államnak akkor kell belépnie, ha az egyén felelősségét nem tudja teljesíteni, gyermekét és szüleit nem tudja ellátni.

A háziorvosi ügyelettel kapcsolatban kiemelte: most azt elláthatja az OMSZ és a törvény úgy rendelkezik, hogy a válsághelyzet és járványhelyzet megszűnte után is megtehesse ezt. A kisebb önkormányzatok számára kifejezett nehézséget jelentett sokszor ennek biztosítása és a szolgáltatás színvonala is ingadozó volt – magyarázta a módosítás szükségességét.