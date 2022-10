Fővárosi Közgyűlés: Ismét bebizonyosodott, hogy Karácsony az európai szankciók pártján áll

A Fidesz szerint a szerdai Fővárosi Közgyűlésen ismét bebizonyosodott, hogy Karácsony Gergely az európai szankciók pártján áll a magyar emberek érdekével szemben. Wintermantel Zsolt azt monda: a főpolgármester nem támogatta azt, hogy Budapest csatlakozzon Szita Károly kaposvári polgármester kezdeményezéséhez, amelyben levelet írtak Ursula von der Leyennek, hogy hazánk megkaphassa a neki jogosan járó pénzeket, az EU pedig változtasson az Európát tönkretevő szankciós politikán – hangzott el az M1 Híradójában.

„A magyarok többsége már tudja, szinte a kezdetek óta látja és érzi, hogy ezek a szankciók sokkal inkább ártanak Magyarországnak, mint Oroszországnak és most már egy felmérés szerint a németek 57 százaléka is úgy gondolja, hogy elhibázott ez a politika, ezen a döglött lovon lovagol továbbra is Karácsony Gergely, és továbbra sem a magyar emberek érdekét képviseli” – mondta Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője.

Kapcsolódó tartalom