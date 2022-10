A főváros másfél éve nem jut egyről a kettőre, hagyja elúszni az új villamosokat

A piacihoz képest akár 70 százalékkal kedvezőbb áron juthatna hozzá Budapest 51 új Caf villamoshoz, ám Budapest vezetése valamiért húzza-halasztja a döntést. Közben a beszerzési ár egyre kúszik felfelé, lassan eléri az egymilliárd forintot. Karácsony érthetetlen időhúzását a fővárosi lakosok fizetik majd meg.

Budapest, 2020. október 12.A forgalomba álló négy új hosszú CAF-villamos a budafoki kocsiszínben 2020. október 12-én. Az alacsonypadlós, 56 méteres szerelvények az 1-es villamosvonalon közlekednek.MTI/Máthé Zoltán

A piacihoz képest akár 70 százalékkal kedvezőbb áron juthatna hozzá Budapest 51 új Cafhoz, csakhogy a városvezetés szerint legfeljebb 20 darabra van pénz. Közben égetően fontos lenne a járműpark cseréje, mivel a fővárosban napi szinten közlekednek 50 évnél is idősebb villamosok. Ha a gyártó nem könyörül meg a városházán, majd három tucat korszerű járműtől eshetnek el az utasok. A főváros másfél éve nem jut egyről a kettőre az ügyben, közben több mint egymilliárd forinttal drágult a beszerzés – áll a Világgazdaság cikkében.

Tény, hogy a Cafok megvásárlása nem filléres tétel. Jelen állás szerint a 20 rövid Cafért mintegy nettó 40 millió eurót fizethet a főváros, ami 420 forintos árfolyammal számítva csaknem 17 milliárd forint. Csakhogy eredetileg 2021. május 18-ig kellett volna dönteni az üzletről, amikor még jóval kedvezőbbek voltak a piaci feltételek. Akkor sikerült a fővárosnak elérnie, hogy egy év haladékot kapjon, de egy év múlva még mindig nem rendeltek egyetlen darab villamost sem a spanyol járműgyártó mogultól. Az 51 darabos opció mégsem veszett oda, mert a Caf belement még egy féléves hosszabbításba. A végső dátum tehát november 17-e.

A halogatásnak az lett a végeredménye, hogy az ekkor nyerő üzlet 150 ezer euróval megdrágult. Ez mintegy 60 millió forint, ami 20 járműnél már 1,2 milliárdra rúg. Ekkora összeg ég most el teljesen feleslegesen.

Kezdetben nettó 1,848 millió euróban határozták meg egy rövid Caf árát, ami időközben az euró-forint árfolyam romlása, illetve a drámai inflációs helyzet miatt felszökött 1,997 millió euróra. És ez még nem végleges, hiszen a konkrét kifizetéseknél az árak megemelkednek a 2022-es, a 2023-as, illetve az utoljára átvett járműveknél a 2024-es infláció mértékével.

Vagyis minden abba az irányba mutat, hogy ezeket a villamosokat még 2021-ben az első dátumig kellett volna beszerezni. Pláne úgy, hogy a főváros trolibeszerzésében ugyanez történt, szintén milliárdos áremelkedés állt be, miután egy évig ültek rajta.

A fővárosnak minden újításra égetően nagy szüksége van. A CAF-ok minimális infrastrukturális beavatkozást igénylő 3, 24, 42, 50, 61 vonalakon közlekednének. Az eredeti szerződés értelmében a CAF S.A-nak az első villamost a megrendelés kiadásától számított 680. napon kell átadnia a megrendelő BKK Zrt. részére. Ezt követően havonta 2 darab jármű érkezik, érkezett volna, az első villamos pedig két év múlva 2024 került volna forgalomba. Még abban az évben érkeznie kellene további hat villamosnak, egy év múlva pedig tizenháromnak.

Kétségtelenül jó hír, hogy az 51 darabos kontingens teljes egészében nem veszik oda – sőt, a városházának szándékában áll a szerződés november 17-i véghatáridejét harmadjára is meghosszabbítani, kérdés persze, ezt tolerálná-e még a Caf – és legalább ezt a 20 új villamost megrendeli Budapest.

Ugyanakkor minden halogatás rizikós és érthetetlen, mivel a fővárosi villamosok átlag életkora 36 év. A flotta kevesebb mint harmada, 27 százaléka modern, alacsonypadlós jármű. A legöregebb villamostípus (Ganz CSMG) egyes darabjai az 50 éves kort is betöltötték. A járműállomány nagyságát és átlagéletkorát tekintve elengedhetetlen további új villamosok beszerzése, ezért is ér fel jó eséllyel orvosolhatatlan hibával, ha most 31 modern, ráadásul olcsó Caf elúszik.

A BKK és akkori vezetője, Vitézy Dávid még 2014. március 5-én, Tarlós István első ciklusában írt alá szállítási szerződést a Caffal.

Az alapmennyiség 37 új villamos volt (25 rövid és 12 hosszú jármű), de a megrendelő jogosult volt további 87 járműre opcionális lehívására. Ebből 2014. augusztus 12-én 10 rövid járműre adtak le rendelést, majd a BKK 2018. november 6-án újabb 26 járművet (21 rövid és 5 hosszú) szerzett be. A fennmaradó 51 villamos megrendelése pedig azóta, több mint négy éve lóg a levegőben.

