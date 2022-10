„Árnyékból csodásan ötletelgetnek” Gyurcsányék, valójában meg soha semmiféle rezsitámogatást és rezsicsökkentést nem szavaztak meg, kilenc éve követelik a rezsicsökkentés eltörlését – így kommentálta a Fidesz Dávid Ferenc (DK) keddi nyilatkozatát, amelyben azt javasolta, a munkáltatók adhassanak adó- és járulékmentes rezsitámogatást az alkalmazottaiknak.

A Fidesz közleményében úgy fogalmazott: a dollárbaloldal most is teljes mellszélességgel az energiaárrobbanást okozó brüsszeli szankciók mellé állt, és a külföldi kampánypénzekért cserébe képesek lennének még elzárni az orosz gázt is a magyar családok, a nyugdíjasok, és a vállalkozások elől.

A rezsicsökkentésen keresztül a kormány átlagosan havi 181 ezer forint rezsitámogatást nyújt minden családnak az átlagfogyasztás mértékéig – írták.