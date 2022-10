Orbán Viktor: Amíg a háború tart, addig az árak nem fognak csökkenni

Azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség – jelentette ki az ukrajnai háborúval kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök szerint béketárgyalások magával hoznák a gazdasági megnyugvást is. Kiemelte: jelenleg szankciós infláció van. Az európai szankciókat nem demokratikus módon vezették be, azokról a brüsszeli elit döntött. Éppen ezért fontos a nemzeti konzultáció, az emberek véleményének megkérdezése.

A kormányfő kifejtette: szabadságharcos népként nagyon is tudjuk milyen a szovjetek ellen harcolni, de ebből a tapasztalatból is az következik, hogy tűzszünetre és béketárgyalásra van szükség, hiszen a Szovjetunió esetében 1956-ban nem reménykedhettünk a katonai győzelemben, de abban igen, hogy egy béketárgyalás során jobb feltételeket vívhatunk ki magunknak.

Gazdasági téren is ez hoz majd könnyebbséget a kormányfő szerint.

Amíg a háború tart, addig az árak nem fognak csökkenni

– hangsúlyozta.

Most is egy olyan helyzet van, amikor a nagyot, az erőset rá kell kényszeríteni, hogy tegyen le a terveiről, de ehhez tárgyalóasztalhoz kell ülni.

Európában és Amerikában is vannak néhányan, akik hozzánk hasonlóan a béke mellett foglalnak állást, tehát úgy tűnik, hogy egyre erősebb a tűzszünetet követelő hang. Ez lenne gyógyír a gazdaságnak is, hiszen amíg a háború tart, a Nyugat pedig szankcionál, addig nem áll meg az infláció.

A történelem során óvatosan bántak a szankciókkal, mert tízből 2–3 működik, más esetben jobban fáj annak, aki kiveti őket. Brüsszelben ezt elszúrták, ez a szankció rosszul van kidolgozva. Az energiaszankciók tekintetében is lényeges, hogy szankciókat az erősebb vet ki, energia ügyében pedig egyértelműen gyengébbek vagyunk. A rossz szankciók miatt fizetünk többet az energiáért, a rossz szankciók miatt mentek fel az árak.

Magyarország tanulmányozza a kivetendő szankciókat, kitérve minden látható és rejtett következményre is. Ezután megindítjuk a magunk küzdelmét, hogy ne érintsenek olyan területet, ami számunkra hátrányos. Ha már megállítani nem tudjuk, akkor legalább mentesítsenek, és ez eddig sikerült is nekünk.

A baj azonban abból fakad, hogy mi hiába mentesíthetjük magunkat, egy közös európai piacon vagyunk. Tehát ha fölmennek az árak Európában, az magával húzza a magyar árakat. A megoldás az lenne, ha elállnának a szankcióktól – hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor kifejtette, hogy egy lehetőség az, hogy hathavonta meg kell újítani ezeket a szankciókat, így a bizottságnak van lehetősége átgondolni, hogy mit csináltak. A prágai csúcson többen is nehezményezték, hogy nem ezt ígérték számukra, nem Magyarország az egyetlen aki felteszi a kérdést, hogy miért zajlik ez.

Miközben elvágjuk magunkat az orosz energiát és amerikait hozunk be, aközben az árakban óriási különbség van: 5–10-szer olcsóbb náluk az az energia, amit nekünk eladnak. Ezen Amerika nyer, mi veszítünk.

Az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy szerinte terrorcselekmény történt, és az az állam, amelyik ebben benne volt, az terrorista állam. Azért kell ennyire erős tónusban beszélni, mert olyan térségben történt a robbanás, amelyet folyamatosan megfigyelés alatt tartanak.

Orbán Viktor rögzítette:

Az utolsó nagy kapacitású vezeték a Török Áramlat maradt, ebből látjuk el Magyarországot. Ha ezt valaki felrobbantja, akkor hazánk és Szerbia is terrortámadásnak tekinti ,és annak megfelelően lép fel.

A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a magas infláció nem piaci okoknak köszönhető.

Orbán Viktor kijelentette:

jelenleg szankciós infláció van. Amikor magasabb árat fizetünk a boltban, akkor szankciós felárat fizetünk.

Mint mondta, ha az unió belátná, hogy változtatni kell a szankciókon, akkor az infláció a felére visszaesne. Ha a brüsszeli politikusok okosabbak lennének, akkor nem lennének ekkorák az energiaárak és az infláció – húzta alá.

A kormányfő hozzátette: a magas inflációt nem szabad ölbe tett kézzel nézni, ezért is utasította a pénzügyminisztert, hogy azon dolgozzon, hogy az infláció 1 százalék környékére csökkenjen. Orbán Viktor felidézte, amikor először volt miniszterelnök, tíz százalék környékén volt az infláció, amikor átvette a kormányzást ezt sikerült a felére csökkenteni. Megjegyezte: a jelenlegi kormánynak tehát van tapasztalata az infláció elleni harcban.

Az infláció elleni küzdelem családvédelmi küzdelem is egyben – hangsúlyozta a kormányfő. Orbán Viktor arra is emlékeztetett,

a magas infláció mögött mindig lehet spekulánsokat találni, akik ellen fel kell lépni.

Európa egyre inkább kettészakad

Orbán Viktor a nemzeti konzultációról azt mondta, egy nemzetközi csata közepén vagyunk. Európa egyre inkább kettészakad. Az egyik fele hisz abban, hogy a szankciós politika meghozza az eredményét, míg a másik csoport – amelybe mi is tartozunk – azt mondja, hogy ezzel le kell állni, mert bele fogunk dögleni – fejtette ki Orbán Viktor.

Hozzátette, fontos tudni, hogy meddig tartanak majd a szankciók, ezt a kérdést az Európai Bizottság elnökének is feltették. Erre választ kell adnia.

A miniszterelnök szerint a szankciók esetben a mentesítésekért kell harcolnunk.

„Eddig is ezt tettük. Ha nem tudtuk volna mentesíteni magunkat, akkor az infláció is magasabb lenne, és az energiaárak is magasabbak lennének” – fogalmazott. Kiemelte, most a gáztározók töltöttsége olyan szinten van, hogy ha nem jönne gáz, a következő fél évre akkor is lenne elegendő mennyiség. „Ezzel az Európai Unióban az első három ország között vagyunk” – jelentette ki. A kormányfő hangsúlyozta,

a szankciókat nem demokratikus módon vezették be, azokról a brüsszeli elit döntött. „Éppen ezért is fontos a nemzeti konzultáció. Magyarország élen jár abban, hogy a fontos kérdésekben kikérjük a magyar emberek véleményét”

– fogalmazott. A Frontex nevű közös európai határintézményről kifejtette, az nem tudja megoldani a határvédelmet, mivel „nem egy határvédelmi szerv, hanem egy utazási ügynökség”. Ők arra figyelnek, hogy a migránsokkal a bánásmód emberséges legyen, míg Magyarországnak a katonai fellépésre kell figyelnie, hogy az adott állam beleegyezése nélkül ne történjen illegális határátlépés.

Magyarországon majdnem 200 ezer illegális határátlépés történ idén. Ez 200 ezer bűntény. Elfogtunk kétezer embercsempészt. Már-már a 2015-ös szintekhez hasonló számban érkeznek a határhoz az illegális bevándorlók

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a legjobb az lenne, ha nem a szerb–magyar határon torlódnának föl a migránsok, hanem a macedón–szerb déli határszakaszon. Ez mindenkinek az érdeke lenne. Magyarországnak, Ausztriának és Szerbiának is. „Éppen ezért találkozott ez a három vezető, mert közös érdek, hogy délebbre szorítsuk a migrációt” – közölte Orbán Viktor.

Az unió a mechanizmus alapján migránsokat szétosztaná

A szolidaritási mechanizmussal kapcsolatos kérdésre a kormányfő kifejtette: miközben Magyarország milliárdokat költ határvédelemre, az unió a mechanizmus alapján a migránsokat szétosztaná, akikből Magyarországnak is jutna.

„Ez elfogadhatatlan” – hangsúlyozta. A szolidaritási mechanizmust ezért meg kell akadályozni, és amióta napirenden van a javaslat – 2015-óta – sikerült is – fejtette ki.