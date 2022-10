„Meglepő fordulat a dollárbaloldal ügyében” – Kocsis Máté Márki-Zay Péter „őszinte szavairól” tett közzé felvételt

A felvételen Márki-Zay Péter a kampánypénzből megmaradt százmillió forinttal kapcsolatban azt mondja: „igen, de nem is nulláról indultunk, csak a júniusi, amerikai forrásból kapott támogatási összeg az több százmillió forint. Tehát itt nem arról van szó, hogy a magyarországi magánszemélyeknek a támogatása nálunk van, hanem többek között mi azt a munkát végeztük el, hogy az Egyesült Államokban aktívan gyűjtöttünk forrásokat és annak minden adóját, költségét, vonatkozását, mindent mi fizettünk”.

A kérdésre, hogy mi lesz a maradék pénz sorsa, a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje közölte, „volt olyan tüntetés, például most a katás vállalkozók esetében, amikor szintén több százezer forintba került a tüntetés megszervezése. Tehát hasonló, Orbán Viktor leváltását hosszú távon szolgáló célkitűzésekre fogjuk fordítani, most például, szeptember másodikán diáktüntetéshez is szeretnénk segítséget nyújtani azoknak, akiknek kell segítség, hogy eljussanak erre a tüntetésre”.