A nukleáris energiát érintő szankciókról is lesz kérdés a nemzeti konzultációban

Az atomenergia hazánkban az olcsóbb áram garanciája, az orosz fűtőelemek helyettesítése rövidtávon nem lehetséges, ezért ha kiterjesztenék a szankciókat, az veszélyeztetné a stabil áramellátást, és tovább növelné az árakat – jelentette ki Steiner Attila államtitkár.

A nemzeti konzultációban a nukleáris energiát érintő szankciókról is várjuk a magyarok véleményét – közölte Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár a kormány közösségi oldalán megosztott videóban.

Az államtitkár kifejtette: az Európai Parlament, több tagállam és egyes hazai ellenzéki pártok a nukleáris energiát is bevonnák a szankciók körébe. Vannak, akik a paksi bővítést állítanák le, és olyan javaslatok is születtek, amelyek az Oroszországból érkező fűtőelemekre is kiterjesztenék ezt a tilalmat. Ez a már működő atomerőművekre is vonatkozna.

Fontos körülmény, hogy az atomenergia hazánkban az olcsóbb áram garanciája – hangsúlyozta Steiner Attila. Hozzátette: a már működő blokkok orosz fűtőelemekkel működnek, és a bővítés is az orosz cégek közreműködésével történik. Az orosz fűtőelemek helyettesítése rövidtávon nem lehetséges. Ezért ha kiterjesztenék ezeket a szankciókat, az veszélyeztetné a stabil áramellátást, és tovább növelné az árakat.

Tehát egy olyan kérdésről van szó, amely alapvetően meghatározza a magyar gazdaság működését és a családok biztonságát. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, ezért kérjük Önöket arra, hogy vegyenek részt a nemzeti konzultációban! – buzdított az államtitkár.