Az Esélyt választja Ujhelyi az MSZP "szemellenzős jövőtlensége" helyett

Ujhelyi István végképp felhagy az elhervadt szegfű locsolgatásával, és pitiánerségnek minősítette, hogy az MSZP megfizettetné vele adósságát. Esély-köreiből akár új baloldali pártot is építhet.

„Őszintének kell lennünk: immár nem apró javításokra, hanem teljes átalakításra van szükség. El kell fogadnunk, hogy az MSZP brandje avíttá vált, megkopott, az elmúlt évtizedek alatt elhasználódott. /…/ Ki kell tudni mondani, hogy elhervadt a szegfű, ami ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a kaspóval együtt kell kidobni: inkább új földet kell hozni, friss vízzel megöntözni és egy új virágot elültetni. /…/ Legyen az új közösségünk neve Esély” – írta Ujhelyi István, az MSZP EP-képviselője április 24-én a Facebookon „a negyedik kétharmados Fidesz-győzelmet” értékelve.

Másnap bejelentette: kész vezető szerepet vállalni és elindulni a társelnöki tisztségért az MSZP október végén záruló tisztújításán, ha a párt a radikális átalakulás mellett dönt. Kezdeményezte, hogy legyen az MSZP új neve Esély – Magyar Szociáldemokraták Pártközössége, és ne csak külsőségekben, de szervezeti működésben és a politikai ügyek fókuszában is érdemben változtassanak – közölte Ujhelyi. Hozzátette: azután, hogy Tóth Bertalan bejelentette, nem indul újra a párt társelnöki tisztségéért, az irányváltás lehetősége és szükségessége is még inkább hangsúlyossá vált.

Május elsején Ujhelyi már arról számolt be, létrehoztak egy honlapot, amelyen jelentkezhetnek azok, akik részt vállalnának az MSZP megújításában. Az eselykozosseg.hu weboldalon bárki regisztrálhat, aki akár civilként, akár a szocialista párt tagjaként részt akar venni a magyar szociáldemokrácia újjászületésében és például helyi Esély-körök kialakításában – mondta a politikus.

Két hónap múlva, június 28-án a Magyar Hang számolt be arról, Ujhelyi István visszalép az MSZP elnökjelöltségétől. Az MSZP Választmányának küldött levelében Ujhelyi úgy fogalmazott: „ha megrázzuk magunkat és nem egy szörnyű, kései október végi Kongresszushoz képest viselkedünk, hanem már májusban nekiállunk a napi működés megváltoztatásához és a kijelölt célok felé repüléshez, akkor meglepetést okozunk a társadalom számára és kihasználjuk a versenytársaink belső tépelődésének bénító időszakát. /…/ Politikai közösségünk jelentős személyiségei viszont befeszültek, többszöri konzultációk és egyeztetések után is egyértelművé tették számomra, hogy nem velem képzelik el a Párt vezetését. Le is fagyott a belső rendszerünk, egyre inkább látszott, hogy ismét nem a kifelé való megerősödésünk, hanem a belső harcaink viszik el az energiát.”

„Nagy erővel koncentrálok az Esély szociáldemokrata mozgalom építésére, amelynek alakuló helyi körei vállaltan a mi értékrendünket képviselik. Három-négy párttag kezdeményezésére tíz-tizenöt párton kívüli csatlakozik, több százan regisztráltak már egy hónap alatt” – fűzte hozzá Ujhelyi.

Kapcsolódó tartalom

Újabb három hónap elteltével, most vasárnap, október 2-án Nehéz búcsú címmel arról posztolt: „valami összeragaszthatatlanul eltört. Próbáltam fakírként létezni a szilánkokon, de egyszerűen nem megy tovább. Tízezerhatszáz-huszonhárom nap után elbúcsúzom a Magyar Szocialista Párttól.”

Nem a párt tagjaitól és szavazóitól köszön el, hanem „a mai MSZP mechanizmusaitól, szemellenzős jövőtlenségétől” – hangsúlyozta. Leszögezte azonban: folytatja munkáját az Európai Parlamentben és „párttagságomat elengedve építem tovább az Esély Magyar Szociáldemokrata Közösség civil hálózatát”.

Csakhogy az MSZP vezetése kissé másképp látja a dolgot. Közleményükben azt írták: „csalódva, de barátsággal” gondolnak Ujhelyi Istvánra, „azonban – ahogy a mondás is tartja – a hosszú barátság alapja a pontos elszámolás. Arra kérjük Ujhelyi Istvánt, rendezze a szocialista párt felé az elmúlt években felhalmozott jelentős tartozását, egyben felszólítjuk, hogy adja vissza EP-képviselői mandátumát, amelyet a Magyar Szocialista Párttól kapott.”

Kapcsolódó tartalom

Az atv.hu értesülése szerint az MSZP közel négymillió forintot vár a távozó politikustól, állítólag írásos szerződés van arról, hogy EP-képviselői fizetésének tíz százalékát be kell fizetnie a pártkasszába. A Népszava megkeresésére Ujhelyi a követelést „a pártra jellemző pitiánerségnek” titulálta.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a Magyar Nemzetnek úgy értékelt: sorra távoznak vezető politikusok az MSZP-ből, mivel már nem látják biztosítottnak a politikai jövőjüket a párton belül. Kérdés, Ujhelyi mihez fog kezdeni: új pártot vagy mozgalmat alapít, tovább fragmentálva ezzel a balliberális oldalt, vagy ő is inkább Gyurcsány Ferenchez közeledik-e. Deák úgy véli, utóbbira kevés az esély, mivel „Ujhelyi híresen rossz viszonyt ápol a DK vezetőjével. Lehet, ez is volt az oka távozásának, ugyanis az MSZP jelenlegi vezetése is tisztában van vele, hogy a párt csak akkor maradhat életben, ha Gyurcsánnyal szövetkeznek vagy összeolvadnak.”

Bajnai Gordonnal viszont híresen jó viszonyban van Ujhelyi, rendszeresen büszkén posztol barátságukról, tavaly márciusban azt írta róla, „inspiráló főnököm volt miniszterként és miniszterelnökként”. Idén sem maradt el a közös fotó.