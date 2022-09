Menczer: A szankciók nem hozták el a háború végét

Brüsszel ígéretével szemben az Oroszországra kivetett szankciók nem hozták el az ukrajnai háború végét, s az sem igaz, hogy ezek a szankciók jobban fájnak Oroszországnak, mint Európának – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára szerda reggel az M1-en.

Szijjártó Péter: A konfliktus mélyítése helyett a békére kell koncentrálni Ukrajnában

Menczer Tamás azt mondta: „elindult egy szenvedési verseny”, és a brüsszeli politikusok úgy látják, hogy ha mi többet szenvedtünk, mint az oroszok, ha „átszenvedtük magunkat ezen a történeten”, akkor minden rendben lesz.

„Csakhogy nem ezt ígérték, nem azt ígérték, hogy nekünk kell többet szenvednünk” – fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, hogy aki a jelenlegi helyzetben a hosszú távú kilátásokról beszél, nem érzékeli a politikai realitást, vagyis a jelenlegi problémák súlyát.

Kapcsolódó tartalom

Hozzátette: a szankciós politika minden idők legnagyobb bevételét hozta a Gazpromnak: az első félévben 41,5 milliárd dollár nyeresége volt az orosz vállalatnak, ami a kétszerese a tavalyi nyereségnek.

„Tehát az oroszok nemhogy a pénzüknél vannak ilyen értelemben, hanem tulajdonképpen sokkal több pénznél a korábbiakhoz képest. Európában pedig 15-20 százalékos inflációt látunk, az energiaárak ötszörös, hatszoros, hétszeres értéket mutatnak a korábbiakhoz képest” – hangsúlyozta Menczer Tamás.

A politikus szerint egy ilyen helyzetben érdemes átgondolni, hogy a szankciós politika eredményes-e.

Kijelentette, hogy a magyar érdek és az európai érdek a béke.

Menczer Tamás a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy az úgynevezett narratívaversenyt Európa elvesztette, és a világ más pontjain dolgozó politikusok úgy gondolják, hogy a most tapasztalható bajokért a szankciós politika is felelős, többek szerint a problémák okai inkább a szankciók, mint a háború.

Közölte, Magyarországon van elég gáz és érkezik is elegendő: a tározókban 89 téli napra elegendő gázmennyiség van, ami fedezi az ipari és a lakossági fogyasztást is.