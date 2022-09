Államtitkársága alatt leépült a Honvédség, most Gyurcsányék árnyékminisztere lett Vadai Ágnes

Vadai Ágnesnek stabil pozíciója van a baloldali árnyékkormányban, holott államtitkársága idején szinte teljesen leépítették a honvédséget, elkótyavetyélték a katonai eszközöket. Vadai államtitkári munkálkodását fémjelzi, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tevékenységének eredményeként 2010-ben mindössze 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A honvédség 45 ezer fős engedélyezett létszáma 2002-ről 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypont 2007-ben volt, amikor alig érte el a 23 500 főt.

A baloldal honvédelmi szakértőjének szerepét hosszú évek óta Vadai Ágnes, a Gyurcsány-kormány egykori államtitkára viszi. Őt mutatta be most Dobrev Klára, mint árnyékkormányának honvédelmi tárcavezetőjét és ő volt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt „szakpolitikai kabinetvezetője” is.

„Vadai Ágnes, a Dobrev-árnyékkormány honvédelmi árnyékminisztere két évvel ezelőtt még vehemensen arról posztolt, hogy „a hadsereg az új stadion”, vagyis követelte a haderőfejlesztés leállítását, a honvédelmi pénzek más területekre való átcsoportosítását”

– reagált Rétvári Bence államtitkár Dobrev bejelentésére. Emlékeztetett arra is, hogy „egy olyan honvédelmi árnyékminiszterről beszélünk, aki minden területet fontosabbnak tart a honvédelemnél. Háborús világban csak Gyurcsányék lennének képesek olyan emberre bízni a haza védelmét, akinek a hadsereg leépítése a programja. Gyurcsányék nemcsak a kerítést bontanák le, de a hadsereget is szétvernék. Innen is látszik, hogy még árnyékban is lehet napszúrást kapni” – fogalmazott Rétvári.

Vadai államtitkári munkálkodását fémjelzi, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok tevékenységének eredményeként 2010-ben mindössze 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A honvédség 45 ezer fős engedélyezett létszáma 2002-ről 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypont 2007-ben volt, amikor alig érte el a 23 500 főt. A tárca éves költségvetése 2002-ről 2010-re a GDP arányában kifejezve 1,5 százalékról 1,1 százalékra zuhant.

A Vadai-érában a Magyar Honvédség módszeres leépítése folyt, ötvenezer különféle haditechnikai eszközt és hadfelszerelést vontak ki, kótyavetyéltek el.

Ötven katonai szervezetet szüntettek meg, köztük egészségügyi és oktatási intézményeket is. A honvédség a raktárkészleteit felélték, pótlásukra még csak terv sem készült.

Szinte teljesen elherdálták a honvédség vagyonát, kivonták a rendszerből a gépesítettlövész-képesség gerincét alkotó mintegy ötszáz lánctalpas harcjárművet, a pilótaképzés közepes kategóriájú sugárhajtású kiképző repülőgépeit, a haderő légvédelmi képességének rakétakomplexumait. A felújított és modernizált T–72-es típusú harckocsik közül 77-et elajándékoztak, és a vontatók zömét eladták. A katonák illetményein azonban nem emeltek, így méltatlan helyzetbe sodorták a katonák családjait is.

Vadai Ágnes pályafutásában egyébként meglehetősen kevés jele van igazi szakértelemnek, sem szakmai publikációk, sem előterjesztések, de még Facebook-posztok sem támasztják alá, hogy komolyan érdeklődne a honvédelem iránt.

Vadai önéletrajza szerint 1997-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi kapcsolatok, Európa-tanulmányok és spanyol közgazdasági szaknyelvtanár szakon szerzett diplomát, 1997 és 2000 között a BKE nemzetközi kapcsolatok doktori iskolájának tudományos ösztöndíjasa volt, 1999-től az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanult, 2003-ban doktorált, 1997-től tanársegéd volt a BKE-n.

Ezután villan meg először a honvédelem iránti érdeklődése: 2000 és 2005 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatója, 2007-ben címzetes egyetemi tanári címet kapott.

Az MSZP tagja volt 1999 és 2011 között, 2011-ben követte Gyurcsány Ferencet a DK-ba, amelynek elnökségi tagja, majd később alelnöke lett. A parlamentben 2002 és 2006 között a honvédelmi bizottság és az Európai-ügyek bizottságának volt tagja, 2006-ban a honvédelmi és rendészeti bizottság, valamint a nemzetbiztonsági bizottság tagja lett, 2007 júliusától a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, 2010 és 2011 között a nemzetbiztonsági bizottság elnöke, 2014-től a honvédelmi és rendészeti bizottság tagja.

Az interneten egyetlen szakmai publikációt találtunk a nevén, ez egy 2001-ben született, háromoldalas írás, amelynek címe „A terrorizmus elleni fellépés és az emberi jogok tiszteletben tartása”. Ebben Vadai az Emberi Jogok Európai Bíróságának a terroristákat ért „megalázó bánásmódra” vonatkozó ítéleteit vizsgálja.

Katonai kérdések iránti mély érdeklődésének nyomát nem találni közösségi oldalán, például

egyáltalán nem törődött az ukrán háború szakmai aspektusaival – hadmozdulatok, stratégia, taktika, fegyverek és hasonlók –, ehelyett DK-s országjárásáról posztolt,

a tanárok fizetéséről, az iskolák fűtéséről, a „pedofil papokról”, a Vodafone megvásárlásáról, illetve szokása szerint a határon túli magyarok támogatását kritizálta, az utóbbi napokban pedig az árnyékkormány megalakulását vezette fel.

A Magyar Honvédséggel sem foglalkozik behatóan a határkerítés-ellenes DK „szakpolitikusa”. A haderőfejlesztési programról tudomást nem véve rendszeresen azt állítja, hogy a polgári kormány leépíti a hadsereget, és némileg tudathasadásos módon bírálja például a toborzást és az eszközbeszerzéseket.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és Vadai Ágnes. (Fotó: MTI/Mészáros János)