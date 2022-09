Megalakult a DK árnyékkormánya – A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc világosan megüzente, hogy a baloldalon ezentúl is ő a főnök

Megalakult a DK árnyékkormánya – jelentette be Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc felesége azt mondta: feladatuk, hogy hazafias politikát kövessenek, és egy erős, baloldali alternatívát mutassanak az embereknek. A Fidesz szerint azonban az árnyékkormány megalakításával Gyurcsány Ferenc világosan megüzente, hogy a baloldalon ezentúl is ő a főnök – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Megalakult a DK árnyékkormánya „Az erős és egységes Európában erős szövetségeseket, erős barátokat szerzünk, azért, mert nekünk , magyaroknak, a magyar nemzetnek ettől lesz jobb az élete, ettől leszünk erősebbek, ettől leszünk nagyobb biztonságban" – fogalmazott Dobrev Klára. A Fidesz szerint az árnyékkormány megalakításával Gyurcsány Ferenc világosan megüzente, hogy a baloldalon ezentúl is ő a főnök. Kocsis Máté a Kossuth Rádióban azt mondta: a DK elnöke ezzel egyértelművé tette, hogy aki vele tart, az mehet, aki pedig nem, arra nem fog várni, és nem is kíván másban gondolkodni, csak saját magában. Hozzátette: az áprilisi választáson a magyarok világosan elmondták a véleményüket, hogy mit gondolnak Gyurcsány Ferencről és a szövetségeseiről. „Azért a magyarok emlékeznek arra, hogy milyen egy Gyurcsány-kormány. És ott sok babér nem termett az embereknek. Mindent elvettek tőlük, adót emeltek, a családtámogatásokat megvonták, és elvették a bért, és elvették a nyugdíjat is. Na, most válságmentes időszakban is óriási kockázat a magyarok számára egy Gyurcsány-kormány, válságban meg a katasztrófával egyenlő" – emelte ki a Fidesz frakcióvezetője.