A kormány meghosszabbítja az élelmiszer és benzinárstopot - kövesse nálunk élőben a Kormányinfót!

A legfrissebb kormányzati intézkedésekről tájékoztat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: A kormány ma egésznapos ülést tart, de a legfontosabb döntéseket igyekezett délelőtt meghozni, ezért tartják rendkívüli időpontban a tájékoztatót.

A háborús helyzet miatt hatalmas energiaválság, élelmiszerár-drágulás és benzinár-drágulás történt.

Amíg a szankciók hatályosak, addig nem lát esélyt a kormány arra, hogy javulna a helyzet, ezért az élelmiszerárstop és a kamatstop meghosszabbítása mellett döntött. Az üzemanyagár féken tartásával is segítik a magyar családokat, a rezsicsökkentést pedig az átlagfogyasztás szintjéig továbbra is fenntartják.

Jelentős támogatást kapnak a családok ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsen, amelyben fenntarthatóak a jelenlegi támogatások.

A kormány álláspontja szerint, ha az energetikára vonatkozó szankciók megszűnnének, azonnal olcsóbbá válna az energia. Az energiaintenzív vállalkozásokat is támogatni szeretné a kormány.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elmondta:

az energiaintenzív vállalatok sorába azok tartoznak, akiknek a nettó árbevételének 3 százalékát érték el az energiára fordított költségek.

A feldolgozóipari kis- és középvállalkozásokat célozza a támogatás, amely október 1-én indul és 2023 végéig tart. Két fontos eleme van, az első a működési költségek, a második a beruházások támogatása.

A működési költségek finanszírozása azt jelenti, hogy 3 hónapra, októberre, novemberre és decemberre a kormány kifizeti a számlában keletkezett növekmények 50 százalékát.

Tehát a tavalyi évhez viszonyított árnövekedés felét a költségvetés állja gáz és áram esetén.A beruházási támogatás keretében a Széchenyi Hitelprogramban az önerőt támogatja a kormány az energiahatékonyságot célzó beruházások tekintetében. A kormány cserében azt várja el, hogy a foglalkoztatottak száma a jelenlegi szint 90 százaléka alá ne csökkenjen.

Ezek mellett a kormány tárgyal egy gyármentő programról is, melynek keretében energiaintenzív gyárak energiahatékonyságot célzó beruházásait támogatnák.

A kormány ezen kívül tervez egy új munkahelyvédelmi akciótervet is, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben támogassák a munkahelyek megőrzését. A döntésekről, amint megszületnek, be fog számolni a kormányzat.

Gulyás Gergely beszélt az európai uniós fejleményekről is. Elmondta, hogy az Európai Bizottsággal egyelőre nem sikerült megállapodni. A tárgyalásoknak három fontos iránya van, az egyik a kondicionalitási eljárás, a második a helyreállítási alappal kapcsolatos pályázatok kiírása, a harmadik pedig a partnerségi megállapodások megkötése a következő hét éves költségvetési időszak operatív programjairól.

A nyár folyamán intenzív tárgyalásokat folytatott a kormány a bizottsággal, melynek eredményeképpen minden vitás kérdésben sikerült kompromisszumokat kötni. A szükséges törvénymódosításokat a jövő héten nyújtják be az Országgyűlésnek és várhatóan novemberben lépnek hatályba.

Navracsics Tibor a holnapi nap folyamán számol majd be a további fejleményekről.

Nagy Márton miniszter újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a most bejelentette program három hónapos. Tájékoztatott arról is, hogy az energiaintenzív kkv-k száma jelenleg tízezer. Az első három hónapban ellenőrizni fogják a programot, és ez alapján döntenek további sorsáról.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre reagálva kifejtette Guy Verhofstadt mondatai kapcsán, hogy

Oroszországnak hoznak rendkívüli hasznot a szankciók, Európának pedig rendkívüli nehézségeket.

16 éve látott napvilágot a Gyurcsány Ferenc által elmondott őszödi beszéd. Gulyás Gergely kifejtette, hogy amit a múlt héten az Európai Parlamentben láttunk az a magyar baloldal kísérletének a megvalósulása.

A magyar baloldali képviselők a miniszter szerint ugyanis azon dolgoznak, hogy többek között a tanárok béremelését is szorgalmazó uniós forrásokat hazánk ne kapja meg.

Hozzátette: akinek bármi kétsége volt a kampány során, amikor arról beszéltek, hogy a baloldal vezetője Gyurcsány Ferenc, az most láthatja, hogy Gyurcsány most valódi felhatalmazás nélkül is kormányozni akar.

A benzinárstoppal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy az elmúlt hónapokat értékelve az látható, hogy bár kisebb fennakadások voltak, de általánosságban mindenki tudott tankolni.

Vagyis, ha megnézzük, hogy mi a jobb, hogy minden benzinkúton van üzemanyag piaci áron, vagy egyes benzinkutakon korlátozott mennyiségben, de hatósági áron kapható az üzemanyag, akkor a miniszter szerint egyértelműen az üzemanyagárstop a jobb megoldás.

Nagy Márton újságírói kérdésre elmondta, hogy az imént felsorolt programokra az Európai Unióban is van rá példa. Lényegében az uniós országok felénél van ilyen program, ami energiaintenzív programokat támogat.

A program kidolgozásánál azt nézték, hogy az energiaválság után is versenyképesek maradjanak és megvédjek a munkahelyeket. Ezért célozta meg a kormány a termelési piacot.

A gázársapka egy szankciós intézkedés

Az Európai Unió visszatáncolása a gázársapkától a józan ész átmeneti győzelmét jelenti. Európa nem önellátó a gázterén, a gázársapka pedig egy szankció intézkedés. A gáznak azonban piaci ára van, így ha a világpiaci ár alatt húzunk meg ársapkát, nem tudunk gázt vásárolni – ismertette Gulyás Gergely miniszter.

Az Európai Uniónak a miniszter azt javasolja, nem érdemes végig járni ugyanazt az utat, amelyet a migrációs válság során járt végig.

A miniszter egyetért a miniszterelnök kommentárjával az uniós jogállamisági jelentésével kapcsolatban, szerinte is vicc.Ezek a jelentések a baloldalnak a tervei, annak érdekében, hogy velük ellentétben Magyarország ne férjen hozzá uniós pénzekhez, ezzel ellehetetlenítve például a tanárok béremelését. A miniszter elmondta, hogy

A megalakult árnyékkormánnyal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy a választók döntik el, hogy van-e a baloldal tevékenységének relevanciája. Viszont hozzátette nem lebecsülhető Dobrev Klára támogatottsága. Emlékeztetett: az előválasztáson azért vesztett, mert Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely egymásra talált.

Az uniós pénzek megérkezésével garantált a tanárok béremelése.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarországnak az álláspontja a kezdetektől fogva az, hogy az energiát érintő szankciókat nem szabad meghozni. Magyarországnak már több szomszédos országgal van energiaszállítási kapcsolata. Elmondta, a probléma, hogy ezek a szankciók nagy nehézséget okoznak az Európai Uniónak és rengeteg nyereséget hoznak Oroszországnak.

Az Egyesült Államok az egyik legnagyobb nyertese a szankcióknak

Nagy Márton miniszter úr, elmondta, hogy az USA-ban a gáz ára hatod annyi, mint az Unióban vagy Ázsiában. Ez azt jelenti, hogy az amerikai cégek energiaköltségei ugyanott vannak, mint a szankciók előtt. Eközben Európában a gázárak többszörösére emelkedtek. Így az Egyesült Államok az egyik legnagyobb nyertese a szankcióknak.

