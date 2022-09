V. Naszályi Márta számára nehéz lesz a következő két év

A vasárnapi időközi választáson a Fidesz jelöltje győzött, ezzel a baloldal elvesztette többségét a képviselő-testületben. V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere nem mond le a vereség után, állítása szerint nem ő tehet a kudarcól.

V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

2019-ben a hagyományos jobboldali fellegvárnak számító I. kerületben tízből nyolc körzetet az összefogott baloldal nyert meg, a polgármesteri széket pedig szoros versenyben, 121 szavazatos különbséggel vitte V. Naszályi Márta, akit szintén minden baloldali párt támogatott. Az így kialakult felállás a képviselő-testületben egyértelmű, ­10-5-ös baloldali fölényt tükrözött.

V. Naszályi Mártának aztán a szokásos ellenzéki problémákkal kellett szembesülnie, amely problémák egyébként jellemzőek voltak a baloldal vezette önkormányzatokban. Az összefogásból hamar széthúzás lett, és általánossá vált, hogy a momentumosok, a volt jobbikosok, de olykor még a DK-s képviselők is kiszavaztak a szövetségből.

A baloldal megosztottsága akkor kapott először nagyobb nyilvánosságot, amikor az Alföldi Róbert nevével fémjelzett Átrium magánszínházat akarta 35 millió forinttal támogatni a polgármester. Ekkorra Gelencsér Ferenc már lemondott a képviselőségről, hiszen bejutott a parlamentbe április 3-án. A színházat pedig a testületben ülő, a Jobbikból korábban kilépett két önkormányzati képviselő sem támogatta. Az így felálló 7-7-es patthelyzet hatására V. Naszályi letett eredeti tervéről, és végül a nyári szünet előtti utolsó testületi ülésen nem nyújtotta be az Átriumot támogató nyilatkozatot.

V. Naszályi Márta és a budai Vár

A budai Vár nemcsak a kerület, hanem egész Magyarország egyik legfontosabb ékköve. A kormány a Nemzeti Hauszmann-program keretében döntött a terület nagy ívű fejlesztéséről. 2019 előtt összehangolt munka folyt az önkormányzat és a Várkapitányság között, azonban mindez megváltozott amikor a baloldal került hatalomra a városrészben.

Ennek ellenére jelenleg is zajlanak a zöldfejlesztések a budai Várban: a nyugati vároldal gondozatlan növényzetét a Várkapitányság egy egységes koncepció szerint alakítja át egy olyan családias és hangulatos közparkká, amely akadálymentesen is megközelíthető lesz. Közben a Budavári Önkormányzat és a Főkert közösen legalább 169 fát vágott ki az elmúlt két és fél évben. A közhangulatot sok népszerűtlen intézkedés csak tovább rontotta: az egyik ilyen a Mészáros utcába tervezett buszparkoló volt, amelyet a helyiek megkérdezése nélkül akart volna felhúzni a turistabuszok forgalmának csökkentése érdekében.

Azonban a Mészáros utca eleve már egy igen forgalmas helyen van, és a turistabuszok csak növelték volna az egyébként is igen forgalmas utcák leterheltségét. Végül a terv kútba esett, leginkább a tiltakozások hatására. A Vérmező gondozását is olyan sokáig elhanyagolta a budapesti önkormányzat, hogy végül harmincmillió forintot adományozott V. Naszályi Márta a Főkertnek a budaváriak zsebéből. Ahelyett, hogy Karácsony Gergelyt szólította volna fel, hogy tegyék rendbe a parkot, hiszen ez a budapesti városvezetés feladata lett volna.

Tavaly decemberben robbant a másik hír, hogy V. Naszályi Márta a testület által elfogadotthoz képest százmillió forinttal eltérő költségvetési rendeletet hirdetett ki 2020-ban. Az I. kerületi Fidesz szerint V. Naszályi Márta ezzel a lépéssel közokirat-hamisítást követett el, ezért a kormánypárti képviselők rendőrségi feljelentést tettek a polgármester ellen.

Kapcsolódó tartalom Fürjes Balázs: Megbukott a baloldal az I. kerületben A fideszes politikus szerint a Karácsony Gergelyéknek lehetőséget kell adni a budavári polgároknak, hogy eldöntsék milyen polgármesterrel akarják folytatni. A lakók és a civilek véleményét meghallgatva a Várkapitányság az eredeti terveken két fontos változást hajtott végre: egyrészt csökkentették a tervezett szőlőskert területét és növelték a fás terület nagyságát. Ezen felül a felelős kutyatartás támogatása érdekében a Várkapitányság felajánlotta, hogy korszerű kutyafuttatót alakít ki az önkormányzat területén, mivel a városrészben rengeteg a kutyabaleset. A legnagyobb probléma az, hogy két kutyafuttató mellett is olyan alacsony a korlát, hogy az állatok át tudják ugrani, és a várfal tövében mindez rendkívül veszélyes. A balesetek száma olyannyira elszaporodott , hogy külön Facebook-oldalt hoztak létre a helyiek a probléma megoldása érdekében. Sajtóértesülések szerint a Várkapitányság ajánlatával nem élt az önkormányzat, így a helyi kedvencek sétáltatása továbbra sem megoldott a Várban élők számára.

Változó feltételek, jobboldali győzelem

Fazekas Csilla, a Fidesz–KDNP jelötje nyerte meg az I. kerületben az időközi önkormányzati választást vasárnap. A fölényes győzelem (Fazekas Csilla 53,07 százalékot kapott, míg a baloldal jelöltje Korsós Borbála Erzsébet a szavazatok 45,55 százalékát tudhatta magáénak) bizonyítéka annak a tendenciának, hogy a kormánypártok Budapesten is erősödni kezdtek.

V. Naszályi Márta a baloldali jelölt vereségével elvesztette többségét a képviselő-testületben. A polgármester asszony szerint a kudarc okai nem a városvezetésben keresendőek, hanem leginkább a kormánypárt médiakampányában és az áprilisi gigavereséget elszenvedett ellenzéki apátiában.

Most két exjobbikos képviselő lehet a mérleg nyelve, akik az utóbbi időben többször is a Fidesszel szavaztak, így többen is automatikusan oda számolják már őket, velük együtt pedig kijön a 8:7-es arány a Fidesz javára. Ebben az esetlen komoly változások várhatók a következő hónapokban, s kétséges az is, hogy nem oszlatják-e fel a testületet, illetve az összefogás pártjai mennyiben tudnak együttműködni, elkerülve a folyamatos belharcokat.