Gyurcsány Ferenc készül – beindult a helyezkedési verseny a baloldalon

Még két év van hátra a 2024-es önkormányzati választásig, de már most beindult a helyezkedési verseny a baloldalon – erről írt a Magyar Hírlap. A lap szerint a DK és a Momentum is uralkodó szerepre tör a többi a párt felett, ezért egymás között osztják le a pozíciókat. A közmédiának nyilatkozó szakértő rámutatott: aki eddig szövetséget kötött Gyurcsány Ferenccel, pórul járt. Ez valós veszély lehet a Momentum számára is.

Magyar Hírlap: A DK és a Momentum leuralná Budapestet 2024-ben

A DK és a Momentum leuralná Budapestet 2024-ben – erről írt szerdán a Magyar Hírlap. A lap szerint a 2024-es önkormányzati választáson úgy tervezik, az ő dominanciájuk érvényesül majd a fővárosban az ellenzéki összefogás során.

Cikkükben arról is írtak, hogy a DK és a Momentum már most paktumot kötött arról, hogy kik legyenek Budapest egyes kerületeiben a jelöltek. A lap információi szerint a szocialisták közül csak Tóth József, Angyalföld polgármestere mellett tartanának ki, míg a Párbeszédnek be kellene érnie azzal, hogy Karácsony Gergely 2024-ben is a baloldal közös főpolgármester-jelöltje maradna.

Szakértők szerint nem meglepő, hogy DK és a Momentum tervezi az együttműködést, hiszen statisztikák is azt mutatják, hogy jelenleg nekik van a legnagyobb a támogatottságuk a baloldalon. Csakhogy közben ez lehet az oka annak is, hogy már most elkezdődött közöttük a hatalmi harc.

A momentumos Donáth Anna szerdán közösségi oldalán nekiment Gyurcsány Ferencnek.

„Ne készüljünk jövő héten kormányváltásra! Mert nem lesz. És a jövő hónapban sem. Aki ezt sugallja és erre készül, az nem őszinte az emberekkel, és hamis reményekkel hitegeti őket” – fogalmazott a Momentum EP-képviselője a DK elnökének szavaira utalva.

Gyurcsány Ferenc ugyanis közösségi oldalán hetek óta arról posztol: készül valamire. Kezdetben ennél többet nem árult el.

Hogy lehet úgy egymással versenyezni, hogy közben együtt is kell működni, ugye ez a legnagyobb dilemma most a történelmi töredezettségű baloldalon. Összefognának, de közben versenyeznek is egymással a baloldali pártok – erről már a XXI. Század Intézet elemzője, Nagy Ervin beszélt az M1-en.

Ha érvényesülni akarnak, akkor összefogásra mindenképpen szükség lesz, de a Momentum készülhet arra, hogy aki eddig paktumot kötött Gyurcsány Ferenccel, az sosem jött ki jól belőle

– hívta fel a figyelmet Nagy Ervin.

„Gondoljuk a Jobbik esetére: Jakab Péter külön paktumot kötött Gyurcsány Ferenccel az előválasztások során, és nagyon úgy tűnik, hogy a Demokratikus Koalíció ebből a külön paktumból sikeresen jött ki. A Jobbiknak pedig látjuk a pozícióját, a Gyurcsány Ferenccel való összefogás gyakorlatilag morálisan és politikailag is lenullázta a Jobbikot, tehát ennyiből a Momentum számára ez egy nagyon komoly veszélyt jelent”– mondta az elemző.

Nagy Ervin hozzátette: egyre töredezettebbé válik a baloldal, az ellenzéki oldalon sosem volt ennyi párt. A szakértő kiemelte: beszédes adat, hogy míg a pártok és a pártelnökök száma nő a baloldalon, addig a támogatottságuk egyre inkább csökken.

Kapcsolódó tartalom