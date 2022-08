Fidesz: Gyurcsányék napról napra támadják a rezsicsökkentést

Gyurcsányék napról napra, évről évre támadják a rezsicsökkentést, mert ők be sem vezették volna azt – így reagált a Fidesz Varju László (DK) csütörtöki sajtótájékoztatójára.

A Fidesz közleménye szerint Gyurcsányék Európa legdrágább rezsijét fizettették a magyarokkal, és most is ezt tennék, mert a „háborúpárti baloldal támogatott minden elhibázott brüsszeli energiaszankciót”.

Bármit is állítanak Gyurcsányék, a rezsicsökkentés most is védi a magyar családokat, Európában egyedülálló módon az átlagfogyasztás mértékéig minden család havi 181 ezer forintot spórol meg a rezsin – áll a Fidesz közleményében.

Varju László, a DK alelnöke online sajtótájékoztatóján arról beszélt: pártja követeli, hogy a kormány és az MVM ne a legnehezebb sorsú embereken nyerészkedjen, hanem haladéktalanul szabályozza a feltöltős villanyórák árszabását.