Gulyás Gergely: Magántulajdonú gépjárművek kapnak ezentúl 480 forintos áron üzemanyagot

Csak a magántulajdonú gépjárművek, mezőgazdasági erőgépek, traktorok, valamint a taxik kaphatják a 480 forintos garantált áron az üzemanyagot, a Mol javaslatára, a kormány döntése értelmében – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton, Budapesten.

Kormányinfó, 11. rész

Gulyás Gergely a Kormányinfón közölte, az ellenőrzés „könnyű és gyors”, mert a forgalmi engedélyen vonalkód található és leolvasható. Ezeket az adatokat a Mol jogosult tárolni és az ellenőrzés érdekében köteles az adóhivatalnak továbbítani – részletezte.

Ismertetése szerint, ahogy eddig is, ezentúl is piaci áron tölthetők

a 7,5 tonnát meghaladó, magyar rendszámú gépjárművek, továbbá a külföldi rendszámú járművek, de ide tartozik a kannás üzemanyagtöltés is; ezentúl piaci áron tankolhatnak – a személytaxi-szolgáltatást nyújtó gépjárművek kivételével – a nem természetes személy által fenntartott gépjárművek.

A miniszter a döntést azzal indokolta, hogy karbantartás miatt pénteken le kellett állítani a százhalombattai kőolajfinomítót, amely fedezi a magyarországi szükségletek száz százalékát. Hozzátette: az üzemanyagellátást így most importból és a stratégiai készletek negyedének felszabadításából biztosítják.

Elmondta, hogy pénteken a Mol elnök-vezérigazgatója tájékoztatta a kormányt a finomító karbantartásáról, amelyet már egyszer elhalasztottak és tovább nem halasztható. Megjegyezte, a Mol Százhalombattán finomítja az orosz kőolajat.

Értékelése szerint a háború és az arra adott szankciós válaszok lehetetlen helyzetet teremtettek az energiaellátás területén Európában, az egekbe szökött a kőolaj és a földgáz ára.

A háború és a szankciók miatt ma senki nem tudja garantálni, hogy a kőolajszállítás folyamatos lesz ősszel és télen, ezért a stratégiai készlet felszabadítása nem lehetséges, csak annyit tudnak felszabadítani, amelynek pótlására „reális esély” van a következő fél- háromnegyed évben – magyarázta.

Gulyás Gergely kifejtette, a stratégiai készletek negyedének feloldása – a Molnál lévő készletekkel együtt – csak a hazai igények egy részének kielégítésére elég, a többit importból kell fedezni.

Kitért arra, hogy az import ára a háborúk és szankciók miatt rendkívül magas, és feldolgozott gázolajat decembertől nem lehet Oroszországból behozni, mivel azt Brüsszel megtiltotta.

Úgy összegzett, hogy a megmaradó készletek csak a lakossági fogyasztásra elegendőek.

A miniszter hozzátette: a Magyar Ásványolaj Szövetség július 27-én arról tájékoztatta a kormányt, hogy az import részben a hatósági ár, részben a szankciók miatt jelentős mértékben visszaesett. A schwechati finomító elhúzódó üzemzavara szintén nehezíti a beszerzést, továbbá a tartós aszály következtében a Duna drámaian alacsony vízszintje visszafogja az uszályos üzemanyagbehozatalt is – mondta.

Hozzátette: százhalombattai finomító leállásának időtartama nem becsülhető meg, mert az újraindítás nem automatikus, annak során lehetnek hibák, mint a schwechati finomító esetében, de a Mol folyamatosan tájékoztatja a kormányt a karbantartás állásáról.

Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy augusztusban 155 kilotonna, azaz 184 millió liter dízelolajat szabadítanak fel. A felszabadított készlet a stratégiai gázolajkészlet 38 százaléka, a gázolaj előállítására alkalmas kőolaj- és dízelkészletnek pedig együttesen a 24 százaléka.

Ha az Európai Unió energia-veszélyhelyzetet hirdet, az nyílt beismerése lesz annak, hogy Európa háborús gazdaságra áll át – mondta a miniszter. Hozzátette: mindez szószegés lenne azon politikusok részéről, akik korábban azt állították, hogy a háborúnak nem lesz hatása Európára. Emellett komoly nehézséget is jelentene a háztartások és az európai gazdaság számára, utóbbit recesszióba is lökheti.

Kijelentette ugyanakkor:

Magyarország, bár nem szavazta meg, kénytelen lesz betartani a 15 százalékos gázfelhasználási csökkentést és képes is lesz erre.

Szólt arról is, hogy minden rövid vagy hosszú távon megvalósítható eszközt meg kell vizsgálni a gáz kiváltására, „a gáztól valóban menekülni érdemes”. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a 200 dollár feletti gázár egész Európában hátrányt okoz a globális versenyben, és továbbra sincs jele az ukrajnai háború gyors lezárásának.

Szólt arról, hogy az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs dolgozik a lehetőségeken, a lignittermelés növelésén és a Mátrai Erőmű leállított blokkjainak újraindításán. A barnakőszén-bányászatot is újraindítaná a kormány, és elrendelte, hogy tűzifát csak engedéllyel lehet kivinni az országból, emellett az erdőgazdaságokat a kitermelés növelésére utasították.

Gulyás Gergely beszámolt az aszály-veszélyhelyzettel foglalkozó operatív törzs létrejöttéről is, amely már javaslatokat is tett a kormánynak, sőt döntéseket is hozott. Közölte: ezeken az utolsó simításokat végzik, tájékoztatást róluk Nagy István agrárminiszter ad majd vasárnap.