Orbán Viktor szerint a kormány megvédi a családokat, a béreket, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést is

A jövőben is minden magyar család kap rezsicsökkentett árú áramot és földgázt, de csak az átlagfogyasztás erejéig – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő kiemelte: a rezsicsökkentés idén biztosan fenntartható, a vízválasztó október lesz, amikor kiderül, hogy Európa belesodródik-e egy háborús gazdaságba. Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány megvédi a családokat, a béreket, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést is – hangzott el az M1 Híradójában.

„Továbbra is minden magyar család rezsicsökkentett áron kapja a gázt és az áramot” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök hangsúlyozta ez azt jelenti, hogy ősztől az átlagfogyasztásig mindenki kedvezményes, a piacinál sokkal alacsonyabb árat fizet az energiáért.

Az augusztustól életbe lépő új rezsiszabályok az átlagfogyasztási limitet az áram esetén évente 2523 kilowattórában határozzák meg. Eddig a szintig mindenki a piaci 269 forintos ár helyett, annak kevesebb mint a hetedét, 36 forintot fizet kilowattóránként. Ez havi csaknem 49 ezer, éves szinten pedig csaknem 600 ezer forint megtakarítást jelent.

Hasonlóan kedvező a helyzet a földgáznál is, ahol az 1020 forintos piaci ár helyett annak tizedét 102 forintot kell fizetni az éves átlagfogyasztás határáig, azaz 1729 m3-ig. Ezzel a kormány havonta 132 ezer, évente pedig csaknem 1,6 millió forinttal segíti az embereket.

Rezsicsökkentés nélkül a családok évente több mint 2,4 millió forintot fizetnének a gázért és a villanyért, viszont a kormány intézkedéseinek köszönhetően az energiaszámla ennek töredéke, 267 ezer forint lesz évente.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

ez azt jelenti, hogy a kormány támogatásának köszönhetően mintegy 181 ezer forintot spórolnak meg a családok minden hónapban.

Orbán Viktor elmondta:

a rezsicsökkentés ebben az évben biztosan fenntartható, a vízválasztó október lesz,

amikor kiderül, hogy Európa belesodródik-e egy háborús gazdaságba.

A kormányfő kiemelte: Magyarországnak védekeznie kell, de a nemzeti kabinet – a korábbi szocialista kormánytól eltérően – a válsághelyzetben nem hagyja magára az embereket.

„Lehet úgy is politikát csinálni – láttunk ilyet Magyarországon is –, hogy a miniszterelnök meg a kormány kiáll a nyilvánosság elé, széttárja a karját és azt mondja: látjátok emberek? Ez a helyzet szenvedjük el együtt ezeket a csapásokat. És akkor a rezsi fölmegy az égbe, a gazdasági növekedés megáll, a munkanélküliség elkezd nőni, így voltunk 2007, 2008, 2009-ben. A kormány azt csinálta, hogy megpróbálta elmagyarázni az embereknek, hogy miért nem tud csinálni semmit. Nyilván habitus kérdése, én nem szeretem az ilyesmit, ha jön is a baj, azért valamit csináljunk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány felkészült és kidolgozott egy tervet és harcol a recesszió, a gazdasági visszaesés, az életszínvonal csökkenés ellen, valamint megvédi a családokat, a béreket, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést is.

