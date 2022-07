Orbán Viktor: Európa gazdasági bajaira csak a béke jelent megoldást

„Szankciók helyett fegyverszünet és béketárgyalások. Európa gazdasági bajaira csak a béke jelent megoldást!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videóhoz.

„Magyarország a szankciókat mindig is ellenezte. A legelső pillanatban is azt mondtuk, ezt mondtam a miniszterelnök kollégáimnak is, hogy higgyék el nekem, hogy a szankciókkal nem fogunk segíteni Ukrajnán” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

„Én értem, hogy mindenki segíteni akar Ukrajnának, de úgy kell segíteni, hogy az Ukrajnának jó legyen, nekünk meg lehetőleg ne legyen rossz. A szankciók nem segítenek Ukrajnának, viszont rossz az európai gazdaságnak, és ha így megy tovább, elnézést a kifejezésért (…), akkor kinyuvasztják az európai gazdaságot”.

„Ez kibírhatatlan, amit most látunk, ezért el kell jönnie az igazság pillanatának.

Brüsszelben a vezetőknek azt kell mondani, hogy rosszul kalkuláltunk, téves feltételezésekből indult ki a szankciós politika, azt meg kell változtatni. Le kell ülni az oroszokkal, tárgyalni kell, tűzszünetet kötni, utána pedig béketárgyalásokat folytatni, mert erre a gazdasági bajra csak a béke jelent megoldást”

– mutatott rá a kormányfő.