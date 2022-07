Koncz Zsófia: A háború és a szankciók miatt jelentősen megdrágult az energia

A klímavédelmi intézkedésekről, a globális minimumadóról és az új kata-szabályozásról beszéltek a képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt. Kanász-Nagy Máté (LMP) szerint a szénhidrogénektől mindenképpen meg kell szabadulni, zöld megoldásokra lenne szükség. Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában kifejtette, hogy Magyarország kiemelt célja a környezetvédelem. Mindeközben nem lehet elfeledkezni arról sem, hogy a háború és a szankciók miatt jelentősen megdrágult az energia. Ebben a helyzetben nagy felelőssége van az Országgyűlésnek, hogy Magyarország energiaellátását biztosítsa.

LMP: klímavédelmi intézkedésekre van szükség

Kanász-Nagy Máté (LMP) szerint ahogy a kormány „lesújt” a katás adózókra, úgy sújt le a klímaváltozás is, ha nem cselekszünk időben. Az éghajlatváltozás hatásait már most is a bőrünkön, a pénztárcákon érezzük, és amikor egyre inkább élhetetlenné válik a környezet, az az éghajlatváltozás hatása – magyarázta.

Hozzátette: ezért fontos a klímavédelmi intézkedések meghozatala, amelyeket már rég meg kellett volna lépni, de most már semmiképpen nem lehet tovább halogatni.

Úgy vélte, a szénhidrogénektől mindenképpen meg kell szabadulni, ezért érthetetlen lenne a makói palagáz-mezők megnyitása, nem éri meg a kitermelés, ami ráadásul káros, környezetszennyező is. Ehelyett zöld megoldásokra lenne szükség – mondta.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy korunk meghatározó kihívása az éghajlatváltozás, amelynek hatásai a Kárpát-medencében is érezhetők, és Magyarország kiemelt célja a környezetvédelem és az alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz. A kormány az elmúlt időben több lépést tett ennek érdekében, és jelentős eredményeket értek el – mutatott rá.

Megjegyezte: 2050-re a klímasemlegesség célját tűzték ki, ezért mindent megtesznek. Közölte:

mindeközben nem lehet elfeledkezni arról, hogy a háború és a szankciók miatt jelentősen megdrágult az energia, ami nagyon rosszul érinti a közép-európai országokat.

Ebben a helyzetben nagy felelőssége van a kormánynak és az Országgyűlésnek, hogy Magyarország energiaellátását biztosítsa, ezzel kapcsolatban minden lehetőséget meg kell vizsgálni, és fontos a hazai kitermelés növelése is – mondta.

Párbeszéd: nem ellentétes az ország érdekeivel a globális minimumadó

Mellár Tamás (Párbeszéd) arról beszélt, hogy a gazdasági bizottság elnöke javaslatot tett a Magyarország gazdasági érdekeinek védelmével ellentétes politikai nyomásgyakorlás elutasításáról szóló politikai nyilatkozat elfogadására, amely arról szól, hogy az Országgyűlés marasztalja el az Európai Parlamentet, amiért nehezményezte a magyar vétót a globális minimumadóval kapcsolatban.

A gazdasági bizottságnak benyújtott előterjesztés szerint Magyarország nemzeti érdekeivel ellentétes a globális minimumadó, de nehezen lehet érteni azt, hogy miért lenne ellentétes az ország érdekeivel, ha az itteni multinacionális vállalatok többet fizetnének – vélekedett.

Felvetette: talán nem lenne-e jó a magyaroknak, hogy kevesebb profitot vinnének ki a multik, nem lenne-e jó a költségvetésnek, ha több bevétele lesz.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára emlékeztetett: hétfőn már megvitatta az Országgyűlés a nyilatkozatot.

Az ellenzék megint egy adóemelést támogat, a globális minimumadó egész Európát versenyhátrányba sodorná és a magyar vállalkozások adóterheit is jelentősen emelné

– vélekedett. Közölte: az Európai Parlament az állásfoglalásában egy az adóval nem összefüggő kérdést – a helyreállítási pénzeket – is megemlít, vagyis politikai nyomásgyakorlással él, ezt pedig vissza kell utasítania az Országgyűlésnek. Azt kérte a képviselőtől, hogy az ellenzék ne egy újabb adó mellett kampányoljon.

Mi Hazánk: nem a vállalkozókat kell támadni

Toroczkai László (Mi Hazánk) szerint üres a kassza, a kormány ezért most nekiesik a magyar vállalkozásoknak, vállalkozóknak, és megfelelő időt sem ad nekik, hogy felkészüljenek a kata új szabályozására. Ez egy brutális támadás a magyar vállalkozókkal szemben – jelentette ki.

Közölte: ha a kormánynak pénzt kell találnia, inkább a válság haszonélvezőit kellene megadóztatni, ilyenek a globális tech cégek, és így gyors bevételhez juthatna a költségvetés. Ugyancsak meg lehetne adóztatni ételfutárszolgáltatással foglalkozó cégeket, amelyek a válság miatt növelték a bevételeiket – mondta.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a képviselő újabb ötletekkel állt elő a költségvetés helyzetének javítására, üres államkasszáról beszél, miközben a frakciótársai arról, hogy kinek kellene pénzt adni, ami ellentmondást jelent. Elmondta:

az OECD korábban szintén javasolta a nagy digitális cégek megadóztatását, de ez kikerült a globális minimumadó tervezetéből. A globális minimumadó mostani verziójával az ország elvesztené versenyelőnyét, ezért nem támogatja a kormány

– mutatott rá. Kitért rá: a katás rendszernek sok előnye volt, sokan választották az elmúlt tíz évben. A kata célja, hogy azoknak a vállalkozóknak a helyzete, akik a lakosságnak nyújtanak szolgáltatást, könnyebb legyen, az új rendszer ezt biztosítja, nekik megmarad a kata – magyarázta. Hozzátette: akik nem tudják folytatni a katát, azoknak más kedvező adózási módot javasolnak.