Karácsony klímaügyi főtanácsadója megszüntetné a főzésre használt gázt

Az ellenzékhez köthető Egyensúly Intézet kiadott egy tanulmányt, melyben a környezetvédelemre hivatkozva tettek javaslatokat. Ez alapján kivezetnék a főzési célú lakossági gázhasználatot, emelnék a parkolási díjakat, drágítanák az üzemanyagot, korlátoznák az autópályákon a sebességet, és kitiltanák a belvárosból az autókat. Az intézet által készített tanulmányban a főpolgármester klímaügyi főtanácsadója és a környezetügyi főosztály vezetője is kulcsszerepet vállalt.

A Závecz Research baloldali kutatócéghez köthető Egyensúly Intézet júniusban készített többrészes tanulmányt, amelyben az ukrajnai háború miatt kialakult energiaválság és a klímavédelem kapcsán fogalmaztak meg javaslatokat – közölte az Origo.

Az intézet kivezetné a főzési célú lakossági gázhasználatot, drágítaná az üzemanyagot, és a fővárosi vezetéshez hasonlóan kitiltaná a fővárosból az autósokat.

Lakossági gázhasználat kivezetése

A Magyarországi földgázhasználat kapcsán a tanulmány úgy fogalmaz: „szükség lesz a gázhasználat tervezett ütemű mérséklésére és a gázinfrastruktúra folyamatos átalakítására, a kiterjedt elosztóhálózat fokozatos leépítésére.”

A gázhasználat megszüntetése kapcsán a következők olvashatók:

2026-ig szűnjön meg a gázszolgáltatás a gázt kizárólag sütésre-főzésre használó (mérő nélküli, átalánydíjat fizető) mintegy 300 ezer háztartásban. A következő pontban azt írják, hogy 2026 és 2034 között minden háztartás konyhájából vezessék ki a gázt, majd arra is javaslatot tesznek, hogy 2025-től legyen tilos a gáz bekötése az újépítésű épületekben. Az ellenzékhez köthető intézet 2030-ig 200 ezer háztartást egyszerűen leválasztana a gázhálózatról.

Hadjárat az autósokkal szemben

A tanulmányban szerepel az uniós karbonadó bevezetése, amivel a családi autókat és a lakásokat is terhelnék. Emellett emelnék a parkolási díjakat a környezetvédelmi besorolás szerinti differenciálás alapján. A következő javaslat, hogy az autópályákon korlátoznák a megengedett sebességet, illetve a belvárosból is kitiltanák az autókat. Utóbbi javaslat kapcsán a tanulmány kifejti, hogy úgynevezett „tiszta zónákat”, vagyis olyan védett belvárosi körzeteket alakítanának ki, ahova csak magas díj ellenében lehetne behajtani. Magyarázatként a tanulmány úgy fogalmaz, erre azért lenne szükség, hogy vonzóbbá tegyék a közösségi közlekedést. Emellett a tanulmány azt is megemlíti, hogy Budapesten a tiszta zónák arra is alkalmasak lennének,

hogy

„betöltsék a régóta tervbe vett és mindig elhalasztott dugódíj funkcióját”.

Karácsony bizalmasa

Budapest baloldali vezetése kísértetiesen hasonló intézkedéseket sürget, illetve néhányat már meg is valósított: hadjáratot indított az autósok és gyakorlatilag mindenki ellen, aki közlekedni szeretne a fővárosban.

A párhuzam nem véletlen, hiszen a baloldali Egyensúly Intézet által készített tanulmányban szakmai segítséget nyújtott Ámon Ada, aki Karácsony Gergely főpolgármester klímaügyi főtanácsadója, egyben a főváros klíma- és környezetügyi főosztályának vezetője. Ámon egyébként régi bizalmasa, jó barátja a főpolgármesternek, 2019-ben a Karácsony-féle árnyékkormány „zöldminisztere” volt.

Az akkor Ámon vezette Energiaklub 2015-ben és 2016-ban összesen 145 ezer dollár, mintegy 37 és fél millió forint támogatásban részesült Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatától.