Fekete-Győr András újabb pozíciót bukott

A pártelnöki szék után a frakcióvezetéstől is búcsúzik az egykori miniszterelnök-jelölt.

Az atv.hu értesülései szerint a tavaszi ülésszakot követően a Momentum frakcióját is a pártelnök, Gelencsér Ferenc vezeti majd.

A párt közleménye szerint „Fekete-Győr András a Momentum alapítójaként és országgyűlési képviselőjeként, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a párt meghatározó politikusa marad, továbbra is a párt élvonalából fogja a Momentum közösségét erősíteni”.

Ismert, Fekete-Győr András a baloldali előválasztáson elért csúfos eredménye után Donáth Anna európai parlamenti képviselő vette át a párt vezetését, majd lemondása miatt Gelencsér Ferencet választották a Momentum vezetőjének.