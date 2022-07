Dömötör Csaba: Budapestet tehetetlenség és káosz jellemzi

A fővárosi közlekedésről, a válságkezelésről és a pozsonyi csatáról beszéltek ellenzéki képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt. Bakos Bernadett, az LMP képviselője szerint szükség van a dugódíj bevezetésére, de a kormány mereven elzárkózik ettől. Kiemelte, hogy a dugódíj hatékony eszköz a forgalomcsillapításra. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára válaszában kifejtette, hogy az ellenzék egymás ellen hangolja az autósokat és azokat, akik más módon közlekednek, de nem attól lesz élhető a város, ha ilyen konfliktusokat generálnak. A közlekedési káosz Karácsony Gergely főpolgármester cselekvőképtelenségének következménye.

Az ülés elején ismertették Novák Katalin köztársasági elnök döntését, amely szerint Tóth Tibort a Pénzügyminisztérium államtitkárává kinevezte.

LMP: dugódíjra van szükség Budapesten

Bakos Bernadett (LMP) arról beszélt, hogy

szükség van a dugódíj bevezetésére, de a kormány mereven elzárkózik ettől, pedig a 21. század kihívásaira nem reagálhatunk hatékonyan, ha nem változatunk az életmódunkon.

Budapesten az autók miatt nem lehet haladni, ezért teljes, átfogó, az egész városra vonatkozó forgalomcsillapítási tervre van szükség – jelentette ki. Közölte: a dugódíj hatékony eszköz a forgalomcsillapításra, ezt más városok példái is bizonyítják. A kormány azonban nem keresi a jó megoldásokat, hanem csak súlyosbítja a helyzetet, például a klímabérletről szóló döntést is halogatja – vélekedett. Hozzátette: mindeközben csak nő a város, de nem épül ki szükséges infrastruktúra. Hangsúlyozta: a város nem az autóké, hanem az embereké.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy válaszolt, hogy

az ellenzék egymás ellen hangolja az autósokat és azokat, akik más módon közlekednek, de nem attól lesz élhető a város, ha ilyen konfliktusokat generálnak, hanem ha mindenki talál számára megfelelő közlekedési módot. Nem az a jó irány, ha újabb terheket raknak az emberek vállára, ráadásul erről a javaslatról nem kérték ki az érintettek véleményét

– fogalmazott. Azt kérte a képviselőtől, hogy ha valóban tenni akar Budapest élhetőségéért, győzze meg a főpolgármestert, hogy számolja fel a közlekedési káoszt, amely a fővárosi közlekedésben kialakult, és amely Karácsony Gergely főpolgármester cselekvőképtelenségének következménye. A főváros mutatja, hogy a baloldal milyen teljesítményre képes: Budapestet tehetetlenség és káosz jellemzi – mondta. Hozzáfűzte: az elmúlt három évben, ha a Városházán múlt volna, egy tapodtat sem ment volna előre a főváros.

Párbeszéd: A bajban segíteni kell a gyengéket

Jámbor András Imre (Párbeszéd) kifejtette: nincs lehetőség előrelépésre, és jön a recesszió, ezért azt kell nézni, hogyan lehetne igazságosabb a rendszer.

Azt firtatta, meddig kell várni a tanároknak, a szociális munkásoknak, a tűzoltóknak, hogy az ő fizetésük is emelkedjen, miközben a miniszterelnök fizetését megemelték a válság idején. Fontos, hogy az állam egyre kevesebb pénze odajusson, ahol valóban szükség van rá – hangsúlyozta. Hozzátette: válsághelyzetben a valóban rászorulókat kell támogatni.

Úgy látja, a bajban segíteni kell a gyengéket, ettől erősebb a közösség. Fizessenek a gazdagok, segítsünk a bajbajutottaknak! – hangoztatta.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt kérdezte a képviselőtől, hogy nem látta-e, mit tett a baloldal az elmúlt években, kiktől vett el. Tanároktól, orvosoktól, nyugdíjasoktól vett el – sorolta. Hozzáfűzte: minderre azonban egy rossz szava sincs a képviselőnek.

Kiemelte: a kormány szerint fontos az erős középosztály, valamint a kis- és közepes vállalkozások, viszont az ellenzék megnövelné a terheiket és megszüntetné a támogatásaikat. A baloldal nem segít az embereknek, a kormány azonban igen – jelentette ki.

Mi Hazánk: Meg kellene emlékezni a pozsonyi csatáról

Novák Előd (Mi Hazánk) felszólalásában a pozsonyi csatáról emlékezett meg. A magyarok egy győztes ütközetre emlékezhetnek, de az Országgyűlés ülésén nincs is szó róla, csak a civilek emlékeznek meg – közölte.

Úgy vélte, az iskolákban nem igazán tanítják a magyarság egyik legnagyobb diadalát, helyette a “vereségkultuszt nyomják”.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára azt mondta: a mai ellenzékben lévők 2002 és 2010 közötti kormányzásának eredményeként Magyarországon csődközeli állapot alakult ki, ezen baloldali örökség eltakarítása után állhatott csak neki a kormány az építkezésnek.

Az államtitkár visszautasította, hogy vereségkultuszt építenének. A kormány felismerte, hogy szükség van a múltunk ismeretére, mert a magyar az egyik legősibb nép, káprázatos múlttal rendelkezik és több tragédiát túlélt – fogalmazott. Hozzátette: “helyünk van itt, Európában”.

Kiemelte: folytatják a nemzeti identitásépítést, ami a mai értékvesztett világban különösen fontos.

MSZP: Segít a kormány a csornai napelemgyárnak?

Komjáthi Imre (MSZP) azt tudakolta, hogy a kormány nyújt-e támogatást a csornai Ecosolifer napelemgyárnak, hogy a dolgozók az elmaradt járandóságukhoz minél hamarabb hozzájussanak. Elmondta, sajtóhírek szerint a dolgozók még a márciusi fizetésüket sem kapták meg. Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2014-ben, a gyár építésének indulásakor egymilliárd forint egyedi támogatást ítélt meg, de gyár 1,9 milliárd eurós uniós támogatást is kapott. Hozzátette: később a Magyar Fejlesztési Bank a beruházás kölcsönkeretét 40 milliárd euróra emelte.

Közölte, a cégnél szabálytalansági vizsgálat indult és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is vizsgálódik.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a napirend előtti felszólalások nem egyedi ügyekről, hanem általános politikai kérdésekről szólnak. Hozzátette: az irányítóhatóság le fogja folytatni a napelemgyárnál a szabálytalansági vizsgálatot és annak eredményét nyilvánosságra hozza. Közölte, ha vannak bajba jutott dolgozók, akkor őket a jogszabályok alapján segíteni kell.

Az államtitkár emellett arról is beszélt, hogy az egyedi ügyeken túl, az országot az foglalkoztatja, mikor lesz már béke, mikor lesz vége az infláció növekedésének. Elmondta, a jövő évi költségvetés készítésénél is ezeket a szempontokat vették figyelembe. A jövő évi büdzsé a munkahelyek, a családok megvédéséről, a nyugdíjak reálértékének biztosításáról és a rezsivédelemről szól – mondta.

Momentum: A párt az ügynökakták nyilvánosságát javasolja

Gelencsér Ferenc (Momentum) a fideszes Kósa Lajos egy korábbi kijelentését idézte fel, miszerint a Fidesznek vannak ügynökei más pártokban. Azt firtatta a kormánypárt képviselőknél, hogy normális működés ez egy demokráciában. Szerinte ez 1990-ig bevett gyakorlat volt, de a Fidesz többek között ez ellen jött létre, most viszont elárulta nemzedéke küldetését, a rendszerváltást.

Kitért arra, hogy a szakszolgálatoknál teljesen életszerű, hogy munkatársaik belépnek egyes szervezetekbe. Szerinte így ítélhették el Budaházy Györgyöt is, akinek egyik harcostársa beépített ügynök lehetett, és aki most lehet, hogy a parlamentben ül a Mi Hazánk soraiban.

Az ellenzéki politikus azt mondta, elhiszi, hogy „az egykori MSZMP-tagokból fiatal demokratává átvedlett urakban és hölgyekben” még él az ügynöknosztalgia – tette hozzá. Szerinte ha igaz az az állítás, miszerint a kormánypártokon kívül mindenki más kommunista, akkor nem félnének nyilvánosságra hozni a kommunista rendszerben beszervezett és jelentést tevő ügynökök listáját.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkár úgy értékelte az ellenzéki politikus felszólalását, hogy a Momentum útkeresésben van és beszélni akar róla.

Szerinte viszonylag kacskaringós utat járt be az ellenzéki párt. Felidézte, hogy

amikor Momentum 2017-ben megérkezett a politikába, visszautasította az együttműködést az MSZP-vel és Gyurcsány Ferenccel (DK). Azt mondta Momentum, leváltja a régi baloldalt, azzal semmiképpen sem fog össze, ehhez képest a parlamentbe csak Gyurcsány hátára felkapaszkodva tudtak bejutni – összegzett az államtitkár.

Azt javasolta a Momentum elnökének, hogy időnként a hátra arcnak is ideje van, ha ki tudnak lépni a Gyurcsány-gyámság alól, akkor még van politikai jövőjük.

Jobbik: Szükség van határt védő önálló szervezetre

Sas Zoltán (Jobbik) örömét fejezte ki, hogy napi témává vált az önálló határvédelem megteremtése, amelyet a Jobbik már egy évtizede szorgalmaz. Elmondta, romlott a helyzet, mert a magyar határtól délre, Szerbiában az elmúlt napokban fegyveres összetűzés is volt emberkereskedők és illegális bevándorlók között.

Többpárti egyeztetést javasolt az önálló határvédelem megteremtésével kapcsolatban.

Kitért arra, hogy a határvédelem kétféle feladatból, a határőrizetből és a határrendészetből áll. Szerinte ezek a feladatok külön képzést igényelnek.

Közölte, egy új szervezethez rengeteg új ember is kell, de ehhez vonzó bérekre van szükség.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a migráció nem állt meg, a számok emelkednek. Idén eddig 110 ezren próbálták meg illegálisan átlépni a magyar határt, tavaly ugyanebben az időszakban 46 ezer volt ez a szám; az embercsempészek száma szintén emelkedik – részletezte.

Elmondta, Magyarország 600 milliárd forintos ráfordítással védi az ország és az EU déli határát. Szerinte ezért az ország nem kap elismerést, annál több támadást.

Emlékeztetett arra, hogy Vona Gábor korábbi Jobbik-elnök és a most hétvégén megválasztott Gyöngyösi Márton új pártelnök is támadta a kerítést. Hozzátette: Gyöngyösi Márton a kvótát is támogatta és minden migránst befogadott volna.

Arra is kitért, hogy Szabó Tímea (Párbeszéd), Vadai Ágnes (DK) és Gyurcsány Ferenc is elítélően nyilatkozott Gyöngyösi Márton korábbi kijelentéseiről.

DK: A kormányoldal a gyermekrontókat védi

Varju László (DK) élesen bírálta a kormányoldalt Böjte Csaba ferences szerzetes vezette alapítvánnyal kapcsolatos gyermekbántalmazási ügyben, ahol kiderült, egy ott dolgozó nevelő 10 éven át zaklathatott gyerekeket. Szerinte az ügyben a kormányoldal nem a gyerekekért aggódik, hanem a sajtót hibáztatja és vádolja azzal, hogy lejáratják Böjte Csabát. “Önök az én szememben a gyermekrontók pártja” – fordult a kormánypártok felé, azzal vádolva a Fidesz-KDNP-t, hogy ez már a sokadik eset, amikor “felelősökből csinálnak áldozatokat” és kiskorú áldozatokat vesznek semmibe. Hozzátette: ez olyan mértékű erkölcsi feslettség és morális válság, amire nincs bocsánat. “Aki szexuális ragadozóknak, pedofiloknak falaz, és odadobja nekik a gyerekeket, az egy morális Mariana-árok legalján ücsörög, ahonnan csak pokolba vezet az út” – fogalmazott.

Arról is beszélt: a régiós rekorder magyar inflációnak nincs köze a háborúhoz. Emlékeztetett: 2010-ben 275 forint volt az euró árfolyama, innen nem a háború, hanem a kormány juttatta el az árfolyamot 400 forint fölé.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára reagálásában szégyenteljesnek nevezte a képviselő Böjte Csabával kapcsolatos felszólalását, szerinte méltatlan a ferences szerzetest belekeverni ebbe. Úgy vélte: ez illeszkedik a DK eddigi egyházellenes megnyilvánulásai közé.

Az áremelkedéssel kapcsolatban megerősítette: a háborús inflációról van szó, amiről nem a kormány tehet, hanem a háború. A háborús inflációt akkor tudjuk letörni, ha mindent megteszünk a béke mihamarabbi elérése érdekében – hangsúlyozta.

KDNP: A béke Európa legnagyobb közös kincse

Juhász Hajnalka (KDNP) az Európa jövőjéről szóló uniós vitát összegezve azt mondta: a kormányoldal kiáll Európa egysége mellett és továbbra is a párbeszéd híve. Hangsúlyozta: legnagyobb közös kincs Európában a béke, ezért azonnali tűzszünetre és béketárgyalások megkezdésére van szükség. Úgy vélte: Európa jövője nem több unióval, hanem okosabb Európai Unióval valósítható meg. Kiemelte: egy erős EU-hoz erős nemzetállamokra van szükség.

Méltatta a kormány uniós tárgyalásait, aminek eredményeképpen hosszú távon is biztosították a hazai rezsicsökkentés eredményeinek megvédését. Bírálta ugyanakkor a magyar baloldalt, mert szerinte továbbra megszorításokban gondolkodik.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára elmondta: az Európa jövőjéről szóló vitában a magyarok nemet mondtak az európai birodalomépítési törekvésekre. Az integráció eszköz és nem öncél – szögezte le az államtitkár, aki szerint a döntéseket a megválasztott vezetőknek kell meghozni nem pedig NGO-knak vagy uniós szerveknek.

Az államtitkár fontosnak nevezte az európai emberek életmódjának és Európa keresztény gyökereinek védelmét is, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy EU védelmi szuverenitásának erősítésére is szükség van.

Fidesz: Újabb “gigantikus méretű népvándorlás” indulhat Európa felé

Halász János (Fidesz) arról beszélt: az elhúzódó orosz-ukrán háború miatt az ukrán búza és kukorica nem tud eljutni az ázsiai és az afrikai piacokra. Emiatt soha nem látott élelmiszerválság rémképe rajzolódik ki előttünk, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában éhínség fenyeget, és ez dinamikusan gerjeszti az illegális migrációt – figyelmeztetett.

Hangsúlyozta:

fennáll a veszélye annak, hogy újabb “gigantikus méretű népvándorlás” indul meg Európa, azon belül a magyar határ irányába is. Felhívta a figyelmet arra: a déli határra nehezedő migrációs nyomás már most is hónapról hónapra nő, a migránsok ráadásul egyre agresszívabbak és szervezettebbek, gyakran csúzlikkal, parittyákkal, nagyméretű farönkökkel támadnak. Kiemelte: július 2-án két migránscsoport már fegyverekkel lőtte egymást Szabadka mellett.

Úgy vélte: félő, hogy a jövőben Magyarország nem tudja megállítani a migránsokat azzal a szervezeti erővel, ahogyan eddig, ezért itt az ideje, hogy határvadász századokat hozzanak létre.

Kapcsolódó tartalom

Szerinte felháborító és veszélyes, hogy a baloldal az illegális migráció elleni védekezést folyamatosan támadja. “Most is sunnyognak, úgy tesznek, mintha ez a veszély nem is létezne, sőt, továbbra is nyíltan bevándorláspártiak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány az illegális bevándorlás elleni harcban számíthat a Fidesz-frakcióra.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára azt mondta: a szabadkai lövöldözés, “bandaháború” azt mutatja, hogy valóban milyen nagy veszélyt hordoz a bevándorlás, másrészt viszont jelzi azt is, a bevándorlást szervezők egyre agresszívebbak. Felhívta a figyelmet arra: tavaly 122 ezren akartak illegálisan Magyarországra jutni, idén pedig már átlépte ez a szám a 110 ezret.

Fontosnak nevezte, hogy ebben a helyzetben létrehozzanak egy állandó, csak a határvédelemmel foglalkozó egységet a rendőrség kötelékein belül, amelyik kizárólag a déli határ védelmével foglalkozik.

Bírálta a baloldalt, szerinte nincs olyan baloldali pártelnök, aki “ne tette volna le a hűségesküt Brüsszelnek”, hogy ők bizony a migráció pártján vannak.

Kövér László házelnök bejelentette: Fekete-Győr András momentumos országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló indítvány érkezett az Országgyűléshez a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indított közvádas ügyben, ezt megvizsgálásra kiadta a mentelmi bizottságnak.

A kisadózók vállalkozások tételes adójáról, valamint az agrárvállalkozások támogatásáról is kérdezték a kormányt a képviselők hétfőn az Országgyűlésben, az interpellációk között.

DK: Mikor születik döntés a katáról?

Dávid Ferenc (DK) arra hívta fel a figyelmet, hogy mintegy 450 ezer “katás” vállalkozó vár teljes bizonytalanságban arra, hogyan módosulnak az őket érintő szabályok.

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról azt mondta: az egyszerű adózást jelent, aminek könnyű az adminisztrációja. Szerinte ha ahhoz szakszerűtlenül nyúlnak hozzá, akkor annak a vége adóemelés lesz. Kik egyeztetnek kikkel? Megkérdezik-e arról a vállalkozókat? – sorolta kérdéseit. Mikor lesz arról egyértelmű döntés?

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt felelte: a kata megreformálásáról a kormány és a szakmai szervezetek egyeztetnek, és hamarosan az Országgyűlés elé kerül egy olyan törvényjavaslat, amely megfelel a céloknak, és az érintettek jelentős részének is.

Közölte azt is: abban egyetértettek a tanácskozások során, hogy a kata sikertörténetté vált, amelynek eredményeit meg kell őrizni: azt, hogy alacsony az adminisztrációs terhe, abba olyan tevékenységeket is bevontak, amelyek után korábban nem adóztak, és méltányos az adóteher.

Célnak nevezte, hogy azokat a vállalkozásokat részesítsék előnyben, akik a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtanak. Hozzátette: arról sem volt vita, hogy a jelenlegi, összesen 5 százalékos adómérték “távol áll az indokoltan elvárhatótól”. Ez az érintetteknek alacsony nyugdíjat vagy táppénzt jelent – fűzte hozzá.

Azt mondta: nem ördögtől való, hogy az ellátási alap emeléséről való gondoskodásról tárgyaljanak, az sem, hogy a mindenkori minimálbérhez legyen ez kötve.

Jobbik: Az agrárvállalkozások is kapják ugyanazt a támogatást, mint a multik

Bencze János (Jobbik) azt mondta: Magyarország agrárország, minden lehetősége megvan arra, hogy Európa éléskamrája legyen, ez pedig jólétet biztosíthatna a vidékieknek.

De mégsem ez történik, a vidékiek 60-90 kilométerre a lakhelyüktől egy multinál tudnak elhelyezkedni.

Kifogásolta, hogy a külföldi ipari érdekeltségek “dúskálnak” a támogatásokban, de egy magyar mezőgazdasági vállalkozás, amely magas élőmunkaigényű, nem részesül ugyanabból a támogatásból.

Miért van ez egy agrárországban? – tette fel a kérdést, és azt kérte, a magas élőmunkaigényű ágazatokban járjanak ugyanazok a támogatások, mint az ipari vállalkozásoknak.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára megjegyezte, az agrárpolitika részletes uniós szabályozás alatt áll, ami meghatározza az agrártámogatások formáját. Ezért munkaerőtámogatás a mezőgazdaságban nincs, van viszont jövedelempótló támogatás területi vagy állatlétszám alapon.

Sorolta azokat a támogatásokat, amelyeket az agráriumban tevékenykedők igénybe vehetnek: a többi közt azt mondta, hogy a baromfi- és sertéstartók támogatásai megtöbbszöröződtek.

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel ösztönzi a munkaerőigényes ágazatokat, hozzájárulva a vidéki élet segítéséhez és az élelmiszerbiztonság növeléséhez is.

A képviselő nem fogadta el a választ.

Momentum: Mi lesz az orosházi traumatológiai osztály sorsa?

Az orosházi kórház traumatológiai osztályának sorsáról tudakozódott a belügyminisztertől Sebők Éva (Momentum), mondván, a helyiek úgy tudják, nem fejlesztés, hanem szakemberhiány miatt állt le a többnapos sebészeti ellátás az intézményben.

Az ellenzéki képviselő azt kérdezte: meddig érvényes az intézkedés, illetve kell-e osztály bezárásával számolni Békés megye valamelyik más kórházában is.

Rétvári Bence, a szaktárca parlamenti államtitkára felidézte: az utóbbi években az orosházi kórház 3,5 milliárd forintnyi fejlesztést kapott. Arról beszélt: míg a kormány épít, az ellenzék programja bezárásokról szól, hiszen ha hatalomra kerültek volna, bevezették volna a fizetős egészségügyet, amelybe csak vizitdíj ellenében lehetne bejutni.

Hozzátette: működik az orosházi sürgősségi baleseti osztály, azt pedig a mentőszolgálat dönti majd el, hogy Békéscsabára vagy Gyulára szállítják azt, aki többnapos ellátásra szorul. Jelezte: az intézményben az egynapos traumatológiai ellátás bővítését és a szakrendelő fejlesztését tervezik.

A képviselő nem fogadta el a választ.

MSZP: hányan veszítik el ellátásukat a veszélyhelyzet lejártával?

Komjáthi Imre (MSZP) is a belügyminisztert kérdezte; interpellációjában arra várt választ, hány ember veszíti el a következő hetekben, hónapokban az ellátását, kedvezményeit a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet június 1-i lejártával, és ezek az emberek milyen segítséget kap ez a csoport a kormánytól. Hangsúlyozta: a kilakoltatási moratórium vége mintegy háromezer család lakhatását veszélyezteti, köztük gyermekesekét is, több százezer embert érint az ingyenes utazás eltörlése, ehhez jön a kétszámjegyű inflációs ráta és a gyenge forint, ami összességében újabb százezrek lecsúszását, elszegényesedését okozza.

Válaszában Rétvári Bence azt hangoztatta, miközben az elmúlt 12 évben érezhető mértékben sikerült csökkenteni a szegénységnek kitettek arányát. Ezzel azt állította szembe, hogy az ellenzék 3240 milliárd forinttal növelné a közterheket, benne a magyar cégek terheit, “minden tartalékot többszörösen elköltenének”, csatlakoznának az Oroszország elleni olajembargóhoz, ami további terheket róna a családokra.

Megemlítette, a határozott idejű ellátást kapók jogosultságát a veszélyhelyzet tartamával hosszabbították meg, hogy elvégeztethessék a szükséges felülvizsgálatokat, így senki nem esik ki a rendszerből a veszélyhelyzet megszűnésével.

Az interpelláló képviselő nem fogadta el a választ.