Fürjes Balázs: Amíg ez a kormány hivatalban van, nem lesz dugódíj

Kanász-Nagy Máté (LMP) a dugódíj minél előbbi bevezetését sürgette Budapesten kedden napirend előtt az Országgyűlésben. Véleménye szerint a közlekedési dugót, a túlzott autóhasználatot vissza kell szorítani az életminőség javítása érdekében. Szerinte a dugódíj nem egy sarc, hanem forgalomszabályozási eszköz. Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: amíg ez a kormány hivatalban van, nem lesz dugódíj. A kormány nem akarja nevelni az embereket, nem akarja megmondani, hogyan éljék az életüket, mivel közlekedjenek.

Több érvet is megfogalmazott a dugódíj mellett: szerinte ahol bevezették, csökkent az autós forgalom, élhetőbbé, zöldebbé váltak a városok, emellett a belvárosban élőknek is joguk van a csendes, nyugodt környezethez. Hozzátette: Magyarországon évente 10–15 ezer ember hal meg környezetszennyezés miatt, a dugó pedig környezetszennyező.

Szólt arról is, hogy jelenleg az autós közlekedés költségét csak részben fizetik az autósok, érvényesíteni kell a fizessenek a szennyezők elvet.

Közölte: a dugódíjjal plusz forrás jutna a közösségi közlekedésre. Jelezte, hogy a dugódíjat nem a baloldal, hanem a zöldek, az LMP szeretné bevezetni.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára kijelentette: amíg ez a kormány hivatalban van, nem lesz dugódíj. Indoklásként elmondta:

a kormány nem akarja nevelni az embereket, nem akarja megmondani, hogyan éljék az életüket, mivel közlekedjenek. Szerinte Karácsony Gergely főpolgármester mellett most már az LMP is a dugódíj mellett van.

Értékelése szerint a probléma valós, de a dugódíj mint megoldás nem jó, mert nem helyes azoknak a külső kerületekben, vagy az agglomerációban élőknek a megsarcolása, akik például munkába járáshoz használják az autót. Autóval közlekedni nem deviancia – közölte.

Elmondta: a budapesti közlekedés romokban hever, a káosz mindennapos, mert nem hangolják össze a fővárosi önkormányzat által megvalósított fejlesztéseket, amelyek késnek is, holott a kormány jelentős pénzt ad rájuk. Ha Tarlós István maradt volna a főpolgármester, már rég készen lennének a budapesti fejlesztések – hangoztatta.

Hiányolta a 3-as metró klimatizálását. Úgy összegzett, a főpolgármester nem teszi, amit ígért, de teszi, amiről egy szót sem szólt: megbénítja a város közlekedését biciklisávokkal és lezárja az autóval közlekedőktől szinte a teljes rakpartot.

Párbeszéd: A jövő évi költségvetésből hiányzik a zöld szemlélet

Szabó Rebeka (Párbeszéd) szerint a 2023-as költségvetésből hiányzik a zöld szemlélet, ezért a Párbeszéd 306 milliárd forint értékben adott be környezetvédelmi témájú módosító javaslatokat. Szorgalmazta az állami feladatokat átvállaló zöld civil szervezetek nagyobb támogatását és egy nyolcmilliárd forintos országos állatvédelmi alap létrehozását, amiből például fel lehetne újítani az ebrendészeti telepeket.

Azt mondta, bajban vannak az ország nagy tavai, rekonstrukciós keret kellene számukra. Példaként a Fertő tavat, továbbá a Velencei-tavat említette, ahol rekordalacsony a vízszint, és tenni kellene azért, hogy ne száradjon ki. Bírálta, hogy a 8,3 milliárd forint állami pénz jut arra a balatonaligai beruházásra, amely „legyalulná”a magaspartot.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) parlamenti államtitkára a kormány elkötelezettségét hangsúlyozta a klímavédelem iránt és a kormány klímavédelmi akciótervét ismertette.

Elmondta azt, hogy a TIM a jövő évi költségvetéséből többletforrást biztosít az energia- és klímapolitikai modernizációs rendszerhez kapcsolódó zöldgazdasági feladatokra, a fenntarthatósági feladatokra és a közműszolgáltatásokra is. Jelezte: az uniós helyreállítási alap vissza nem térítendő részének 30 százalékát energetikai projektekre fordítanák.

Mi Hazánk: a költségvetési maradványokból finanszírozzák a pedagógusbéremelést

Szabadi István (Mi Hazánk) azt javasolta, hogy a költségvetési maradványokat fordítsák a pedagógusbéremelésre. Elmondta, ezeket a pénzeket a pénzügyminiszter, vagy a kormány “egy tollvonással” át tudja csoportosítani.

Hozzátette: ez az összeg a múlt évi államkincstári beszámoló szerint több mint 700 milliárd forint volt, így akár 10 százalékkal nagyobb mértékben is lehetne emelni a pedagógusok fizetését. Elmondta, hogy ebből a maradványból az elmúlt időszakban 9,7 milliárd forintot fordítottak a 4-es metró kiegészítő finanszírozására, ügyvédi díjakra, projektmenedzsmentre. Ne várjunk az uniós pénzre, ezekből a pénzmaradványokból csoportosítsanak át forrásokat a pedagógusoknak, vagy az ápolók béremelésére – mondta.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a maradványelszámolásnak szigorú szabályai vannak, a maradványt ugyanis a megtakarítási alap előirányzatába kell befizetni. Ennek a felhasználásáról kormányhatározattal rendelkeznek, a fejezet vezetőjének indokolnia kell, hogy a szabad maradványt milyen célra akarja felhasználni – magyarázta, hozzátéve, hogy tavaly 746 milliárd forint volt a maradvány.

Közölte, a maradványforrásokra folyamatos béremelést tervezni súlyos szakmai, politikai hiba lenne, mert béremelést csak olyan forrásokra szabad tervezni, amelyeket a költségvetésben biztosan be tudnak szedni.

MSZP: több kenyeret és kevesebb cirkuszt

Komjáthi Imre (MSZP) azt javasolta a kormánynak, hogy a jelenlegi gazdasági válsággal és a létbizonytalansággal terhelt helyzetben fontolja meg, hogy szerényebb tűzijátékot tart augusztus 20-án. Jelezte: a sajtóhírek szerint ugyanis a tavalyinál is “gigantikusabb” tűzijátékot tervez a kormány, ami akár több mint egy milliárd forintba is kerülhet, míg a különböző ünnepi programokra ezen felül még 6,5 milliárd forintot szánnak.

Felhívta a figyelmet arra: 2019-ben csak 212 milliót költöttek a tűzijátékra, és most is csak ennyit kellene, a megspórolt pénzt pedig az emberek megsegítésére kellene fordítani. “Több kenyeret, kevesebb cirkuszt!” – fogalmazott.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált: a kormány célja, hogy a nemzeti ünnepek alkalmával – akár nehezebb, akár “napfényesebb” időszakról van szó – méltóan megünnepeljék Magyarország nagyjait.

Hangsúlyozta: a tűzijáték nagyon fontos eleme az augusztus 20-i ünnepségeknek, komoly hagyományai vannak és rendkívül népszerű is. Jelezte: ha szeretnék méltó színvonalon megtartani a tűzijátékot, akkor annak költségei vannak, de ez a turizmus és az országmárka erősítéséhez is hozzájárul.

Arra hívta fel a figyelmet: a kormány 2010 óta egyre nagyobb erőforrásokat juttat a kiemelt területekre – így a védelemre, az oktatásra, az egészségügyre és a kultúrára is – és a több száz milliárd forintot kitevő többletekhez képest a tűzijáték költsége kicsi.

Momentum: azonnali érdemi béremelést a rendvédelmi dolgozóknak!

Gelencsér Ferenc (Momentum) azonnali, érdemi béremelést szorgalmazott a rendvédelmi dolgozóknak. Jelezte: már 299 rendőr szerelt le az elmúlt hetekben. Pozitív fejleménynek nevezte a közelmúltban kiutalt féléves fegyverpénzt és az év eleji 10 százalékos béremelést, de szerinte ez mára el is inflálódott.

Jelezte: egy magyar rendőr rosszabbul keres, mint szlovák, román vagy horvát kollégái. Szerinte szégyenletesen méltatlanul bánnak ma Magyarországon a rendőrökkel, holott a rendőröket meg kellene becsülni, mert nélkülük nincsen rend.

Rétvári Bence, a belügyi tárca államtitkára úgy reagált:

vajon a Momentum frakcióvezetője akkor is rendőrök megbecsülésére gondolt, amikor füstgránáttal dobálta meg őket?

Hangsúlyozta: a kormány szerint valóban megbecsülés és a tisztelet illet minden rendőrt, ezért a kabinet 2010 óta béremelésekkel igyekszik biztosítani a rendőrök számára a perspektivikus életpályát. Jelezte: míg 2010-ben a magyarok óta 64 százaléka érezte magát biztonságban ez mára közel 85 százalékra nőtt, ami a rendőrök eredményes munkájának is köszönhető.

Hozzátette: a rendőröknek a déli határ védelmében is kiemelt szerepük van.

Jobbik: emelni kell a rendvédelmi illetményalapot!

Sas Zoltán (Jobbik) a rendvédelemi illetményalap emelését javasolta és arra figyelmeztetett, hogy ennek elmaradása súlyos problémákat okozhat. Ez egy nehéz hivatás, ami rengeteg lemondással jár, nem várható el, hogy a rendőrök lemondjanak a lakhatási igényeikről vagy a családalapításról, ehelyett a szolgálati jogviszonyukról fognak lemondani – mondta.

Szerinte soha nem látott mértékben szerelnek le a rendőrök, ami veszélyeztetheti a feladatellátást és ezzel az állam működését is.

Külön egység létrehozását javasolta a határvédelemre.

Rétvári Bence államtitkár, megjegyezte: a Jobbik úgy tűnik, hogy megpróbál visszatalálni a 2010-es rendpárti irányvonalához, azonban ma már a párt “Gyurcsány Ferenc egyik, fasiszta tagozata a baloldalon belül, ahogyan a többi párt is egy-egy tagozattá vált”.

Megjegyezte: annak a pártnak, amely saját rendezvényét nem tudja biztosítani a rendet és ahol a párt elnöke saját alelnökét “jelentgeti fel” a közpénzek kezelése miatt, kicsit nehéz kifelé azt mutatnia, hogy nála a rend alapvető érték.

Emlékeztetett: a kormány 2010 óta duplájára emelte a rendvédelemre fordítható forrásokat, így ezek ma már elérik az 1000 milliárd forintot. Kitért arra is: az ellenzék valóban nagy összeomlást vizionált a veszélyhelyzet végén lejáró felmondási moratórium megszűnésével, azonban a fluktuáció csak egy százalék körüli.

DK: a kormány foglalkozzon az emberek valódi problémáival.

Arató Gergely (DK) arra hívta fel a figyelmet, hogy az embereket leginkább az áremelkedések foglalkoztatják, míg a kormányoldalt a vármegye és a főispán érdekli.

Miért van az, hogy a forint gyengül leginkább a régiós valuták közül? – tette fel a kérdést. Kijelentette: “kamu, hogy kizárólag a háború miatt van infláció”, szerinte a kormány miatt van infláció.

Azt mondta: itt az ideje, hogy “leszálljanak a földre” és elkezdjenek az emberek valódi problémáival foglalkozni.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint, ha a kormány nem tartaná a kapcsolatot a választókkal, nem ért volna el győzelmet a választáson.

Kijelentette: az ellenzék olyan ország képét festi le, ahol a pusztulás uralkodik. Valóban nehéz időszakot élünk – ismerte el, hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar gazdaság stabil lábakon áll.

A munkanélküliség a hatodik legalacsonyabb az unióban, a bruttó átlagkeresetek 15 százalékkal emelkedtek egy év alatt. A minimálbér az elmúlt tizenkét évben mintegy háromszorosára nőtt – sorolta. Azt javasolta a képviselőnek: nézze meg, milyen infláció uralkodik Európában, és ne tagadja le, hogy az érték annál nagyobb, minél közelebb van egy ország a háborús zónához.

Az ország és Európa védelméről valamint az orosz-ukrán háborúról is szó volt a napirend előtti felszólalások között, az Országgyűlés keddi ülésén.

KDNP: az európai civilizáció jól látható gondokkal küzd

Simicskó István (KDNP) a háborúkról, a terrorizmusról és a migrációról szólva közölte: az Európai Uniónak azokra megfelelő válaszokat kell találnia, védelmi mechanizmusokat kell kiépítenie. Magyarország példát mutatott, hogyan védhető meg a külső határ – emlékeztetett.

Az európai civilizáció jól látható gondokkal küzd – folytatta, hozzátéve: az unió fő baját a spiritualitás hiányában látja. Abban, hogy az unió vezetői elvesztették keresztény hitüket és az önfeladás útját járják.

Rámutatott: a migráció ismét erősödő tendenciát mutat, az orosz-ukrán háború gazdasági következményei már a világ jelentős részén érezhetők, Afrikában éhínség alakulhat ki.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára azt felelte: folyamatosan nő az országba érkező migránsok, valamint az elfogott embercsempészek száma. Míg 2020-ban 46 ezer illegális migráns próbált átlépni a déli határon, tavaly már 122 ezer. Idén pedig időarányosan még tovább emelkedett a számuk.

Úgy összegzett: minden számban bő két és félszeres emelkedés várható évről évre.

Szólt a kerítésrongálásról is, és arról, hogy számos alkalommal támadtak rendőrökre a migránsok és az embercsempészek, akik egyre agresszívebben lépnek fel.

Az egyre növekvő feladatok miatt ezért egyre nagyobb létszámmal kell számolni, hiszen a rendőröknek a keleti határnál is helyt kell állniuk. Ezért jön létre egy önálló, a határ védelmére szolgáló erő a rendőrség keretein belül.

Az idő sürget, hiszen a legszegényebb országokat is sújtja az élelmiszerárrobbanás és -hiány. Ezért az egységnek már őszre fel kell állnia – hangsúlyozta.

Fidesz: mi a béke pártján állunk

Kósa Lajos (Fidesz) a kedden kezdődő madridi, soron kívüli NATO-csúcs kapcsán elmondta: a Fidesz a béke pártján áll az orosz-ukrán konfliktus kapcsán, a háború bármilyen támogatása szerintük csak az áldozatok számának növekedését eredményezi, de nem segít annak befejezésében.

Aki fegyvert, katonát, logisztikát, információt nyújt – ahogy azt az ellenzék is javasolja -, a háború pártján áll és közelebb viszi országát a háborúhoz – jelentette ki. Leszögezte: a kormányoldal azonnali tűzszünetet, bérketárgyalásokat és békét szeretne.

Felelevenítette, amikor a mai ellenzék kormányon leszerelte a hadsereget, jelentősen gyengítve az ország védelmi képességeit. Az ország azonban jövőre eléri, hogy a GDP 2 százalékát költi védelmi kiadásokra.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is azt hangsúlyozta, hogy a szomszédos háború folyamatos veszélyt jelent Magyarországra, az emberek pedig szerinte védelmet várnak a kormánytól ezen veszélyek ellen.

A háborús kihívásokra a kabinet olyan választ fog adni, ami az elért eredmények megvédését célozza. A válasz pedig a béke – hangsúlyozta, hozzátéve: az ország szolidáris az ukrán emberekkel.

Egész Európát újabb szankciós ötletek sújtják, de nem szankciókra, hanem békére van szükség – mondta. A béke okán mondott igent Magyarország arra, hogy Ukrajna tagjelölti státuszt kapjon az uniótól.

A biztonság egyik sarokkövének nevezte a NATO-tagságot, az erős NATO-nak azonban a nemzeti önerő az egyik feltétele.

Egyetértett abban, hogy a szocialista kormányok elkótyavetyélték a védelmi eszközöket.

Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásainak kivédésében a pártoknak és a frakcióknak is részt kell venniük – mondta a Fidesz frakcióvezetője kedden az Országgyűlésben az országgyűlési törvény és a házszabály módosításának vitájában.

Kocsis Máté: az elért eredmények megvédéséhez a pártoknak és a frakcióknak is hozzá kell járulniuk

Az ország elért eredményeinek megvédésében részt kell vennie mindenkinek, aki csak tud, így a pártoknak és a frakcióknak is – indokolta az országgyűlési törvény, valamint a házszabály módosítását az egyik előterjesztő, a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté elmondta, a szomszédos államban háború zajlik, amelynek hatására háborús infláció és energiaválság alakult ki, ezektől a magyar embereket meg kell védeni.

A politikus elmondta, ha nem lenne háború, akkor is kialakulna egy méltánytalan helyzet, mert a jelenlegi szabályok szerint a bal- és a jobboldal is 3-3 milliárd forinttal többe kerülne.

Hozzátette: a mostani törvényjavaslat 3 milliárd forintot vonna el a baloldali pártoktól és 2 milliárd forintot a jobboldali pártoktól.

Az elvonás mértékét azzal indokolta, hogy a frakciók támogatásának a választói akaraton kell nyugodnia. “A matek az matek, a baloldali pártok négy év alatt elveszítettek 800 ezer szavazót” – fogalmazott, úgy folytatva, ezért nem elfogadható, hogy aki ennyi szavazót veszít, többe kerüljön.

Kocsis Máté azt mondta, eddig is az volt, hogy egy ellenzéki képviselő 1,6-szor többe került, mint egy kormánypárti képviselő a frakciótámogatásokat nézve. A törvényjavaslat elfogadása után is több adóforint fog az ellenzéki képviselőkhöz kerülni fejenként, de az arány csökken – magyarázta.

A kormánypárti képviselő szólt arról is, hogy “picit joggal való visszaélés illata van”, hogy a Gyurcsány-lista hat frakciót alakított a parlamentben, bár azt a kampányban is elmondták, hogy így lesz. Kitért arra, hogy jelenlegi tudásuk szerint a hat baloldali pártból négy be sem jutna a parlamentben és csak a DK, valamint a Momentum tudna frakciót alakítani. Ehhez képest még kétszer annyi párt akar részesülni a parlamenti mandátumszerzésből származó előnyökből – jegyezte meg.

Kocsis Máté ismertetése szerint a működési kerete valamennyi parlamenti frakciónak csökken és a támogatások számítási módja jobban tükrözi a választáson való részvétel formáját. Kifejtette: a frakciónak ezentúl nem járna külön támogatás, csak a közös lista kapna támogatását, mert a választóknak nem volt módjuk pártokra szavazni, sem a Fidesz-KDNP, sem a baloldali pártok esetében.

Szerinte így a választók akarata is jobban érvényesül, mivel az a közös lista mandátumszerzésére és nem egyes frakció létrejöttére irányult.

Kocsis Máté elmondta, változik a képviselőcsoportok alkalmazotti létszámkeretére vonatkozó szabály is: a jövőben a közös listán bejutott pártok esetében az együttesen megszerzett mandátumok száma alapján kell a listát a megfelelő sávba sorolni, az aszerint járó alkalmazotti szám mandátumarányosan oszlik meg a frakciók között.

Közölte, ellenzéki javaslatra került bele a törvénycsomagba, hogy a képviselőcsoportok a működési keretük egy részéről lemondhatnak a saját pártjuk javára. Emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány idején ideiglenesen már bevezették ezt a szabályt.

Kitért arra is, hogy megteremtik az átjárás lehetőségét azon pártok frakciói között, amelyek közös listán indultak.

A másik előterjesztő, Hargitai János (KDNP) azt mondta, céljuk tovább erősíteni az uniós integrációt a vagyonnyilatkozattételi szabályok egységesítésével. Az új nyilatkozatban a képviselőknek a jövedelmükről és az érdekeltségeikről kell számot adniuk, míg a vagyonról nem – közölte, megjegyezve: a hozzátartozóknak nem kell nyilatkozatot tenni.

A változó szabályok között említette az ajándék elfogadását, a jövőben a képviselő megbízatásával összefüggésben tartózkodik ajándék elfogadásától, az udvariassági ajándékok bizonyos értékhatárig elfogadhatók.

Hozzátette: eddig az összeférhetetlenség alá eső tevékenységet be kellett jelenteni, de nem volt nyilvános, ezt követően a vagyonnyilatkozatban kell beszámolni erről.

Hargitai János azt mondta, a vagyonnyilatkozat hasonlóan egyszerű lesz, mint az európai parlamenti (EP-) képviselőké, tájékoztatást kell abban adni arról, milyen jövedelme van a képviselőnek, milyen gazdasági érdekeltségei vannak. Arról is nyilatkozni kell, képviselőnek megválasztása előtt három évvel milyen érdekeltségei voltak – mondta.

Szólt arról is, hogy a magyar törvények sokkal szigorúbb szabályokat határoznak meg a képviselőknek az összeférhetetlenség esetére, mint az EP-szabályok.

Elmondta, a képviselő eskütétele után nyilatkozik vagyonáról, utána folyamatosan karban kell tartania azt. Hozzátette: az új rendszer szerint a képviselőknek augusztus 5-ig kell nyilatkozniuk.

Államtitkár: a kormány egyetért a javaslat céljaival Répássy Róbert államtitkár elmondta: a kormány nem szokott állást foglalni, amikor az Országgyűlés saját magára vonatkozó törvényjavaslatot tárgyal. Ugyanakkor jelezte, hogy a kabinet a törvényjavaslat céljaival egyetért, ezért arra bíztatja a képviselőket, hogy szavazzák meg.

Fidesz: A súlyos aránytalanság van a jelenlegi frakciófinanszírozásban

Zsigó Róbert, a Fidesz vezérszónoka kiemelte: új helyzet elé állítja Magyarországot az ukrajnai háború és a háború okozta infláció, amelynek mérséklését nagyban megnehezíti az EU hibás szankciós politikája. Hangsúlyozta: ezért a működési költségeket csökkenteni kell, miközben a magyar családokat, a nyugdíjasokat és a munkahelyeket, valamint a rezsicsökkentést meg kell védeni. Szerinte új helyzetként értékelhető az is, hogy a baloldal az országgyűlési képviselőcsoportok alakításánál elsődlegesen saját anyagi szempontjait veszi figyelembe.

Úgy értékelt: a frakciófinanszírozás jelenlegi rendszerében súlyos aránytalanságok tapasztalhatók, mert miközben a baloldal az áprilisi választáson 800 ezer szavazót veszített, a trükközésüknek következtében 3 milliárd forinttal többe kerülnének az adófizetőknek. „Ezt békeidőben sem kellene megengednünk vagy hagynunk, de így, háborús időszakban ez megengedhetetlen” –jelentette ki.

Megjegyezte: Gyurcsány Ferenc a jelek szerint már a baloldal közös listán történő indulásakor tudta, hogy nem csupán szavazatmaximálásra irányuló taktikáról van szó, hanem az együttműködés pénzügyi szempontból is jól megtérülő befektetés lesz.

Közölte azt is: a javaslat az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozati rendszert emeli át a magyar gyakorlatba, így az országgyűlési és az EP-képviselőkre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd.

A javaslat része az is, hogy az országgyűlési képviselői csoportok a működési feltételeiket biztosító kereteiket átadhassák a pártjuk részére. Emellett a közös listán induló képviselőcsoportok közötti átjárás lehetőségének megteremtése is szerepel a módosítások között.

DK: A kormányoldalt zavarja az ellenzék parlamenti jelenléte

Arató Gergely, a DK vezérszónoka úgy vélte: bár a javaslatot egyeztetés nélkül nyújtották be, de bizonyos értelemben ez mégis az ellenzéki munka elismerése, mert azt mutatja, hogy az ellenzék parlamenti jelenléte, munkája zavarja a kormányoldalt. Szerinte a kormánypártok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy még nehezebbé tegyék az ellenzéki parlamenti munkát, hogy még inkább akadályozzák azt, hogy az ellenzék a rá szavazó választók véleményét képviselje a parlamentben.

Úgy értékelt: a javaslattal a Fidesz-KDNP már a látszatát is feladja annak, hogy Magyarországon léteznek független intézmények. Azzal indokolt: 30 év alatt kialakult gyakorlat volt az, hogy például a Médiatanácsba, a Közszolgálati Közalapítvány kuratóriumába, az Állami Számvevőszékbe vagy az Alkotmánybíróságba az összes frakció képviselőiből álló eseti bizottság tett javaslatot, most azonban tiszteletreméltóan őszinte gesztussal véget vetnek ennek a típusú egyeztetési kényszernek és a kormánypárti többséggel működő bizottságok elé viszik az ilyen ügyeket. Ez a javaslat nyílt beismerése annak, hogy ezek az intézmények nem függetlenek, hanem a kormányoldal politikai függvényei – mondta.

Annak a véleményének adott hangot: a vagyonnyilatkozati rendszert a javaslat megszünteti, és hiába hivatkozik az Európai Parlamentre, mert ott nincs vagyonnyilatkozati rendszer, hanem pénzügyi érdekeltségi nyilatkozatot tesznek a képviselők. Úgy értékelt: ezzel az utolsó gyenge féket is ki akarja venni a kormányoldal a saját vagyonosodása elől.

A frakciótámogatás megváltoztatásával kapcsolatban azt hangsúlyozta: az előző szabályozást is a Fidesz hozta az ellenzék megkérdezése nélkül, így ezek után finoman szólva pofátlanság azt állítani, hogy az ellenzék él vissza a joggal.

Kijelentette: az ellenzéket nem fogják tudni ezekkel az eszközökkel megfélemlíteni, továbbra is ki fognak állni a választóik jogaiért, és azért, amit helyesnek gondolnak.

KDNP: Az ellenzékiek után majdnem kétszer annyi támogatás járna

Vejkey Imre (KDNP) azt kérdezte Arató Gergelytől (DK), jogszerűnek tartja-e hogy azért, mert az ellenzékiek közös listán indultak, ám önálló frakciókat alakítottak, majdnem kétszer akkora támogatást kapnak, mint a kormányoldaliak. A joggal való visszaélésnek nevezte ezt, ezért indokoltnak ítélte ennek megváltoztatását.

Bár a baloldal 800 ezer szavazót veszített a négy évvel korábbihoz képest, mégis 3 milliárd forinttal több támogatásban részesülnének – emlékeztetett. Ha nem módosítanának a szabályokon, a parlament működése 6 milliárd forinttal kerülne többe – mondta.

A javaslat a nemzetgazdasági stabilitás fenntartását célozza – mondta. Azt is tartalmazza, hogy a közjogi méltóságokat téma szerint illetékes állandó parlamenti bizottság jelölje.

A házszabályi rendelkezésekről szólva közölte: bevezeti azeurópai parlament vagyonnyilatkozati rendszerét, amely megegyezik a német szabályokkal is. Felidézte, hogy a sokat bírált magyar vagyonnyilatkozati rendszeren érdemes változtatni. Szerinte, ha szóról szóra átveszik az EP-szabályokat, kivédhetik a támadásokat.

Hollik István a vezérszónoki felszólalást úgy folytatta: a kormánypártok számára fontos alapelv, hogy a demokrácia intézményrendszerét nem lehet függetleníteni a körülöttünk lévő gazdasági és biztonsági helyzettől.

A háborús infláció idején is ennek érvényesítését folytatják – mondta, és a javaslat lényegének nevezte a források átcsoportosítását. Felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi szabályozás alapján majdnem kétszer annyiba kerül egy baloldali képviselő, mint egy jobboldali, de a változtatás után is többe kerülnek majd az ellenzékiek.

Közölte azt is: a működési költségeken minden párt veszít.

Jobbik: Álságos és cinikus a kormány érvelése

Brenner Koloman (Jobbik) azt mondta: a kiegyensúlyozott polgári demokrácia szabályait sérti a változtatás. Szerinte az egypárti túlhatalmat építő Fidesz folyamatosan próbálja visszaszorítani az ellenzék politikai tevékenységének támogatását.

Álságosnak és cinikusnak nevezte a kormányoldal érvelését: 3 milliárd forintról beszélnek, miközben a miniszterelnök az államtitkárok és kormánytagok fizetésének emelése 4 milliárd forintjába kerül az adófizetőknek.

Azt mondta, pártja elvi alapon sem támogatja, hogy a választás után változtassák meg a szabályokat.

Szerinte Orbán Viktor miniszterelnök vagyonnyilatkozatában eddig sem a valóság szerepelt és ezután sem az fog, vagyis nem a szabályozás a lényeg. A Jobbik azonban ezután is a valóságot fogja közölni – hangsúlyozta.

Kijelentette: egy “Lex Hadházyt” akar alkotni a kormányoldal, büntetve azokat, akik nem teszik le az esküt az Országgyűlés alakuló ülésén. A szabályozás azonban nem tesz különbséget aközött, hogy valaki szándékosan bojkottálja a ceremóniát, vagy később, például lemondással kerül képviselőként a Házba. Szerinte fontos lenne a kettő között különbséget tenni, pontosan kellene szabályozni az utóbbi esetet.

Abszurdnak nevezte, hogy ha egy alelnök az Országgyűlést képviselve ajándékot kap, azt le kell adnia a házelnöknek, aki dönt arról, visszaadja-e azt.

Az időkeretes viták időkeretének megkétszerezését megszüntető javaslattal kapcsolatban feltette a kérdést: vajon nem az követi-e ezt a szabályozást, hogy minden vitát időkeretessé tesznek?

Momentum: Újabb lépést tesznek hátra

Hajnal Miklós, a Momentum vezérszónoka szerint a javaslattal bemutatják, hogy a parlamenti működés egyoldalúan, a kormánypártok kénye-kedve szerint változhat.

Látszik, hogy a kellemetlen személyeket igyekeznek kizárni a parlamenti munkából – mondta és példaként hozta Hadházy Ákost.

Javasolta, hogy inkább a válságkezeléssel, vagy az EU-s pénzek lehívásával, hozzáférhetőséggel foglalkozzanak és engedjék Hadházy Ákost esküt tenni.

Egy jachtozó, helikopterező és magánrepülőző kormány képviselőitől nevetséges, amit az ajándékozással összefüggésben terveznek módosítani – jegyezte meg.

Sunyi továbbá az a húzás, amit a vagyonnyilatkozatokkal tesznek, hozzátéve: európai köntösbe bújtatva egy jóval gyengébb vagyonnyilatkozati rendszert vezetnének be.

Lehet turkálni egymás zsebében, de egy valakiében ezt nem teszik, az oligarchákéban – fogalmazott, és felvetette, támogassák a javaslatukat és vezessenek be oligarchaadót.

Hajnal Miklós szerint a kormánypártok nem játszanak nyílt lapokkal, nyelvtani kiskapukat szerepeltetnek a javaslatban, s nem arról vitáznak ma, amit végül elfogadnak.

Beszélt parlamenti a sajtónyilvánosság, a bizottsági munka korlátozásáról, értékelése szerint a parlamenti demokráciának csak a látszatát tartják fenn. Ezzel a javaslattal egy újabb lépést tesznek hátra, nem előre – összegzett.

Mi Hazánk: Elfogadhatatlan a javaslat

Novák Előd, a Mi Hazánk vezérszónoka azt mondta: elfogadhatatlan a javaslat.

A politikus szerint a leginkább vállalhatatlan pont a hozzátartozók vagyonnyilatkozati kötelezettségének megszüntetése. Sokszor ugyanis kiskorú gyermekek részére vásároltak vagyonelemeket – jegyezte meg. Kiemelte: nyilvánosságra kellene hozni az eddig titkosított vagyonnyilatkozatokat és nem megszüntetni ezt az elemet.

Szóvá tette, hogy a képviselőknek nem kell pontos összeget feltüntetniük a jövőben, csak vagyonsávot, nem kell nyilatkozniuk a nagyértékű ingatlanokról és ingóságokról sem, ahogy a megtakarításokról, hitelekről, tartozásokról sem. Az ellenzéki képviselő rendszeres vagyonosodási vizsgálatot szorgalmazott, és azt mondta: ügyes húzás politikailag, hogy az uniós szabályozásra hivatkoznak, de ez semmiképpen nem tisztességes.

Nem az uniós szabályokhoz kellene igazodni, sokkal inkább az unió utáni életre kellene felkészülni – fűzte hozzá.

Azt ugyanakkor támogatják, hogy kevesebb pénz jusson a jelenlegi helyzetben a frakcióknak – jelezte, aláhúzva, fontos, hogy a politikusok tegyenek önmérsékletről tanúbizonyságot.

Felvetette ismét a mentelmi jog eltörlését, ez a politikus bűnözés visszaszorítását célozná – vélekedett.

Párbeszéd: A kormánypártok saját érdekeik mentén írják át a parlamenti szabályokat

Jámbor András, a Párbeszéd vezérszónoka azt mondta, a népakarat és a magyar parlament hagyományai helyett a kormánypártok érdekei határozzák meg, hogyan működik a parlamenti munka. Hadházy Ákos esetét hozta fel szintén, aki mint mondta, nem tudja a helyi emberek problémáit intézni, és módosító javaslatokat benyújtani. Ezt a helyzetet fel tudták volna oldani, ha adnak lehetőséget arra, hogy esküt tegyen. Ez az eset arra példa, hogyan lehet bármely képviselő jogait csökkenteni, illetve elvenni – közölte.

Kitért arra, hogy nem érti, a vagyonnyilatkozati rendszert miért kell gyengíteni, ha nincsen rejtegetni valójuk a kormánypártok. Szerinte egy nagyon rossz vagyonnyilatkozati szabályozási rendszert vennének át, s ez a javaslat nem szól másról, mint arról, hogy a saját érdekükben átírják a parlament szabályait.

Megjegyezte: a parlament frakciók pénzének csökkentése mellett volt egy olyan javaslatuk, hogy a képviselők, a miniszterek és a miniszterelnök fizetését csökkentsék 20 százalékkal, ez nagyobb megtakarítást jelentene, mint a mostani javaslat.