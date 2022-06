Menczer Tamás: Az ellenzék a rezsicsökkentést és az ország biztonságos energiaellátását támadja

Kövér László házelnök napirend előtt az országos polgárőrnapról emlékezett meg.

LMP: mi a helyzet a Paks II. beruházással?

Keresztes László Lóránt (LMP) a Paks II. projekt miatt vonta felelősségre a kormányt. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány sem az atomenergia felhasználásával, sem a paksi bővítéssel kapcsolatban nem ad tisztességes tájékoztatást a magyar embereknek, illetve fals információkat tesz közzé. Ideje lenne befejezni a titkolózást és a mellébeszélést – hangsúlyozta.

Választ várt arra, hogy jelenleg mi a valós helyzet „a gigantikus orosz Paks II. beruházással”, amelyet egy aktív törésvonal fölé terveztek, s hogy mi lesz az első blokk üzemidő-hosszabbításával.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára közölte: a kormány célja továbbra is az, hogy 2029-30-ra kereskedelmi üzemben legyenek az új blokkok. Hozzátette: legutóbb a résfalazási és a talajszilárdításra vonatkozó engedélyeket adták meg a hivatalos szervek. Az információk átadásával kapcsolatban a külügyi tárca, ahogyan eddig is, a jövőben is minden jogszabályt betart – szögezte le.

Felhívta a figyelmet:

a képviselő felszólalásával valójában a rezsicsökkentést és az ország biztonságos energiaellátását támadja,

hiszen a paksi atomerőmű adja a magyar áramtermelés mintegy felét. Paks nélkül nincs stabil magyar energiaellátás és rezsicsökkentés sem – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az atomenergia nélkül megnégyszereződne az áram ára Magyarországon, így 22 ezerrel nőne egy átlagos család villanyszámlája egy hónapban.

Párbeszéd: Magyarország nem előre megy, hanem hátra

Mellár Tamás (Párbeszéd) azzal vádolta az Orbán-kormányt, hogy 2010-es választási győzelme után a Horthy-korszakra jellemző rendszert épített vissza, amelyben a kormányoldalt választásokon nem lehet legyőzni. Szerinte a visszaépítés újabb eleme a főispáni státusz és a vármegye elnevezés visszahozása is. Magyarország nem előre megy, hanem hátra, szemben a Fidesz választási szlogenjével – jegyezte meg.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Horthy-korszak nem tartozik Magyarország legjobb hagyományaihoz, hiszen több százezer magyar – köztük tucatnyi későbbi Nobel-díjas – hagyta el az országot, mert nem tudtak az antidemokratikus, tekintélyelvű, urambátyám világban élni, ahol mindent átszőtt a korrupció.

Szerinte manapság is sokan hagyják el az országot, főként a tehetséges és szorgalmas emberek, és nemcsak a magasabb bérekért, hanem a kiszámítható életért, a megbecsülésért, a demokratikus viszonyokért. A kiművelt emberfők elvesztése pedig azt is jelenti, hogy a fejlett világhoz való felzárkózásunk esélye egyre kisebb – figyelmeztetett.

Úgy fogalmazott: ha van vármegye, akkor van vármegyeház is, és hogyha van vármegyeház, „akkor arra előbb vagy utóbb, de föl fog szállni a páva”.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában leszögezte:

Magyarország jogállam és demokrácia, ahol példátlan nemzetközi és hazai ellenőrzés mellett valósultak meg a választások.

Az ellenzéknek azt üzente: jogilag legalábbis lehetséges Magyarországon a kormányváltás, ezért ne legyenek kishitűek, ne adják fel erre vonatkozó terveiket legalább hosszú távon.

A krumplileves legyen krumplileves, elvtársak – idézte Kádár Jánost és úgy vélte: a dolgokat érdemes a nevükön nevezni, így a régi történeti intézményeket is a legegyszerűbb a nevükön hívni. „A főispán az legyen főispán, a vármegye pedig legyen a vármegye” – mondta. Szerinte az ellenzék ezeréves magyar történelmet tagad meg, hogyha ennek a megközelítésnek a jogosságát és a helyességét megkérdőjelezi.

Szerinte itt nem a Horthy-korszakról, hanem Szent Istvánról kell beszélni, hiszen a területi közigazgatásnak ez a rendszere 950 évig élt, és 70 év volt, amikor nem létezett.

Mi Hazánk: A gyermek áldás

Dúró Dóra (Mi Hazánk) a romló demográfiai mutatókra hívta a fel a figyelmet. Elmondta: idén januárban 20 százalékkal csökkent a születésszám az előző év azonos időszakához képest és visszaesett a termékenységi ráta is.

Megjegyezte: ez szerinte éppen 9 hónappal azt követően történt, hogy a Covid-oltások tömegessé váltak Magyarországon. Úgy vélte: állami feladat lenne kivizsgálni, hogy ez a „brutális visszaesés” összefüggésben van-e ezzel a tényezővel.

Arra is figyelmeztetett: jelentősen csökken a szülőképes korú nők száma, ma Magyarországon minden szülőképes korú nőnek négy gyereket kellene vállalnia ahhoz, hogy a magyarság lélekszámát 10 millió körül lehessen megtartani.

A politikus államilag támogatott bérlakásépítési programot és nagyobb állami szerepvállalást szorgalmazott a nyári gyermekfelügyelet megoldásában, valamint szülőtámogatási életjáradék bevezetését javasolta, hogy a nyugdíjban kompenzálni lehessen az anyák bérhátrányát.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára közölte:

a magyar családpolitikát 2010-ben teljesen új alapokra helyezte a kormány, a balliberális kormányok családokat büntető politikája helyett.

A 2011-es mélyponthoz képest ma egyharmadával magasabb a termékenységi ráta, de még sok tennivaló van, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen – mondta. Hozzátette: a terhességmegszakítások száma 45 százalékkal csökkent 2010 óta, és ma már öt tervezett gyermekből négy megszületik – sorolta az eredményeket.

Hangsúlyozta: a 2023-as költségvetés a családok költségvetése lesz, 3225 milliárd forint jut majd a családok támogatására.

MSZP: Átláthatatlan a költségvetés

Vajda Zoltán (MSZP) arról beszélt, a jövő évi költségvetési javaslat problémás és átláthatatlan, kockázatokkal terhelt és hurráoptimista. Az infláció és az euróárfolyam, amellyel számoltak benne, nem hihető – vélekedett.

Közölte: módosító javaslatokban kezdeményezik az önkormányzatok szolidaritási adójának csökkentését és a gépjárműadó visszaadását. Az egészségügy, az oktatás és a szociális szféra számára elegendő forrást kell biztosítani, támogatni kellene a tömegközlekedést – sorolta.

Hozzátette: a közlekedési fejlesztésekkel kapcsolatban olyan módosításokat javasol, amelyekre a kormánypártok is tettek korábban ígéretet, így bízik benne, hogy a Fidesz is támogatja majd azokat.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt, hogy a költségvetésnek volt egy részletes vitája, a képviselőnek ott kellett volna megpróbálnia meggyőzni a többieket arról, hogy támogassák a módosító javaslatait. Ez a költségvetés háború, gazdasági válság, energiaválság, az EU elhibázott szankciós politikájának és erős inflációs hatásnak az idején keletkezett – közölte.

Kiemelte: ennek ellenére nincs visszalépés az adózásban, a családok támogatásában, a rezsicsökkentésben, sőt több tekintetben előrelépés van, például Magyarország katonai biztonsága szempontjából. Ez a büdzsé békét és biztonságot ad Magyarországnak – jelentette ki.

Momentum: Meg kell oldani a bulinegyed problémáját

Tompos Márton Kristóf (Momentum) kifejtette: a budapesti bulinegyedben „rá lett tolva” a budapesti bulizók jelentős része a többi városrészben előírt záróra miatt. Ez az ott élőknek probléma, és a hetedik kerületi önkormányzat nem tud annyit takarítani és olyan közbiztonságot fenntartani, amely megoldást jelenthetne – vélekedett. Hozzátette: nincs pénz a feladatok ellátására.

Kiemelte: ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit, segíteni kell az önkormányzatnak betartatni a szabályokat, ehhez viszont pénz kell. El kell érni, hogy az itt lakók is normális körülmények között élhessenek – mondta.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára erre közölte:

ez egy megkésett kampányfelszólalás volt, miután a vasárnapi időközi választáson a Fidesz képviselőjelöltje súlyos vereséget mért az ellenzék jelöltjére.

Április 3. óta a hétvégi időközi választások jelentették az első lehetőséget, hogy az emberek véleményt mondhassanak a kormány és az ellenzék teljesítményéről – vélekedett. Hozzátette: úgy tűnik, az emberek és az ellenzék mást gondol arról, hogy mi a fontos.

Közölte: a képviselőnek a főpolgármesterhez kellene fordulnia a kérdésével, és mióta nem Tarlós István a főpolgármester, egyre csak romlanak az állapotok Budapesten, tarthatatlan a helyzet.

Jobbik: Ki kell szélesíteni az M7-est

Lukács László György (Jobbik) elmondta: visszatérő probléma a dugó az M7-es autópályán, és a megoldást azt jelentené, ha kiszélesítenék az utat. Az ott élők és a nyaralók is kényelmesebben tudnának így közlekedni – vélekedett. Azt kérdezte, hogy mire vár még a kormány, miért nem oldja meg a helyzetet.

Ugyancsak kitért az autópálya-matricák kérdésére és felvetette az egynapos matrica bevezetésének lehetőségét, ez ugyanis meglátása szerint sokaknak jelentene segítséget. Életszerű és logikus lenne ez a lépés, amelyet a lakosság is támogatna – fűzte hozzá.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára kiemelte: valóban fontos, hogy a közlekedési fejlesztéseknél figyelembe vegyék a forgalmi viszonyokat, a megváltozó közlekedési szokásokat, a helyben élők érdekét és igényeit.

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb útfejlesztési programját valósították meg, és nincs már messze az az idő, amikor minden megyeszékhely bekapcsolódik a gyorsforgalmi úthálózatba,

sőt ezek a gyorsforgalmi utak eléri az országhatárt – jelentette ki.

Kitért rá: úgy tűnik, Budapesten azonban a fejlesztések nincsenek összehangolva, közlekedési káosz alakult ki. Tarlós István főpolgármestersége idején is voltak felújítások, de ilyen káosz sosem volt – vélekedett. Hozzátette: mindezt súlyosbítja, hogy megpróbálnak egymás ellen hangolni társadalmi csoportokat, autóval vagy biciklivel közlekedőket.

Hangsúlyozta: nem az fogja élhetőbbé tenni a fővárost, ha egymás ellen hergelnek társadalmi csoportokat, hanem ha mindenkinek megvan a szabadsága ahhoz, hogy autóval vagy biciklivel közlekedjen, és bármelyiket is választja, azt magas színvonalon tudja megtenni. Az államtitkár arról is beszélt, hogy Jakab Péter nemrég azt üzente a kormánypártoknak, hogy „idézem, nem győztük le őt”. Jakab Pétert „nem a kormánypártok győzték le, hanem a saját támogatói” – fogalmazott.

Azt kérdezte, mi a közös a Jobbikban és a vármegyékben. Az, hogy „mind a kettőt a kommunisták tették tönkre” – fogalmazott. Hozzátette: a vármegye elnevezés még helyreállítható, a Jobbikot viszont ilyen körülmények között egyértelműen a balsors várja, és „ezért csakis magukat okolhatják”.