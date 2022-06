Dunai Mónika: Újabb sarcok kivetésén dolgozik a főváros, és ismét az autósok kerülnek a célkeresztbe

A rezsicsökkentésről, a közösségi közlekedés fejlesztéséről, az egyházak támogatásáról, és az uniós pénzekről is beszéltek a képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt. Ezt követően a globális minimumadót elutasító határozat tárgyalásába kezdett a Ház.

Gazdasági bizottság: a versenyképességet veszélyezteti a globális minimumadó

Bánki Erik, az előterjesztő gazdasági bizottság elnöke azt mondta: a magyar gazdaság versenyképességének növelést szolgálja a globális minimumadó bevezetésének ellenzéséről szóló javaslat.

Emlékeztetett: a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országai kezdetben a nagy technológiai cégek adóelkerülését kívánták megakadályozni. Egyetértettek a techóriások egységes, 15 százalékos megadóztatásában.

Az Európai Parlament azonban ezzel párhuzamosan egy második pillér kidolgozásába kezdett, amely nemcsak a technológiai vállalatokra, hanem valamennyi multicégre kiterjesztené a 15 százalékos adót. Ezzel kapcsolatban azonban számos kérdés kidolgozatlan – mutatott rá. Nincs válasz például arra a felvetésre, hogy az adókülönbözetet ne csak az anyaország szedhesse be, hanem a leányvállalatnak otthont adó ország is.

Bánki Erik leszögezte: amíg az első pillér nem kidolgozott, addig az európai irányelv megalkotása is felesleges, az ugyanis nemhogy költségvetési többletet nem hoz az európai országoknak, de még versenyhátrányba is hozza őket az amerikai vagy a kínai nagyvállalatokkal és anyaországaikkal szemben.

Magyarországon a vállalati adóteher 7,5 százalékos – mutatott rá a politikus -, így a globális minimumadó ezt megduplázná. Európában itt a legalacsonyabb a társasági adó – 9 százalékos -, ami arra ösztönzi a nagyvállalatokat, hogy az itt megtermelt nyereségüket ne vigyék ki az országból, hanem itt adózzanak utána.

Rámutatott arra is, hogy az Egyesült Államok is 7,5 százalékos átlagos adóterhet alkalmaz a vállalatok számra.

Szólt arról is, hogy az orosz-ukrán háború átformálta a világgazdaságot, ami a gazdaság élénkítését teszi szükségessé. A politikus szerint, miközben a techcégek adóztatásának törekvése átalakult az általános minimumadó bevezetésére, az Egyesült Államok rájött, hogy az egyáltalán nem áll az érdekében. Úgy fogalmazott: egyértelmű, hogy szabotálják az első pillér elfogadását. Közben már az

OECD is elismerte, hogy jövő januártól egészen biztosan nem lesz bevezethető a techcégek adója, de az is kétséges, hogy ez egy évvel később megvalósulhat-e. Ebben a helyzetben Európa nem rohanhat előre, azzal ugyanis saját magát korlátozná – hangsúlyozta.

Fidesz: a kormány megvédi, a baloldal megszüntetné a rezsicsökkentést

Dunai Mónika (Fidesz) arról beszélt: a kormány a jelenlegi, háborús inflációval és a gazdasági válsággal terhelt helyzetben is megvédi a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a családokat. A kormányoldal célja, hogy ne magyar emberek fizessék meg a háború árát – hangsúlyozta.

Szerinte ezzel szemben a baloldal eltörölné a rezsicsökkentést, a baloldali politikusok rezsicsökkentés címén arról beszélnek, hogy például kevesebb vizet kell használni, kevesebbet kell fürdeni.

Emellett – folytatta – újabb sarcok kivetésén dolgozik a főváros, és ismét az autósok kerülnek a célkeresztbe, hiszen a főpolgármester egyik helyettese már a dugódíj bevezetéséről nyilatkozott.

Kijelentette: a kormány és a kormánypártok nem támogatják a dugódíj bevezetését. Nem kell anyagilag ellehetetleníteni azokat, akik autóval járnak, ha már a főváros úgyis minden eszközzel, minden úton és minden módon ellehetetleníteni igyekszik őket – mondta.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: a kormány számára a legfontosabb Magyarország békéjének, biztonságának a megőrzése, a családok védelme, az energiaellátás fenntartása és a rezsicsökkentés megőrzése. Felhívta a figyelmet arra: ha megszűnnének a hatóságilag rögzített rezsiárak, akkor az áram ára több mint háromszorosára, a földgáz ára az öt és félszeresére emelkedne, így ez összesen 4 és félszeres rezsiemelkedéshez vezetne egy átlagos magyar családnál.

Arra is kitért: az árstop intézkedések nélkül a magyar infláció valószínűleg 5-6 százalékkal lenne magasabb, így viszont a visegrádi négyek közül Magyarországon a legalacsonyabb.

LMP: fejleszteni kell a közösségi közlekedést

Kanász-Nagy Máté (LMP) arról beszélt, hogy a kormány szerint az energiafüggetlenség erősítése, a megfizethető energiaárak biztosítása és a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele fontos feladat, ami alapvetően támogatható politika. Emellett csökkenteni kellene az energiaigényt a közösségi közlekedés támogatásával, ennek fejlesztése olyan zöld megoldás, amely mindenki jóllétét javíthatná – vélekedett. Úgy vélte, óriási löketet adhatna ennek – a német példa alapján – a klímabérlet bevezetése. Azt kérdezte, a kormány mikor hoz erről döntést, hol tart a német példa tanulmányozása. Ez azért fontos kérdés, mert a közösségi közlekedés fejlesztése valódi megoldás – mondta.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy válaszolt, hogy Magyarország az elsők között rögzítette vállalását a klímasemlegességről 2050-re. Valóban minden lehetséges eszközzel ösztönözni kell a klímavédelmet, a kormány is folyamatosan vizsgálja, hogy milyen lépéseket lehet tenni, ezért tanulmányozzák a német példát is – közölte. Hozzátette: ugyanakkor Németországban magasabbak az energiaárak, mert ott nincs olyan árstop, mint itt.

Kiemelte: ha az ellenzék újfajta megoldásokat akar, a baloldali önkormányzatok élhetnek a lehetőségeikkel, miközben a kormány is teszi a dolgát.

Azonban a baloldalon újabb sarcokon törik a fejüket, dugódíjat akarnak bevezetni, pedig Budapest vezetésének cselekvőképtelensége miatt állandósult a közlekedési káosz, most pedig még meg is akarják adóztatni autósokat

– fogalmazott.

KDNP: a kormány támogatja az egyházak tevékenységét

Szászfalvi László (KDNP) az egyházak és a kormány együttműködésének fontosságáról beszélt. Szerinte a kormány 2010 óta nem pusztán együtt akar élni az egyházakkal, hanem szövetséget és együttműködést keres velük és támogatja tevékenységüket. A KDNP elkötelezett az egyházakkal való együttműködés és anyagi támogatásuk tekintetében – hangsúlyozta.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt: a baloldal kormányzása alatt az egyházak költségvetését megkurtították, jogos támogatásokat visszavettek, miközben “virultak a bizniszegyházak”. Szerinte a baloldal folyamatosan támadja, szidja az egyházakat és a hívő embereket is, ha tehetné, felmondaná a vatikáni szerződést, és visszavonná az egyházak finanszírozását.

Méltatta az egyházak karitatív tevékenységét az ukrajnai menekültek ellátásában és azt ígérte: a kormány folytatja eddigi egyházpolitikáját.

Párbeszéd: emelni kell a fizetéseket

Berki Sándor (Párbeszéd) kifejtette: megemelték a miniszterelnök fizetését, és nem tudni, miért pont most történt ez meg. Lehet, hogy azért, mert európai viszonylatban nem volt magas a kormányfő fizetése, de ez a magyar munkásokkal is így van – mondta. Hozzátette: ráadásul vannak olyan helyek az országban – például Nógrádban -, ahol nem az európai, hanem a magyar bérekhez szeretnének felzárkózni.

Kijelentette: meg kellene duplázni a magyar “melósok” bérét is, ez nagyban hozzájárulna az emberek elégedettségéhez és el lehetne mondani, hogy a munkaalapú társadalomban a munkások meg vannak fizetve. Emellett a családi pótlékot is meg lehetne duplázni – közölte.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára közölte: a bérek emelése egy fokmérője a kormányzásnak, mutatja, hogy a kormány segít-e az embereknek. Ezért fontos mutató a minimálbér, és a baloldal, amikor kormányon döntéshelyzetben volt, nem duplázta meg azt – emlékeztetett.

Közölte: 2010-ben kormányváltás történt, azóta jelentősen emelkedett a minimálbér, mert ez a kormány igyekszik segíteni azoknak, akik keveset keresnek és azoknak is, akik gyermeket nevelnek. A kormány csökkentette a munkát terhelő adókat is, a béreket pedig emelte – idézte fel. Megjegyezte: az is fontos, hogy egymillió munkahelyeket teremtettek, nagyon magas a foglalkoztatottság.

Mi Hazánk: ne legyenek politikai foglyok Magyarországon!

Toroczkai László (Mi Hazánk) elmondta: pénteken civilekkel tüntettek a Gyorskocsi utcában Budaházy György ügye miatt, aki ellen már 2009 óta zajlik eljárás, és még mindig nincs jogerős ítélet. 13 éve “meghurcolják” őt és társait – jelentette ki.

Közölte: mindeközben Gyurcsány Ferenc ügyeit rendezték, aki pedig nyilvánosságra hozta a korrupciós ügyeit, most is eljárás alatt áll. Azt firtatta, hogyan lehet, hogy ennyi idő után még mindig “nem hirdettek kegyelmet” Budaházyék ügyében. Ez egy pártokon felül álló ügy, a kormánynak támogatnia kell, hogy ne legyenek Magyarországon politikai foglyok 2022-ben – hangsúlyozta.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára válaszában ismertette a Fővárosi Törvényszék nem jogerős ítéletét, majd közölte: a vádlottak egy része eljárási kegyelem iránt terjesztett be kérelmet, de ezzel kapcsolatban a személyiségi jogok védelme miatt nem adhat tájékoztatást.

MSZP: fizessenek a gazdagok!

Hiszékeny Dezső (MSZP) a kormánypárti képviselőknek címezve szavait azt mondta, nincs elég pénz a nagyravágyásukhoz, most hiányoznak csak igazán a választások előtt elosztogatott milliárdok. Szerinte a kormány jól láthatóan keresi a pénzt, ezt mutatja az extraprofitadó.

Úgy folytatta, nincs pénz az önkormányzatoknál, azokat kifosztották, a bevételeiket elvonták, és a kis- és közepes vállalkozásoknál sincs, mert azok most jöttek le a lélegeztetőgépről.

A szocialista politikus azt mondta, a pénz ott van, ahol urizálnak, ahonnan a mulatozás hallatszik. Maguk felől hallom – tette hozzá, azt sürgetve: fizessenek a gazdagok. Szerinte hónapok óta “kormányzati dáridózás” zajlik: pénzeső, álláseső, poszteső. Most kell szerénynek lenni, ebben mutassanak példát – tette hozzá.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a képviselő elfelejtette, hogy háború van a szomszéd országban, ami kihat az egész világra. A világban áremelkedés is van, nem az Orbán-kormány okozta a magas inflációt, hanem a háború és más gazdasági tényezők – részletezte. Kitért arra is, hogy energiaválság is van, amit az EU rosszul kezel.

Az államtitkár azt mondta, ezeket a tényezőket figyelembe véve kell nézni a 2023-as költségvetést, amelynek célja, hogy a munkahelyek, a családok, a rezsicsökkentés megvédése. Kijelentette: a kormány döntései a magyar családok érdekeit nem sértik. Szólt arról is, hogy

az önkormányzatok 2021-ben jelentős többletet termeltek, tehát nem elvonás történt, hanem többletük van az iparűzési adóból.

A Momentum pontosan tudja, milyen változásokat kellenek, hogy jöjjenek az uniós pénzek

Bedő Dávid (Momentum) arra hívta fel a figyelmet, hogy ellentmondásosan nyilatkozott Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Latorcai Csaba államtitkár és Balogh László helyettes államtitkár arról, miért nem kapja meg Magyarország az uniós forrásokat. Szerinte valaki hazudik és jó lenne, ha egymás között egyeztetnék, milyen kifogásokat keresnek.

A képviselő azt mondta, a legjobb az lenne, ha befejeznék a hazudozást, az EU-val folytatott végtelen kamuharcot és alkudozások helyett betartanák azt a néhány szabályt, amelyet a magyar kormányon kívül Európa minden más kormánya képes betartani. Jelezte, a Momentum pontosan tudja, milyen változásokat kellene végrehajtani, hogy az ország megkapja a fejlesztési pénzeket. Közölte, országgyűlési határozati javaslatot nyújtottak be Magyarország európai uniós ügyészséghez történő csatlakozásáról és hamarosan benyújtják a közbeszerzési törvény módosítását is.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség területfejlesztési parlamenti államtitkára szerint a kormány az elmúlt 12 évben rekordokat döntött az uniós források lehívásában. Ha a baloldali kormányokon múlt volna, több száz milliárd forint veszteség érte volna a magyar embereket – tette hozzá.

Elmondta, folyamatosan tárgyalnak az EU-val a partnerségi megállapodásról és a helyreállítási alapról. Az a céljuk – folytatta – , hogy felgyorsuljanak ezek a tárgyalások és év végéig aláírják a dokumentumokat. Navracsics Tibor múlt heti brüsszeli tárgyalásairól közölte,

Magyarország kész a kompromisszumokra technikai kérdésekben, ide nem értve a bevándorlással és a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyeket.

A képviselőtől azt kérte, csak akkor beszéljen a korrupcióról, ha tisztázták Cseh Katalin momentumos európai parlamenti képviselő uniós forrásokkal kapcsolatos ügyét.

Jobbik: a plusz áfabevételből támogatni lehetne a családokat.

Z. Kárpát Dániel (Jobbik) azt mondta, jövőre az áfabevételből 30 százalékkal többet, 7000 milliárd forintot remél a kormány. Ha a többletnek csak 10 százalékát fordítanák a gyermekek védelmére és a gyermeknevelés megkönnyítésére, óriási kedvezményt jelentene a családoknak a válságban – hangoztatta.

Alapvető követelésként beszélt a gyermeknevelési cikkek áfamentességéről, ennek szerinte a kiadási tétele kevesebb mint tíz százaléka lenne a plusz áfabevételnek.

Beszélt a speciális nevelési igényű gyermekekről. Szerinte sokat kell várni a diagnosztikai vizsgálatra és kevés a gyógypedagógus, akik keveset keresnek. Nemcsak a szakszolgálatokat, az iskolákat kellene támogatni, hanem a létszámbővítést is – mondta. Közölte, a plusz áfabevétel kevesebb mint egy százaléka elég lenne arra, hogy az érintett gyerekek megkapják a számukra szükséges segítséget.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára ismertette, hogy míg 2013-ban 930-an kezdtek el gyógypedagógusként tanulni, 2021-ben már 1852 diákot vettek fel. A gyógypedagógusok száma 5700-ról tízezerre nőtt Magyarországon – részletezte.

Elmondta, a kormány 2010 óta az előző évet meghaladó összeget fordít családtámogatásra; a családokat segítik az árstopok és a rezsicsökkentés.

Azt mondta, “stop helyett zöld lámpát” adnak minden olyan ötletre, amely a magyar családokat védi.

Majd azt firtatta a jobbikos képviselőnél, hogyan tudott pártja politikai értelemben összebútorozni azokkal, akik elvették a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, az egy- és kétgyermekesek családi adókedvezményét, rövidítették a gyes idejét.

Szólt arról, hogy jövőre 3225 milliárd forint lesz a magyar családok támogatására a költségvetésben, 450 milliárd forinttal több mint 2022-ben, ez az összeg a 2010-es 3,5-szerese.

DK: az Orbán-kormánynak semmi sem drága

Varga Zoltán (DK) a debreceni iparosítási program mikéntje miatt bírálta a kormányt, mert szerinte például a BMW beruházását egy 400 hektáros, kiváló minőségű termőföldön fogják megvalósítani, illetve a város déli részén szintén a legjobb földeket betonozzák le a multik érdekében, miközben a beépíthetőséget 50-ről 60 százalékra növelik, zöld területek arányát pedig 30-ról 20 százalékra csökkentik.

Ettől a város mikroklímája felborulhat – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy most a kormány egy környezetszennyező akkumulátorgyárat is Debrecenbe “édesget”.

Szemmel látható, hogy az Orbán-kormánynak semmi nem drága – mondta a politikus, aki szerint Debrecent és a hozzá hasonló városokat már nem a választott polgármester, hanem közvetlenül “Orbán emberei és strómanjai” irányítják. Ez lett az elmúlt 12 évben magyar önkormányzatiságból – állapította meg.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára felhívta a figyelmet arra: a kormány a segély alapú társadalom helyett munka alapú társadalomban hisz, és 10 év alatt egymillió új munkahelyet teremtett.

Ma többen dolgoznak, mint a rendszerváltás óta bármikor, holott 2010-ben még közel 12 százalékos volt a munkanélküliség

– tette hozzá. Arra is kitért: 2010-ben a kormány konszolidálta az önkormányzatokat, kifizetett 1400 milliárd forintnyi adósságot és mindig kiállt az önkormányzatok mellett.

Hangsúlyozta: a kormánynak továbbra is rendkívül fontos a magyar ipar, és cél a hatékonyság javítása, mert a hozzáadott érték emelése nélkül nincs versenyképesség. Hozzátette: Magyarország nem pusztán összeszerelő üzem, hiszen a belföldi termelésben a high-tech termékek aránya épp úgy 70 százalék, mint Németországban vagy Dániában.

Pénzügyminisztérium: Az adóversenyt szüntetné meg a minimumadó

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy a kormány támogatja a gazdasági bizottság javaslatát.

Ismertette: a globális minimumadóról szóló javaslat előírná, hogy ha egy ország a 15 százaléknál alacsonyabb tárasági adót alkalmaz, akkor egy multinacionális nagyvállalatnak az anyaországban kell befizetnie a különbözetet. Ennek célja, hogy a társaságok kizárólag az alacsonyabb adók miatt ne települjenek át egy másik országba.

A javaslat kidolgozásába még 2019-ben kezdett bele a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). Az alapgondolat az volt, hogy az államok egységes szabályok mentén adóztassák meg a digitális óriásvállalatokat, hogy ne a töredékét fizessék annak, amit egy helyben működő gyártó vállalkozás.

Ezen vállalatok valóban jelentős összeggel rövidítették meg az állami költségvetéseket, így indokolt a fellépés ellenük – hangsúlyozta. Az eredeti cél pedig az volt, hogy ott adózzanak, ahol értéket teremtenek, ahova a fogyasztás köthető.

Mindez azonban teljesen más irányt vett. A fejlett gazdaságok most azon munkálkodnak, hogy a társasági adózásban egy minimumszintet határozzanak meg – ismertette.

Szólt arról, hogy Magyarország szedi a legalacsonyabb társasági adót az unióban, ami jelentős előny a nemzetközi gazdasági versenyben. Ha a szabályokat átültetjük, akkor nyeresége után például egy német multicég Magyarországon 9 százalékos adót fizet majd, míg az itteni tevékenysége után a német államnak 6 százalékot.

Vagyis a legnagyobb gazdaságok célja, hogy megszűnjön a magas adót szedő országok számra kedvezőtlen adóverseny. Ez igazságtalan, amely megpróbálja visszafogni a fejlődésben a Magyarországhoz hasonló országokat – jelentette ki.

Ezért Magyarország továbbra is kiáll amellett, hogy minden állam a lehető legszélesebb szuverenitással rendelkezzen az adóztatás terén – mondta. A Fidesz támogatja a javaslatot

Szatmáry Kristóf (Fidesz) elmondta, hogy frakciója támogatja az indítványt.

Szerinte a mindenki által támogatható cél – a techcégek megadóztatása – úgy alakult át, hogy az kifejezetten káros a magyar gazdaságnak. Kijelentette: az eredeti célt mindenki támogatná.

Úgy fogalmazott: az európai bürokraták egy jelentős része nem az európai emberek érdekeit nézi, hanem ködös nemzetközi célokat, ahogy tették az orosz-ukrán háború miatti szankciónál is. Bár a második pillér látszólag ugyanazt a célt szolgálja, mégis sok európai gazdaságra károsan hatna.

A cél az volt, hogy ezek a cégek ne tudjanak kibújni az adózás alól, azonban ez mintegy másfél év alatt egy második pillérré alakult. Ez már nem techcégekről beszél, és nem arról, hogy egy adott országban kell befizetni az adókülönbözetet. Egy olyan adóvá alakult, ami semmi mást nem szolgál, mint a nagy gazdasági centrumok piacvédelmi törekvését, más országok adóemelésre kényszerítését – mondta.

A kettes pillér pedig az egyes pillér bevezetését a nem látható jövőbe csúsztatja – mutatott rá. Az ugyanakkor Magyarország számára csak negatív következményeket hoz.

A politikus különbséget tett a Magyarországon jelenleg bevezetett extraprofitadó és a globális minimumadó között. Elmondta: előbbi a válság haszonélvezői profitjának egy részét veszi el hangsúlyosan időlegesen, míg utóbbi szektorsemleges generális adó, és folyamatosan kivetendő lenne a jövőben. A két adózás így szerinte nem összehasonlítható.

DK: A kormány nem tud meglenni konfliktus nélkül

Dávid Ferenc (DK) szerint miközben az egész világ és az EU üdvözli a kezdeményezést a globális minimumadó bevezetéséről, a magyar kormány meg akarja akadályozni, mert nem tud meglenni konfliktus nélkül akkor sem, ha az ország érdekéről van szó, és ezzel súlyos károkat okoz.

Úgy vélte, áttörésnek számít a nemzetközi adóztatásban a globális minimumadó, amely a nemzetközi vállalatcsoportokra vonatkozik. Egy ilyen súlyú kérdés megvitatását alaposan elő kellett volna készíteni, de a Fidesz-többség kierőszakolta a hirtelen döntést – mondta.

Közölte: a kormány a magyar vállalkozások helyett a külföldieket védi, és bár minden európai kormány támogatja a kezdeményezést a globális minimumadóról, az Orbán-kormány lemond az ebből fakadó bevételről. Azzal, hogy elutasítja ezt az adót, úgy tűnik, a kormánynak az a szándéka, hogy az extraprofitadó alanyain túl más nemzetközi vállatoknak ne keletkezzen többletfizetési kötelezettsége, és ezzel a globális nagy multinacionális vállalatok pártjára állt – jelentette ki.

A képviselő felvetette: tényleg az szolgálja-e a magyarok érdekét, hogy miközben elszabadul az infláció, a kormány azért áll ki, hogy a világcégek adója ne nőjön. Azzal, hogy csak a magyar kormány mond nemet az adóra, ismét bizonyítja, hogy nem képes az együttműködésre, és ezzel még jobban elszigetelődik – vélekedett