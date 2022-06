Vitályos Eszter: A 2023-as költségvetés is a családokat védi, jelentős forrást biztosít a családok támogatására

Az energiaválság kezeléséről, az állatvédő szervezetekről és a családok támogatásáról beszéltek ellenzéki képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

Koncz Zsófia, a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára szerint, a kormány már több lépést tett az elmúlt időben a fenntarthatóság elérésére. A kormány elsődleges célja a családok védelme és az energiaellátás stabilitásának biztosítása, emellett pedig a közösségi közlekedés népszerűsítése, korszerűsítése is fontos. Azt is kiemelte, hogy az elmúlt években jelentős vasútfejlesztés valósult meg, és erre a jövőben is nagy hangsúlyt helyeznek. Ugyancsak fejlesztések zajlanak a buszközlekedés korszerűsítése érdekében is – tette hozzá az államtitkár.

Közölte: a kerékpárút-hálózatot is folyamatosan fejlesztik, igyekeznek zöldebbé tenni a közlekedést. Fontosnak nevezte a közösségi közlekedés fejlesztését, népszerűsítését

Kanász-Nagy Máté (LMP) arról beszélt, hogy jelenleg súlyos energiaválság közepén vagyunk, amelynek kezeléséről vitájuk van a kormánnyal, mert a kormány megoldása fenntartja a függést a fosszilis energiahordozóktól, pedig azok drágák és nem fenntarthatók, így ezekre nem lehetne alapozni Magyarország hosszú távú energiaellátását. Ráadásul ez a rendszer nem igazságos, mert a gazdagokat is támogatja a benzinárstop és a rezsicsökkentés – vélekedett.

Közölte: az energiaválságot nem lehet csak rövidtávú eszközökkel kezelni, meg kell szabadulni a fosszilis energiahordozóktól, amelyek a jövőben is drágulnak, és környezetszennyezők. Azok az országok lehetnek sikeresek, amelyek hosszú távú megoldást választanak, ez pedig az, hogy maguk állítják elő a szükséges energiát és a megújuló energiákban látják a jövőt, de ebből a szempontból Magyarország nagyon rosszul áll – mondta. Hozzátette: az LMP szerint fel kell oldani a szélerőművek telepítésére vonatkozó tilalmat, országos épületszigetelési programot kell indítani, továbbá be kell vezetni a klímabérletet.

Párbeszéd: Az állatvédelem támogatása is fontos

Szabó Rebeka (Párbeszéd) kifejtette: ugyan az állatvédelmi miniszteri biztos személyében már van külön felelőse az állatvédelemnek, ami nagy eredmény, az állami tulajdonba került nagy testű állatokat gondozó Dharma Ló Menedék Alapítványnak mégsem nyújt segítséget a kormány. Az alapítvány már öt éve gondozza az állam állatait, de ígéreteken kívül semmit sem kapott, pedig együttműködési megállapodást kötött az Agrárminisztériummal – mondta.

Megjegyezte: remélhetőleg csak adminisztratív hibáról van szó, és rendezik a helyzetet.

Kiemelte: fontos lenne segíteni az állatvédő szervezeteknek, mert ezen a területen is súlyos a helyzet, sok a segítségre szoruló állat, miközben az állatmenhelyek megteltek.

Farkas Sándor, az agrártárca államtitkára erre azt mondta: az elmúlt években jelentős előrelépést értek el az állatvédelem ügyében, nem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek a képviselő leírta. Köszönet illet mindenkit, aki segíti az állatok védelmét – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a cél, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel segítsék, hogy javuljon az állatok helyzete, így jogalkotással, szemléletformálással és pénzügyi források biztosításával. Több állatvédő szervezetet támogatnak országszerte – jegyezte meg.

Mi Hazánk: inflációkövetővé kell tenni a családtámogatásokat

Novák Előd (Mi Hazánk) azt mondta, a családtámogatásokat is inflációkövetővé kellene tenni a nyugdíjakhoz hasonlóan, mert a családoknak fontos lenne a kiszámíthatóság, a tervezhetőség. Törvényben kellene garantálni, hogy inflációkövetők, értékállók legyenek a családtámogatások – jelentette ki.

Úgy vélte, minden akadályt el kellene hárítani a gyermekvállalás elől, hiszen minden gyermek kincs, és a gyermekvállalás demográfiai szempontból is fontos lenne, azonban a nagy család vállalása még mindig óriási szegénységi kockázatot jelent.

Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára úgy válaszolt: ma Magyarország érdekét az szolgálja, ha békében és biztonságban tudnak az emberek gyarapodni, ha minden vágyott gyermek megszülethet, és kiszámítható a jövő. A kormány ezért támogatja a családokat, azért dolgozik, hogy még könnyebb legyen gyermeket vállani – hangsúlyozta. Közölte:

a 2023-as költségvetés is a családokat védi, jelentős forrást biztosít a családok támogatására, többet, mint idén. Ha az inflációhoz kötnék a családtámogatásokat, az kisebb növekedést jelentene, mint amennyivel többet fordítanak erre a célra a jövő évi büdzsében, vagyis a képviselő a javaslatával azt kérné, hogy kevesebbet adjanak a családoknak

– mondta az államtitkár.

MSZP: Magyarországnak csatlakoznia kell az uniós ügyészséghez

Kunhalmi Ágnes (MSZP) elmondta, frakciója ismét kezdeményezi Magyarország európai ügyészséghez történő csatlakozását. Indoklásként elmondta, a magyar társadalmat, családokat válságállóvá kell tenni, meg kell védeni a negatív gazdasági hatásoktól, ehhez pedig pénz kell. Az ország csak akkor kapja meg az EU helyreállítási alapjából neki járó 5800 milliárd forintos összeget, ha a kormány a többi között megkezdi a rendszerszintű korrupció felszámolását – mondta.

A képviselő szerint nem helytálló az a kormányzati érvelés, hogy a csatlakozás szembenáll az ország szuverenitását garantáló alaptörvénnyel, ami lehetővé teszi, hogy Magyarország egyes hatásköreit az unió intézményei útján gyakorolja.

Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, a kormány szerint az Európai Bizottság politikai okból tartja vissza az uniós forrásokat.

Elmondta, hogy a magyar kormány mindvégig egyetértett az európai ügyészség létrehozását indokló célokkal, de a csatlakozással a tagállamok, a büntetőjogi hatáskörük korlátozását vállalva, az egyik leglényegesebb hatáskörüket adják át az EU-nak. A csatlakozás csak akkor lett volna elfogadható, ha az a legteljesebb mértékben tiszteletben tartja a tagállamok alkotmányos berendezkedését – magyarázta, jelezve, hogy az együttműködésben Dánia, Írország, Lengyelország és Svédország sem vesz részt.

Szerinte az ügyészséget úgy alakították ki, hogy működése az eljárások felesleges túlbonyolításával, központosításával nagy eséllyel ronthatja a büntetőeljárások hatékonyságát. Kijelentette, az, hogy Magyarország nem vesz részt az európai ügyészégben, nem eredményezi az EU pénzügyi érdekeit is sértő bűncselekmények elleni küzdelem hazai színvonalának csökkenését. Momentum: az elszegényedés költségvetését készül elfogadni a kormány Gelencsér Ferenc (Momentum) szerint a Fidesz-KDNP-kormány intézkedései szembenállnak azzal, amit a pártok a választási kampányban ígértek Magyarország népének; a Fidesz-KDNP megtévesztette a választókat.

Az extraprofitadóval kapcsolatban azon véleményét hangsúlyozta, hogy a kormánypárti képviselők közül, aki azt hitte, a cégek nem terhelik át a magyar emberekre ezt az adót, az vagy nem gondolkodott, vagy a belátási képessége szerény.

A magyar emberek legnagyobb problémájának nem a háborút, a menekültválságot, hanem a létbizonytalanságot tartotta. Azt mondta, egyetlen kormány sem mondhat le a középosztály megsegítéséről, a szegényekkel való szolidaritás, vagy keresztényi szolidaritás nem azt jelenti, hogy egyre több embert taszítanak szegénységbe. Hozzátette: a kormány az elszegényedés költségvetését készül elfogadni, a magyarokkal fizetteti ki a választási kampányát és a visszatartott uniós pénzeket. Azt kérte, a kormány ne hárítsa át a felelősséget a jelenlegi helyzetért másra.

Fónagy János, a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkára szerint a képviselő sem a múlttal, sem a jelennel nincs tisztában. Elmondta, 2010 után az ország kilábalt a gazdasági nehézségekből, de a fejlődési pályát megtörte a világjárvány, majd a háború.

Közölte, az ország elhúzódó háborús helyzetben van, rendkívüli időket él, ebben a helyzetben is a kormány biztosítani kívánja a munkahelyeket, a családok békéjét, megélhetését, a nyugdíjak reálértékének fenntartását és a megvédi a rezsicsökkentést.

Szerinte a rendkívüli intézkedések arra az üzleti körre irányulnak, amelyek nem a hátrányokat tapasztalták meg, hanem előnyökre tettek szert. A Jobbik a gyermeknevelési cikkek áfájának nulla százalékra való csökkentését sürgette Z. Kárpát Dániel (Jobbik) a gyermeknevelési cikkek 27 százalékos általános forgalmi adókulcsának nulla százalékra való csökkentését sürgette, közös pontnak nevezte a kormánnyal a családok mindennapi biztonságának szavatolását.

Felhívta a figyelmet arra, hogy csökkeni kezdett a termékenységi mutató, és hogy a családi pótlék elinflálódott, valamint a családi adókedvezmény sem minden évben követi az árak “elszabadulását”.

Közölte, egész Európában Magyarországon adóztatják a legjobban a bébiételt, a gyerekruhát, a cumisüveget, ráadásul ezen termékek árára hatással van a 400 forint fölé kúszó euróárfolyam.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint az, hogy ki, mikor vállal gyermeket, saját döntése, ott az államnak nincs keresnivalója, de az feladata, hogy ha valaki családot alapít, akkor támogassa. Hozzátette: a családtámogatási rendszer soha nem látott szélességű Magyarországon, a GDP mintegy 5 százalékát fordítják erre.

A megélhetés szempontjából az első számú fenyegetésnek a háborús inflációt nevezte, de szerinte már a háború előtt is jelentős volt az áremelkedés és az elhibázott szankciós politika tovább súlyosbítja ezt. Jelezte, a kormány árstopokat vezetett be, hogy a családokat megvédje, de ragaszkodik az adócsökkentéshez is.

Azt is firtatta az elmúlt napok történéseit nézve, hogyan tudná a Jobbik vezetni az országot. Jakab Péter lemondott Jobbik-elnökről közölte, Orbán Viktor székére próbált leülni, de végül a saját széke mellé ült, és a frakcióvezetői székbe két kézzel kapaszkodik. Szerinte a leköszönő pártelnöknek jobban ment a szövetségkötés Gyurcsány Ferencékkel, mint saját támogatóival, a mostani események valószínűleg annak köszönhetők, hogy “Gyurcsány Ferenc balra húzta Jakab Pétert a képzeletbeli politikai társkeresőn”.

DK: súlyos károkat okoz az önkormányzatoknak az “Orbán-csomag”

Oláh Lajos (DK) “brutális megszorító Orbán-csomag” bevezetésével vádolta a kormányt, amely szerinte nemcsak az embereket általában, hanem a vállalkozásokat, valamint az önkormányzatokat is érinti és többek között az a következménye, hogy már 402 forintba kerül egy euró. Hangsúlyozta: már a fideszes polgármesterek is lázadnak a kormány politikája ellen, mert az önkormányzatoknak nagy gondot okoz a rezsiárak kigazdálkodása. Szerinte a kormány eközben semmilyen egyeztetésre nem hajlandó, hanem “látványosan üti” az önkormányzatokat.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet: az egész világ rendkívüli időket él, Európában pár hónap alatt jelentősen emelkedtek az energiaárak, ugyanakkor a magyar fogyasztók mind a villamosáram, mind földgáz tekintetében kedvező helyzetben vannak a baloldal által folyamatosan támadott rezsicsökkentésnek köszönhetően.

Hangsúlyozta: 2010-ben a baloldal olyan helyzetet teremtett, hogy 1300 milliárd forinttal kellett konszolidálni az önkormányzatokat, korábban pedig tizenötször emelte a rezsi árát.

Szerinte azért van erősebb helyzetben ma Magyarország, mint 12 évvel ezelőtt, mert többen dolgoznak és jóval többet keresnek. Ezért vannak nagyobb biztonságban az emberek, és ezért mondjuk azt, hogyha a brüsszeli szankciós politikával nem lehetetlenítik el a magyar gazdaság működését, akkor ismét képes lesz jelentős növekedésre – mondta.

KDNP: Nem támogatható a karbonadó-javaslat

Juhász Hajnalka (KDNP) arról beszélt: nem támogatható a brüsszeli karbonadó-javaslat, amely átgondolatlan kezdeményezés, és aránytalan terhet róna az állampolgárokra. Úgy vélte: Brüsszel mindig rendkívül kreatív, ha az uniós állampolgárok megbüntetését kell magasztos eszmékbe csomagolni. Valójában – folytatta – arról van szó, hogy az emberekkel fizettetnék meg az ipar által generált környezetszennyezés árát, holott a szennyező fizet alapelv az uniós környezetpolitika egyik alaptétele.

Az intézkedés leginkább a kevésbé tehetőseket, a kisvállalkozókat fogja sújtani, akik nem tudnak maguknak rögtön tiszta meghajtású járművet vásárolni, így ők fogják megfizetni a környezetszennyezés árát, amelyről a legkevésbé tehetnek – állapította meg.

Menczer Tamás, a külügyi tárca államtitkára válaszában őrültségnek nevezte a karbonadó-javaslatot, amit szerinte most Brüsszel, az Európai Bizottság és Frans Timmermans, “a magyar baloldal nagy barátja” erőltet.

Hozzátette: “brüsszeli nyelven” a karbonadóról úgy beszélnek, hogy az embereket “bevonják a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe”, ez azonban valójában azt jelenti, hogy ha “autód, házad vagy lakásod van, akkor fizetni fogsz”.

Úgy vélte: ez a “timmermansi recept” a magyar baloldal receptje, ami arról szól, hogy nem kell rezsicsökkentés, lehetnek magas árak, az energiaár-növekedést érezni kell és még egy adót is rá lehet pakolni a magyar emberekre.

Leszögezte: ezzel szemben a magyar kormány megvédi a rezsicsökkentést és az ország energiabiztonságát, és semmilyen olyan javaslatot nem szavaz meg, ami romba döntené az ország gazdaságát.

Fidesz: szigorúan fel kell lépni az extraprofitadó elkerülése ellen!

Halász János (Fidesz) arról beszélt: a 2023-as költségvetéssel a kormány megvédi a rezsicsökkentést, az ország és a magyar családok biztonságát és növekedési pályán tartja a magyar gazdaságot. Ennek érdekében hozzák létre a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot, amelyeknek forrásait az extraprofit-különadók fogják biztosítani – emlékeztetett.

Felhívta a figyelmet arra: egyes légitársaságok azonban máris felháborító módon támadják az extraprofitadót, így az ír fapados társaság, a Ryanair egy az egyben megemelte a jegyárakat a kormány által kirótt különadó mértékével.

Különösen visszásnak nevezte, hogy egyes hírek szerint a már korábban eladott jegyekre vonatkozóan is alkalmazni akarja a cég az áremelést. Üdvözölte, hogy Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter fogyasztóvédelmi vizsgálat elrendelését indítványozta az ügyben.

Hangsúlyozta: minden egyes áthárítási kísérletet alaposan ki kell vizsgálni, az esetleges káros gyakorlattal szemben szigorúan fel kell lépni.

Szerinte a baloldalra ugyanakkor továbbra sem számíthatnak, a baloldal most sem áll az emberek és a rezsicsökkentés mellé, hanem a bankokat és a multikat védi. Ha Gyurcsányékon múlna már minden sokkal drágább lenne, mert a baloldal mostanra már eltörölte volna a rezsicsökkentést és az árstopokat is – tette hozzá.

Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár azt mondta, a kormány elfogadhatatlannak tartja és a leghatározottabban elutasítja, hogy a Ryanair az extraprofit-különadót az utazókra hárítja át. Jelezte: a kormányhivatalnál ezért eljárást kezdeményeztek. Felhívta a figyelmet arra: a légitársaságok esetében olyan adót vezettek be, amely számos országban – így Németországban, Svédországban, Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában és Olaszországban – már évek óta alkalmazott.

Az államtitkár a kormány nevében minden érintettet arra kért, hogy tartsa be a szabályokat, felelősségteljesen, jogkövető módon járjon el. Köszönetet mondott minden olyan vállalatnak, amely tudomásul veszi a társadalomra nehezedő többletterheket, és részt vállal ezeknek a terheknek a fedezetéből.