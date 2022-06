Vona Gábor: Jakab Péter valójában egy Tesco gazdaságos Chuck Norris

Nemcsak pártelnökként, hanem frakcióvezetőként is meg fog bukni Jakab Péter – állítja Vona Gábor. A Jobbik egykori elnöke szerint Jakab Péter döntései rendre kudarcot vallottak, az elmúlt egy hónapban pedig már az is jobb lett volna, ha nincs senki a Jobbik élén. Jakab Péter a múlt héten mondott le, miután a párton belül harc indult az egyszemélyi vezetési módszere ellen – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Vona Gábor szerint Jakab Péter nemcsak pártelnökként, hanem frakcióvezetőként is meg fog bukni Erőt demonstráló videóban tudatta Jakab Péter, hogy ismét őt választották meg a Jobbik elnökének a párt májusi tisztújító kongresszusán. Másnap már a teljes vezetőségről és az egységet sugárzó küldöttekről posztolt, kicsit később pedig az új elnökség első munkaértekezletéről közölt fotót. Az egység azonban napok alatt szertefoszlott. A baloldali párt új vezetéséből többen ugyanis magukhoz ragadták az irányítást és módosították a Jobbik működési szabályzatát, mondván, a választási kudarc után sem változott a baloldali összefogásban részt vevő párt egyszemélyes vezetési módszere. A belső harc négy hét leforgása alatt végül Jakab Péter elnöki székébe került. A Jobbik első emberének a kampányidőszakban, majd pedig a választási vereség után tett nyilatkozatai, döntései rendre kudarcot vallottak, ami végül a bukását eredményezte – mondta Vona Gábor. A párt egykori elnöke az ATV-ben úgy fogalmazott: az elmúlt egy hónap arról szólt, hogy a Jobbik élén már az is jobb lett volna, ha nincs senki. „Megpróbálta előadni a választások előtt azt, hogy ő egy ilyen Lúdas Matyiba oltott Rambo, és hogy erre majd rezonál a magyar társadalom – és nagyon sokan rezonáltak is –, csak aztán egyre többször derült ki, hogy valójában egy Tesco gazdaságos Chuck Norris, és ez már a pártnak is kellemetlenné vált” – fogalmazott Vona Gábor. Vona Gábor gyávaságnak és méltatlannak nevezte, hogy Jakab Péter el sem ment a párt legutóbbi választmányi ülésére, helyette a közösségi oldalán üzente meg az ottani küldötteknek, hogy lemond vezetői tisztségéről. Az egykori Jobbik-elnöknek nincs kétsége afelől sem, miként alakul majd Jakab Péter politikai jövője. Majd hozzátette, hogy „ez tovább fog eszkalálódni, az ő frakcióvezetői bukásáig”. Jakab Péter kedden még elnök-frakcióvezetőként beszélt a parlamentben, miközben a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke Novák Előd, egy üzenetet helyezett el a laptopján a Jobbik-elnökre mutatva, ami a parizer és a farizeus, vagyis a képmutató szavak összevonásából úgy szólt: PARIZEUS. Sajtóinformációk szerint nem véletlenül, hiszen Jakab Pétert állítólag már saját pártjában is hívták így botrányos szereplései miatt. A sokmilliós fizetéssel rendelkező politikus ugyanis a közösségi oldalán rendszeresen szegénynek próbálta mutatni magát. Pénteki bejegyzésében azt írta: azt sem bánja, ha újra kocsmáros, biztonsági őr, gyógymasszőr, tanár vagy önkormányzati képviselő lesz, ő ugyanis megmaradt annak, aki volt, egy egyszerű vidéki gyereknek.