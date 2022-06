A krumpliszsáktól a parizeuson át a lemondásig – Jakab Péter magánéleti botrányai is gyengítették a pozícióját

Krumpliszsákot emelgetett és nem egyszer üvöltözött Jakab Péter az elmúlt években a parlamentben. De előfordult az is, hogy az utcán keveredett vitába.

Kérdéses, hogy a frakcióvezetői posztot mennyi ideig tudja megtartani Jakab Péter

Tavaly nyáron egy építkezésen az egyik munkással beszélt emelt hangon akkor még a Jobbik elnökeként.

Jakab Péter nemcsak a viselkedése miatt került rendszeresen a figyelem középpontjába. Közösségi oldalán úgy próbálta magát feltüntetni, mint aki egyszerű életet él, de a valóság más volt.

Körútjain például egy régi egyterű autóval jelent meg, miközben sofőrje egy másik drága járművel követte. De miskolci háza helyett is egy fővárosi panelház elől jelentkezett be. Csakhogy a sajtó szerint 2,4 millió forintos fizetésével már az előző országgyűlési ciklusban is az egyik legjobban kereső képviselőnek számított.

Pártelnökké választása óta mégis kampányszerűen próbálta demonstrálni, hogy szerényen él.

Hol paprikás krumplit kanalazva, hol parizeres kenyérrel pózolt a felvételeken. Korábbi párttársa erre utalva nevezte őt el parizeusnak.

Jakab Péter kedden még elnök-frakcióvezetőként beszélt a parlamentben, miközben Novák Előd parizeus feliratot tartott a háta mögött, amit a parizer és képmutató szavak összetételének szánt a Mi Hazánk képviselője.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Jakab Péter magánéleti botrányai is gyengítették a pozícióját: több olyan felvétel készült, amelyeken reggelente a kabinetfőnökével, Molnár Enikővel közösen távozott abból a lakásból, amelyet az Országgyűlés Hivatala biztosított neki.

A Jobbikon belül néhány hónapja kirobbant szexuális zaklatási ügy pedig párttársai szerint még tovább súlyosbította a helyzetét. Az áldozat,

V. Anita állítja: Jakab Péter tudott a bántalmazásról és mégsem tett semmit.

A 41 éves politikus 2020 januárjában lett a párt elnöke, és ő volt a Jobbik miniszterelnök-jelöltje. Irányításával történelmi mélypontra süllyedt a Jobbik támogatottsága, ennek ellenére alig egy hónappal ezelőtt újra megválasztották a párt elnökének.

Jakab Péter akkor még az egységet próbálta sulykolni a tagság előtt. De közben a pártban már súlyos belviszály dúlt, amely egészen odáig fajult, hogy Jakab Péter feljelentette elnökhelyettesét, Potocskáné Kőrösi Anitát, és kezdeményezte a kizárását is. Ezzel azonban többen nem értettek egyet a pártból. A Metropol információi szerint Jakab Péter aznap még megpróbálta elérni, hogy a sima többség helyett kétharmadra legyen szükség a frakcióvezető leváltásához, de nem járt sikerrel – így az is kérdéses, hogy a képviselőcsoportot meddig vezetheti.

Nehéz döntés volt, de a helyes döntések nem mindig könnyűek – írta közösségi oldalára lemondása után egy nappal Jakab Péter. Hozzátette: csak az elnöki széket hagyja ott, marad a nép pártján.

A volt pártelnök szerda este a Facebook-oldalán jelentette be lemondását, melyet azzal indokolt: az új elnökség a szükséges döntések meghozatalához nem biztosítja számára a többséget, vagyis kivették a kezéből a Jobbik irányítását.

Párttársai közül néhányan váratlanul fogadták a hírt, több más politikus viszont nem lepődött meg.

Varga Judit igazságügyi miniszter úgy reagált: egyszer minden parizer elfogy. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig szebb jövőt kívánt Jakab Péternek.

Egy éve kellett volna lemondania – ezt a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője mondta az ATV-n. Mirkóczki Ádám szerint mostanra Jakab Péter teljesen tönkretette a pártot.

„A Jobbik elvesztette mindenét, amitől Jobbik volt. Legyen az politikai karakter, legyen az olyan politikai mondanivaló, ami régebben a Jobbikot jellemezte” – fogalmazott.

Ez már a végjátéknak tekinthető

– erről a XXI. Század vezető elemzője beszélt az M1 Ma reggel című műsorában. Deák Dániel szerint a Jobbik halálra van ítélve.

„Jakab Péter mindenkit elüldözött a pártból már, aki az első vonalban vagy a másodvonalban volt, csupán olyan politikusok vannak már a Jobbikban, akik kevésbé ismertek, sokkal gyengébb politikai teljesítményt képesek felmutatni, még akár Jakab Péternél is, tehát innentől kezdve most már a Jobbik felszámolása lesz a feladata lényegében az új pártelnöknek” – emelte ki.

A Jobbik választmánya dönt majd az új elnök személyéről. De addig az elnökhelyettes, vagyis Potocskáné Kőrösi Anita irányítja pártot.

Tegnap a Jobbik elnöksége közleményben tudatta, hogy tudomásul vette a pártelnök lemondását.

Jelezték: a közeljövőben tartandó tisztújításig a pártot Potocskáné Kőrösi Anita, mint ügyvezető elnök, valamint Lukács László György, Kvárik Anita, Ander Balázs, Z. Kárpát Dániel, Dudás Róbert és Magyar Zoltán alelnökök irányítják tovább.

